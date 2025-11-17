This Barista Brews Celebrity Portraits In Lattes That Are Almost Too Beautiful To Drink (39 Pics)

Brian Leonard, also known as “Barista Brian,” hails from Fredericton, New Brunswick, but his extraordinary talent for latte art has taken him far beyond his hometown. His intricate and personal designs, drawn with deft precision on the frothy canvas of a latte, have won him fans and recognition from some of the most renowned personalities in Hollywood.

In the world of latte art, Brian is a well-known figure, and it is this uniqueness that has taken him to the fanciest of places such as the Oscars and even the Emmys. His latte creations are portraits that are mostly known to feature famous celebrities such as Meryl Streep, Rainn Wilson, Joaquin Phoenix, and others.

More info: Instagram | baristabrian.com

#1 Daniel Radcliffe

Image source: baristabrian

#2 Meryl Streep

Image source: baristabrian

#3 Brendan Fraser

Image source: baristabrian

#4 Rainn Wilson

Image source: baristabrian

#5 Joaquin Phoenix

Image source: baristabrian

#6 Eddie Redmayne

Image source: baristabrian

#7 Renée Zellweger

Image source: baristabrian

#8 Gary Oldman

Image source: baristabrian

#9 Peter Dinklage

Image source: baristabrian

#10 Kit Harington

Image source: baristabrian

#11 Benedict Cumberbatch

Image source: baristabrian

#12 Viola Davis

Image source: baristabrian

#13 Mindy Kaling

Image source: baristabrian

#14 Eddie Murphy

Image source: baristabrian

#15 Elle Fanning

Image source: baristabrian

#16 Tom Hanks

Image source: baristabrian

#17 Hillary Rodham Clinton

Image source: baristabrian

#18 Nicolas Cage

Image source: baristabrian

#19 Jamie Lee Curtis

Image source: baristabrian

#20 Penn Badgley

Image source: baristabrian

#21 Anne Hathaway

Image source: baristabrian

#22 Tilda Swinton

Image source: baristabrian

#23 Kristen Stewart

Image source: baristabrian

#24 Kerry Washington

Image source: baristabrian

#25 Viola Davis

Image source: baristabrian

#26 Olivia Wilde

Image source: baristabrian

#27 Taron Egerton

Image source: baristabrian

#28 Rebecca Ferguson

Image source: baristabrian

#29 Maggie Gyllenhaal, Director Of The Lost Daughter

Image source: baristabrian

#30 Ben Stiller

Image source: baristabrian

#31 Janelle “Jane” Monáe

Image source: baristabrian

#32 Beanie Feldstein And Kaitlyn Dever

Image source: baristabrian

#33 Latté Art For Andy Samberg, Cristin Miliote And Camila Mendes

Image source: baristabrian

#34 Jennifer Lopez

Image source: baristabrian

#35 Timothée Chalamet

Image source: baristabrian

#36 Rami Malek

Image source: baristabrian

#37 Shia Labeouf

Image source: baristabrian

#38 Gabrielle Union-Wade And Jeremy Pope

Image source: baristabrian

#39 Ben Platt

Image source: baristabrian

