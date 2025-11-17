This Barista Brews Celebrity Portraits In Lattes That Are Almost Too Beautiful To Drink (39 Pics)

Brian Leonard, also known as “Barista Brian,” hails from Fredericton, New Brunswick, but his extraordinary talent for latte art has taken him far beyond his hometown. His intricate and personal designs, drawn with deft precision on the frothy canvas of a latte, have won him fans and recognition from some of the most renowned personalities in Hollywood.
In the world of latte art, Brian is a well-known figure, and it is this uniqueness that has taken him to the fanciest of places such as the Oscars and even the Emmys. His latte creations are portraits that are mostly known to feature famous celebrities such as Meryl Streep, Rainn Wilson, Joaquin Phoenix, and others.
More info: Instagram | baristabrian.com
#1 Daniel Radcliffe
#2 Meryl Streep
#3 Brendan Fraser
#4 Rainn Wilson
#5 Joaquin Phoenix
#6 Eddie Redmayne
#7 Renée Zellweger
#8 Gary Oldman
#9 Peter Dinklage
#10 Kit Harington
#11 Benedict Cumberbatch
#12 Viola Davis
#13 Mindy Kaling
#14 Eddie Murphy
#15 Elle Fanning
#16 Tom Hanks
#17 Hillary Rodham Clinton
#18 Nicolas Cage
#19 Jamie Lee Curtis
#20 Penn Badgley
#21 Anne Hathaway
#22 Tilda Swinton
#23 Kristen Stewart
#24 Kerry Washington
#25 Viola Davis
#26 Olivia Wilde
#27 Taron Egerton
#28 Rebecca Ferguson
#29 Maggie Gyllenhaal, Director Of The Lost Daughter
#30 Ben Stiller
#31 Janelle “Jane” Monáe
#32 Beanie Feldstein And Kaitlyn Dever
#33 Latté Art For Andy Samberg, Cristin Miliote And Camila Mendes
#34 Jennifer Lopez
#35 Timothée Chalamet
#36 Rami Malek
#37 Shia Labeouf
#38 Gabrielle Union-Wade And Jeremy Pope
#39 Ben Platt
