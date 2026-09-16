73 Funny And Chaotic Memes For When Life Gets Too Serious

For all that the internet has brought us, one of its best gifts has to be the meme. Come on, admit it. You think so too. Sure, some are silly, but whether they make us laugh, nod along in recognition, or simply think, “Yep, that’s exactly how it is,” memes have a knack for capturing everyday thoughts and experiences, often with just a few words and one perfectly chosen image—turning the relatable, the ridiculous, and the downright funny into something we can all share.
And no, they’re not just for kids. Plenty have a decidedly more adult flair, which is where the skitsandwiggles Instagram page enters the chat. From hilariously relatable random observations to posts that veer into, erm, spicier territory, the page covers just about every mood of adulting. Odds are you’ll enjoy it as much as its 2.3 million followers do.
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Image source: skitsandwiggles
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Image source: skitsandwiggles
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Image source: skitsandwiggles
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Image source: skitsandwiggles
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