Italian Artist Roberto Rizzo Brings Pets To Life In 26 Realistic Portraits

Italian artist Roberto Rizzo is famous for painting detailed animal portraits on rocks, a technique he’s been perfecting since 1996. His skillful use of acrylics turns ordinary stones into lifelike artworks, shaped to match the rock’s natural contours.

In this article, we’re showcasing another side of Rizzo’s talent: his realistic pet portraits on canvas. Each piece captures the unique personality of beloved pets, offering a special tribute to furry friends. Scroll down to explore Rizzo’s expressive and detailed canvas portraits!

More info: Instagram | robertorizzoart.net | Facebook | x.com | youtube.com | Etsy

#1

Image source: robertorizzoart

#2

Image source: robertorizzoart

#3

Image source: robertorizzoart

#4

Image source: robertorizzoart

#5

Image source: robertorizzoart

#6

Image source: robertorizzoart

#7

Image source: robertorizzoart

#8

Image source: robertorizzoart

#9

Image source: robertorizzoart

#10

Image source: robertorizzoart

#11

Image source: robertorizzoart

#12

Image source: robertorizzoart

#13

Image source: robertorizzoart

#14

Image source: robertorizzoart

#15

Image source: robertorizzoart

#16

Image source: robertorizzoart

#17

Image source: robertorizzoart

#18

Image source: robertorizzoart

#19

Image source: robertorizzoart

#20

Image source: robertorizzoart

#21

Image source: robertorizzoart

#22

Image source: robertorizzoart

#23

Image source: robertorizzoart

#24

Image source: robertorizzoart

#25

Image source: robertorizzoart

#26

Image source: robertorizzoart

