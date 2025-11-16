“Lost In Translation”: 40 Ridiculous And Funny English T-Shirts Found Across The World

by

A slogan t-shirt is a must-have in any wardrobe. Wearing one is an excellent way to make a statement, tell a joke, advertise a product or celebrate your favorite band without actually saying anything! Some slogan shirts have become all-time icons, including “I ‘Heart’ NY” and “Keep Calm And Carry On.”

But what if the scribble on the t-shirt makes zero sense? Well, the chances are it ends up on this very entertaining and utterly hilarious Twitter page called “Poorly Translated Shirts.”

With 187k followers, the account is dedicated to sharing the most random collection of shirts that were “lost in translation, found across the world.” Below we selected some of the best ones so pull your seat closer, everyone!

#1

“Lost In Translation&#8221;: 40 Ridiculous And Funny English T-Shirts Found Across The World

Image source: translatedtees

#2

“Lost In Translation&#8221;: 40 Ridiculous And Funny English T-Shirts Found Across The World

Image source: translatedtees

#3

“Lost In Translation&#8221;: 40 Ridiculous And Funny English T-Shirts Found Across The World

Image source: translatedtees

#4

“Lost In Translation&#8221;: 40 Ridiculous And Funny English T-Shirts Found Across The World

Image source: translatedtees

#5

“Lost In Translation&#8221;: 40 Ridiculous And Funny English T-Shirts Found Across The World

Image source: translatedtees

#6

“Lost In Translation&#8221;: 40 Ridiculous And Funny English T-Shirts Found Across The World

Image source: translatedtees

#7

“Lost In Translation&#8221;: 40 Ridiculous And Funny English T-Shirts Found Across The World

Image source: translatedtees

#8

“Lost In Translation&#8221;: 40 Ridiculous And Funny English T-Shirts Found Across The World

Image source: translatedtees

#9

“Lost In Translation&#8221;: 40 Ridiculous And Funny English T-Shirts Found Across The World

Image source: translatedtees

#10

“Lost In Translation&#8221;: 40 Ridiculous And Funny English T-Shirts Found Across The World

Image source: translatedtees

#11

“Lost In Translation&#8221;: 40 Ridiculous And Funny English T-Shirts Found Across The World

Image source: translatedtees

#12

“Lost In Translation&#8221;: 40 Ridiculous And Funny English T-Shirts Found Across The World

Image source: translatedtees

#13

“Lost In Translation&#8221;: 40 Ridiculous And Funny English T-Shirts Found Across The World

Image source: translatedtees

#14

“Lost In Translation&#8221;: 40 Ridiculous And Funny English T-Shirts Found Across The World

Image source: translatedtees

#15

“Lost In Translation&#8221;: 40 Ridiculous And Funny English T-Shirts Found Across The World

Image source: translatedtees

#16

“Lost In Translation&#8221;: 40 Ridiculous And Funny English T-Shirts Found Across The World

Image source: translatedtees

#17

“Lost In Translation&#8221;: 40 Ridiculous And Funny English T-Shirts Found Across The World

Image source: translatedtees

#18

“Lost In Translation&#8221;: 40 Ridiculous And Funny English T-Shirts Found Across The World

Image source: translatedtees

#19

“Lost In Translation&#8221;: 40 Ridiculous And Funny English T-Shirts Found Across The World

Image source: translatedtees

#20

“Lost In Translation&#8221;: 40 Ridiculous And Funny English T-Shirts Found Across The World

Image source: translatedtees

#21

“Lost In Translation&#8221;: 40 Ridiculous And Funny English T-Shirts Found Across The World

Image source: translatedtees

#22

“Lost In Translation&#8221;: 40 Ridiculous And Funny English T-Shirts Found Across The World

Image source: translatedtees

#23

“Lost In Translation&#8221;: 40 Ridiculous And Funny English T-Shirts Found Across The World

Image source: translatedtees

#24

“Lost In Translation&#8221;: 40 Ridiculous And Funny English T-Shirts Found Across The World

Image source: translatedtees

#25

“Lost In Translation&#8221;: 40 Ridiculous And Funny English T-Shirts Found Across The World

Image source: translatedtees

#26

“Lost In Translation&#8221;: 40 Ridiculous And Funny English T-Shirts Found Across The World

Image source: translatedtees

#27

“Lost In Translation&#8221;: 40 Ridiculous And Funny English T-Shirts Found Across The World

Image source: translatedtees

#28

“Lost In Translation&#8221;: 40 Ridiculous And Funny English T-Shirts Found Across The World

Image source: translatedtees

#29

“Lost In Translation&#8221;: 40 Ridiculous And Funny English T-Shirts Found Across The World

Image source: translatedtees

#30

“Lost In Translation&#8221;: 40 Ridiculous And Funny English T-Shirts Found Across The World

Image source: translatedtees

#31

“Lost In Translation&#8221;: 40 Ridiculous And Funny English T-Shirts Found Across The World

Image source: translatedtees

#32

“Lost In Translation&#8221;: 40 Ridiculous And Funny English T-Shirts Found Across The World

Image source: translatedtees

#33

“Lost In Translation&#8221;: 40 Ridiculous And Funny English T-Shirts Found Across The World

Image source: translatedtees

#34

“Lost In Translation&#8221;: 40 Ridiculous And Funny English T-Shirts Found Across The World

Image source: translatedtees

#35

“Lost In Translation&#8221;: 40 Ridiculous And Funny English T-Shirts Found Across The World

Image source: translatedtees

#36

“Lost In Translation&#8221;: 40 Ridiculous And Funny English T-Shirts Found Across The World

Image source: translatedtees

#37

“Lost In Translation&#8221;: 40 Ridiculous And Funny English T-Shirts Found Across The World

Image source: translatedtees

#38

“Lost In Translation&#8221;: 40 Ridiculous And Funny English T-Shirts Found Across The World

Image source: confusingshirts

#39

“Lost In Translation&#8221;: 40 Ridiculous And Funny English T-Shirts Found Across The World

Image source: translatedtees

#40

“Lost In Translation&#8221;: 40 Ridiculous And Funny English T-Shirts Found Across The World

Image source: translatedtees

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Artist Illustrates Bizarre And Absurd Situations In 50 Funny Comics (New Pics)
3 min read
Nov, 15, 2025
Michigan man Finds 220 Year Old Hidden Treasure On Oak Island
3 min read
Apr, 29, 2018
What Shows Should You Watch When Better Call Saul Ends?
3 min read
May, 10, 2018
Are We Getting Special Ops: Lioness Season 2? 
3 min read
Feb, 22, 2024
Ambrosia, The Most Beautiful Girl In The World
3 min read
Nov, 12, 2025
50 Art History Memes That Prove Nothing Has Changed In 100s Of Years
3 min read
Nov, 12, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.