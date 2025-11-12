70 Weird Things That Book Addicts Do

Sometimes we all do weird things that make us unique and fun. Some of these unusual habits relate to our hobbies.
Reading Quirks is a webcomic series, created by the team from the Dallas-based bookstore The Wild Detectives and drawn by Laura Pacheco, a talented cartoonist from Spain.
The comic series is all about those weird things that readers do, and about hilarious situations booklovers might get themselves into because of their admiration for literature.
Take a look at these amazing, fun comics and let us know if you find something that you can relate to.
More info: Instagram
#1
Image source: readingquirks
#2
Image source: readingquirks
#3
Image source: readingquirks
#4
Image source: readingquirks
#5
Image source: readingquirks
#6
Image source: readingquirks
#7
Image source: readingquirks
#8
Image source: readingquirks
#9
Image source: readingquirks
#10
Image source: readingquirks
#11
Image source: readingquirks
#12
Image source: readingquirks
#13
Image source: readingquirks
#14
Image source: readingquirks
#15
Image source: readingquirks
#16
Image source: readingquirks
#17
Image source: readingquirks
#18
Image source: readingquirks
#19
Image source: readingquirks
#20
Image source: readingquirks
#21
Image source: readingquirks
#22
Image source: readingquirks
#23
Image source: readingquirks
#24
Image source: readingquirks
#25
Image source: readingquirks
#26
Image source: readingquirks
#27
Image source: readingquirks
#28
Image source: readingquirks
#29
Image source: readingquirks
#30
Image source: readingquirks
#31
Image source: readingquirks
#32
Image source: readingquirks
#33
Image source: readingquirks
#34
Image source: readingquirks
#35
Image source: readingquirks
#36
Image source: readingquirks
#37
Image source: readingquirks
#38
Image source: readingquirks
#39
Image source: readingquirks
#40
Image source: readingquirks
#41
Image source: readingquirks
#42
Image source: readingquirks
#43
Image source: readingquirks
#44
Image source: readingquirks
#45
Image source: readingquirks
#46
Image source: readingquirks
#47
Image source: readingquirks
#48
Image source: readingquirks
#49
Image source: readingquirks
#50
Image source: readingquirks
#51
Image source: readingquirks
#52
Image source: readingquirks
#53
Image source: readingquirks
#54
Image source: readingquirks
#55
Image source: readingquirks
#56
Image source: readingquirks
#57
Image source: readingquirks
#58
Image source: readingquirks
#59
Image source: readingquirks
#60
Image source: readingquirks
#61
Image source: readingquirks
#62
Image source: readingquirks
#63
Image source: readingquirks
#64
Image source: readingquirks
#65
Image source: readingquirks
#66
Image source: readingquirks
#67
Image source: readingquirks
#68
Image source: readingquirks
#69
Image source: readingquirks
#70
Image source: readingquirks
Follow Us