35 Pictures Of My Paper Quilling Art

by

My name is Gergana Pencheva. I’m a paper artist from Varna, Bulgaria. I graduated in engineering design in 2014 from the Technical University of Varna.

My work is my passion. I make my art with a technique named quilling. Any design—from animals and flowers to names and monograms—can make a unique gift that speaks to that special person in your life.

More info: Etsy | Instagram

