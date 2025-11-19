“My Lord, I Had Forgot The Fart”: 50 Random Facts You May Have Not Heard Of Before (New Pics)

by

The internet and social media aren’t there just to entertain you—they have a lot of educational potential as well. When you take educational content and add an entertaining spin, perhaps mixing in a dash of weirdness as well, you get something that’s captivating.

The ‘Weird Facts’ Instagram account has been taking this approach for years and years. Today, we’re featuring some of the freshest, most unusual and intriguing facts about the world that the curators of the project have shared online. Scroll down to take a peek—these posts are something that might just pique your curiosity and awaken your inner researcher.

#1

“My Lord, I Had Forgot The Fart”: 50 Random Facts You May Have Not Heard Of Before (New Pics)

Image source: factsweird

#2

“My Lord, I Had Forgot The Fart”: 50 Random Facts You May Have Not Heard Of Before (New Pics)

Image source: factsweird

#3

“My Lord, I Had Forgot The Fart”: 50 Random Facts You May Have Not Heard Of Before (New Pics)

Image source: factsweird

#4

“My Lord, I Had Forgot The Fart”: 50 Random Facts You May Have Not Heard Of Before (New Pics)

Image source: factsweird

#5

“My Lord, I Had Forgot The Fart”: 50 Random Facts You May Have Not Heard Of Before (New Pics)

Image source: factsweird

#6

“My Lord, I Had Forgot The Fart”: 50 Random Facts You May Have Not Heard Of Before (New Pics)

Image source: factsweird

#7

“My Lord, I Had Forgot The Fart”: 50 Random Facts You May Have Not Heard Of Before (New Pics)

Image source: factsweird

#8

“My Lord, I Had Forgot The Fart”: 50 Random Facts You May Have Not Heard Of Before (New Pics)

Image source: factsweird

#9

“My Lord, I Had Forgot The Fart”: 50 Random Facts You May Have Not Heard Of Before (New Pics)

Image source: factsweird

#10

“My Lord, I Had Forgot The Fart”: 50 Random Facts You May Have Not Heard Of Before (New Pics)

Image source: factsweird

#11

“My Lord, I Had Forgot The Fart”: 50 Random Facts You May Have Not Heard Of Before (New Pics)

Image source: factsweird

#12

“My Lord, I Had Forgot The Fart”: 50 Random Facts You May Have Not Heard Of Before (New Pics)

Image source: factsweird

#13

“My Lord, I Had Forgot The Fart”: 50 Random Facts You May Have Not Heard Of Before (New Pics)

Image source: factsweird

#14

“My Lord, I Had Forgot The Fart”: 50 Random Facts You May Have Not Heard Of Before (New Pics)

Image source: factsweird

#15

“My Lord, I Had Forgot The Fart”: 50 Random Facts You May Have Not Heard Of Before (New Pics)

Image source: factsweird

#16

“My Lord, I Had Forgot The Fart”: 50 Random Facts You May Have Not Heard Of Before (New Pics)

Image source: factsweird

#17

“My Lord, I Had Forgot The Fart”: 50 Random Facts You May Have Not Heard Of Before (New Pics)

Image source: factsweird

#18

“My Lord, I Had Forgot The Fart”: 50 Random Facts You May Have Not Heard Of Before (New Pics)

Image source: factsweird

#19

“My Lord, I Had Forgot The Fart”: 50 Random Facts You May Have Not Heard Of Before (New Pics)

Image source: factsweird

#20

“My Lord, I Had Forgot The Fart”: 50 Random Facts You May Have Not Heard Of Before (New Pics)

Image source: factsweird

#21

“My Lord, I Had Forgot The Fart”: 50 Random Facts You May Have Not Heard Of Before (New Pics)

Image source: factsweird

#22

“My Lord, I Had Forgot The Fart”: 50 Random Facts You May Have Not Heard Of Before (New Pics)

Image source: factsweird

#23

“My Lord, I Had Forgot The Fart”: 50 Random Facts You May Have Not Heard Of Before (New Pics)

Image source: factsweird

#24

“My Lord, I Had Forgot The Fart”: 50 Random Facts You May Have Not Heard Of Before (New Pics)

Image source: factsweird

#25

“My Lord, I Had Forgot The Fart”: 50 Random Facts You May Have Not Heard Of Before (New Pics)

Image source: factsweird

#26

“My Lord, I Had Forgot The Fart”: 50 Random Facts You May Have Not Heard Of Before (New Pics)

