Artist Illustrates 50 Comics About Everyday Problems That Her 97k Fans Relate To (New Pics)

We are back again with more funny and relatable comics by Dre, or better known on Instagram as TheRandomNinjaKitty. Her silly and random comics were previously featured on Bored Panda in 2018—you can find them by clicking here. Dre’s comics are colorful, full of random jokes and creative puns.

Her style is very simple and clean. The content Dre creates is influenced by pop culture, relevant memes, and social issues. The artist creates a lot of comics that most of us will probably find relatable in some way. She told Bored Panda: “I just started making comics about my coworkers when I was in high school and they really liked it, so I started my comics about my friends too. They capture good times and inside jokes we have and I’ve just been doing it ever since and doing whatever’s fun for me.”

More info: Instagram | patreon.com

#1

Image source: randomninjakitty

#2

Image source: randomninjakitty

#3

Image source: randomninjakitty

#4

Image source: randomninjakitty

#5

Image source: randomninjakitty

#6

Image source: randomninjakitty

#7

Image source: randomninjakitty

#8

Image source: randomninjakitty

#9

Image source: randomninjakitty

#10

Image source: randomninjakitty

#11

Image source: randomninjakitty

#12

Image source: randomninjakitty

#13

Image source: randomninjakitty

#14

Image source: randomninjakitty

#15

Image source: randomninjakitty

#16

Image source: randomninjakitty

#17

Image source: randomninjakitty

#18

Image source: randomninjakitty

#19

Image source: randomninjakitty

#20

Image source: randomninjakitty

#21

Image source: randomninjakitty

#22

Image source: randomninjakitty

#23

Image source: randomninjakitty

#24

Image source: randomninjakitty

#25

Image source: randomninjakitty

#26

Image source: randomninjakitty

#27

Image source: randomninjakitty

#28

Image source: randomninjakitty

#29

Image source: randomninjakitty

#30

Image source: randomninjakitty

#31

Image source: randomninjakitty

#32

Image source: randomninjakitty

#33

Image source: randomninjakitty

#34

Image source: randomninjakitty

#35

Image source: randomninjakitty

#36

Image source: randomninjakitty

#37

Image source: randomninjakitty

#38

Image source: randomninjakitty

#39

Image source: randomninjakitty

#40

Image source: randomninjakitty

#41

Image source: randomninjakitty

#42

Image source: randomninjakitty

#43

Image source: randomninjakitty

#44

Image source: randomninjakitty

#45

Image source: randomninjakitty

#46

Image source: randomninjakitty

#47

Image source: randomninjakitty

#48

Image source: randomninjakitty

#49

Image source: randomninjakitty

#50

Image source: randomninjakitty

Patrick Penrose
