This Artist Turns Spooky Inspirations Into 27 Funny Comics (New Pics)

by

Steve, the artist behind “Skull Pizza” (formerly known as “Murdercake”), has been serving up quirky, horror-themed humor for over a decade, much to the delight of his growing fanbase. A self-proclaimed doodler from his middle school days, Steve’s comics are often references to pop-culture content such as horror movies, or even stuff like Star Wars.

Despite his struggles with ADHD and the challenges of making a living from art, Steve’s passion for comics shines through. Whether he’s drawing digitally on his iPad or doodling on paper for fun, Steve’s work is proof of his love for the craft—and his dream of one day doing it full-time is one we’re all rooting for.

More info: Instagram | Facebook | x.com | patreon.com

#1

This Artist Turns Spooky Inspirations Into 27 Funny Comics (New Pics)

Image source: skullpizza

#2

This Artist Turns Spooky Inspirations Into 27 Funny Comics (New Pics)

Image source: skullpizza

#3

This Artist Turns Spooky Inspirations Into 27 Funny Comics (New Pics)

Image source: skullpizza

#4

This Artist Turns Spooky Inspirations Into 27 Funny Comics (New Pics)

Image source: skullpizza

#5

This Artist Turns Spooky Inspirations Into 27 Funny Comics (New Pics)

Image source: skullpizza

#6

This Artist Turns Spooky Inspirations Into 27 Funny Comics (New Pics)

Image source: skullpizza

#7

This Artist Turns Spooky Inspirations Into 27 Funny Comics (New Pics)

Image source: skullpizza

#8

This Artist Turns Spooky Inspirations Into 27 Funny Comics (New Pics)

Image source: skullpizza

#9

This Artist Turns Spooky Inspirations Into 27 Funny Comics (New Pics)

Image source: skullpizza

#10

This Artist Turns Spooky Inspirations Into 27 Funny Comics (New Pics)

Image source: skullpizza

#11

This Artist Turns Spooky Inspirations Into 27 Funny Comics (New Pics)

Image source: skullpizza

#12

This Artist Turns Spooky Inspirations Into 27 Funny Comics (New Pics)

Image source: skullpizza

#13

This Artist Turns Spooky Inspirations Into 27 Funny Comics (New Pics)

Image source: skullpizza

#14

This Artist Turns Spooky Inspirations Into 27 Funny Comics (New Pics)

Image source: skullpizza

#15

This Artist Turns Spooky Inspirations Into 27 Funny Comics (New Pics)

Image source: skullpizza

#16

This Artist Turns Spooky Inspirations Into 27 Funny Comics (New Pics)

Image source: skullpizza

#17

This Artist Turns Spooky Inspirations Into 27 Funny Comics (New Pics)

Image source: skullpizza

#18

This Artist Turns Spooky Inspirations Into 27 Funny Comics (New Pics)

Image source: skullpizza

#19

This Artist Turns Spooky Inspirations Into 27 Funny Comics (New Pics)

Image source: skullpizza

#20

This Artist Turns Spooky Inspirations Into 27 Funny Comics (New Pics)

Image source: skullpizza

#21

This Artist Turns Spooky Inspirations Into 27 Funny Comics (New Pics)

Image source: skullpizza

#22

This Artist Turns Spooky Inspirations Into 27 Funny Comics (New Pics)

Image source: skullpizza

#23

This Artist Turns Spooky Inspirations Into 27 Funny Comics (New Pics)

Image source: skullpizza

#24

This Artist Turns Spooky Inspirations Into 27 Funny Comics (New Pics)

Image source: skullpizza

#25

This Artist Turns Spooky Inspirations Into 27 Funny Comics (New Pics)

Image source: skullpizza

#26

This Artist Turns Spooky Inspirations Into 27 Funny Comics (New Pics)

Image source: skullpizza

#27

This Artist Turns Spooky Inspirations Into 27 Funny Comics (New Pics)

Image source: skullpizza

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Couple Spends A Year And A Half Converting An Old ’90s School Bus Into A Cozy Home, And It’s Worth All The Work
3 min read
Nov, 14, 2025
80 Job Listings With Requirements So Ridiculous People Walked Away Immediately (New Pics)
3 min read
Sep, 21, 2025
FROM Cast characters
‘FROM’ Cast & Character Guide: Meet the Stars of the Horror Series
3 min read
May, 21, 2023
Guy Proposes To His Photographer Girlfriend With DIY Camera Lens Aperture Box
3 min read
Nov, 11, 2025
Five Movie Directors We’d Like to See Direct TV Show Episodes
3 min read
Sep, 14, 2017
50 Hilarious Tweets That Capture What It’s Like To Live With 4-Year Olds
3 min read
Nov, 13, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.