Image source: factsweird

#27

“My Lord, I Had Forgot The Fart”: 50 Random Facts You May Have Not Heard Of Before (New Pics)

Image source: factsweird

#28

“My Lord, I Had Forgot The Fart”: 50 Random Facts You May Have Not Heard Of Before (New Pics)

Image source: factsweird

#29

“My Lord, I Had Forgot The Fart”: 50 Random Facts You May Have Not Heard Of Before (New Pics)

Image source: factsweird

#30

“My Lord, I Had Forgot The Fart”: 50 Random Facts You May Have Not Heard Of Before (New Pics)

Image source: factsweird

#31

“My Lord, I Had Forgot The Fart”: 50 Random Facts You May Have Not Heard Of Before (New Pics)

Image source: factsweird

#32

“My Lord, I Had Forgot The Fart”: 50 Random Facts You May Have Not Heard Of Before (New Pics)

Image source: factsweird

#33

“My Lord, I Had Forgot The Fart”: 50 Random Facts You May Have Not Heard Of Before (New Pics)

Image source: factsweird

#34

“My Lord, I Had Forgot The Fart”: 50 Random Facts You May Have Not Heard Of Before (New Pics)

Image source: factsweird

#35

“My Lord, I Had Forgot The Fart”: 50 Random Facts You May Have Not Heard Of Before (New Pics)

Image source: factsweird

#36

“My Lord, I Had Forgot The Fart”: 50 Random Facts You May Have Not Heard Of Before (New Pics)

Image source: factsweird

#37

“My Lord, I Had Forgot The Fart”: 50 Random Facts You May Have Not Heard Of Before (New Pics)

Image source: factsweird

#38

“My Lord, I Had Forgot The Fart”: 50 Random Facts You May Have Not Heard Of Before (New Pics)

Image source: factsweird

#39

“My Lord, I Had Forgot The Fart”: 50 Random Facts You May Have Not Heard Of Before (New Pics)

Image source: factsweird

#40

“My Lord, I Had Forgot The Fart”: 50 Random Facts You May Have Not Heard Of Before (New Pics)

Image source: factsweird

#41

“My Lord, I Had Forgot The Fart”: 50 Random Facts You May Have Not Heard Of Before (New Pics)

Image source: factsweird

#42

“My Lord, I Had Forgot The Fart”: 50 Random Facts You May Have Not Heard Of Before (New Pics)

Image source: factsweird

#43

“My Lord, I Had Forgot The Fart”: 50 Random Facts You May Have Not Heard Of Before (New Pics)

Image source: factsweird

#44

“My Lord, I Had Forgot The Fart”: 50 Random Facts You May Have Not Heard Of Before (New Pics)

Image source: factsweird

#45

“My Lord, I Had Forgot The Fart”: 50 Random Facts You May Have Not Heard Of Before (New Pics)

Image source: factsweird

#46

“My Lord, I Had Forgot The Fart”: 50 Random Facts You May Have Not Heard Of Before (New Pics)

Image source: factsweird

#47

“My Lord, I Had Forgot The Fart”: 50 Random Facts You May Have Not Heard Of Before (New Pics)

Image source: factsweird

#48

“My Lord, I Had Forgot The Fart”: 50 Random Facts You May Have Not Heard Of Before (New Pics)

Image source: factsweird

#49

“My Lord, I Had Forgot The Fart”: 50 Random Facts You May Have Not Heard Of Before (New Pics)

Image source: factsweird

#50

“My Lord, I Had Forgot The Fart”: 50 Random Facts You May Have Not Heard Of Before (New Pics)

Image source: factsweird

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
“If I Would Have Complied, I Would Have Got Killed”: Black Man Avoids Being Shot By Cop, Records Whole Ordeal
3 min read
Nov, 13, 2025
I Depict Relatable Everyday Situations In My Comics (40 Pics)
3 min read
Nov, 14, 2025
Hey Pandas, Share Your Decoration Hacks (Closed)
3 min read
Nov, 17, 2025
45 Before & After Pics That You’ll Find Hard To Believe Show The Same Girls
3 min read
Nov, 13, 2025
A Boy And His Cats: I Document The Bond Between My Boys And Their Cats
3 min read
Nov, 11, 2025
Knights of Everflame
Why You Should Check out Knights of Everflame
3 min read
Sep, 19, 2019