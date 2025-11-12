Baker Shows Before & After Pics Of Her Awesome Pie Crusts, And The Result Is Too Pretty To Eat

by

Autumn is here (in the northern hemisphere at least). As the nights draw in, the temperatures drop and we start thinking about upcoming events such as Halloween, Thanksgiving and Bonfire Night, we also begin to crave heartier, more filling food.

Enter the pie. The perfect receptacle for seasonal foods from the harvest, yummies such as pumpkin, apple, pear, fig and cranberry, the humble pie is a tasty and warming desert that is sure to impress your family and guests.

What better way to show off your creative culinary skills than a perfectly patterned pie for Thanksgiving? For inspiration look no further than artist and cook Karin Pfeiff Boschek, whose Instagram and website are chocked full of the most artfully intricate and delicious looking pie crust designs you’ve ever seen.

We at Bored Panda have helpfully compiled a list of our favorite of Karin’s designs. Crust us, they are sure to make you hungry! Occu-pie yourself for a few minutes by checking out the gorgeous pics below and vote for your favorite. These designs really prove that beauty is in the pie of the beholder.

#1

Baker Shows Before &#038; After Pics Of Her Awesome Pie Crusts, And The Result Is Too Pretty To Eat

Image source: Karin Pfeiff Boschek

#2

Baker Shows Before &#038; After Pics Of Her Awesome Pie Crusts, And The Result Is Too Pretty To Eat

Image source: Karin Pfeiff Boschek

#3

Baker Shows Before &#038; After Pics Of Her Awesome Pie Crusts, And The Result Is Too Pretty To Eat

Image source: Karin Pfeiff Boschek

#4

Baker Shows Before &#038; After Pics Of Her Awesome Pie Crusts, And The Result Is Too Pretty To Eat

Image source: Karin Pfeiff Boschek

#5

Baker Shows Before &#038; After Pics Of Her Awesome Pie Crusts, And The Result Is Too Pretty To Eat

Image source: Karin Pfeiff Boschek

#6

Baker Shows Before &#038; After Pics Of Her Awesome Pie Crusts, And The Result Is Too Pretty To Eat

Image source: Karin Pfeiff Boschek

#7

Baker Shows Before &#038; After Pics Of Her Awesome Pie Crusts, And The Result Is Too Pretty To Eat

Image source: Karin Pfeiff Boschek

#8

Baker Shows Before &#038; After Pics Of Her Awesome Pie Crusts, And The Result Is Too Pretty To Eat

Image source: Karin Pfeiff Boschek

#9

Baker Shows Before &#038; After Pics Of Her Awesome Pie Crusts, And The Result Is Too Pretty To Eat

Image source: karinpfeiffboschek

#10

Baker Shows Before &#038; After Pics Of Her Awesome Pie Crusts, And The Result Is Too Pretty To Eat

Image source: Karin Pfeiff Boschek

#11

Baker Shows Before &#038; After Pics Of Her Awesome Pie Crusts, And The Result Is Too Pretty To Eat

Image source: Karin Pfeiff Boschek

#12

Baker Shows Before &#038; After Pics Of Her Awesome Pie Crusts, And The Result Is Too Pretty To Eat

Image source: Karin Pfeiff Boschek

#13

Baker Shows Before &#038; After Pics Of Her Awesome Pie Crusts, And The Result Is Too Pretty To Eat

Image source: Karin Pfeiff Boschek

#14

Baker Shows Before &#038; After Pics Of Her Awesome Pie Crusts, And The Result Is Too Pretty To Eat

Image source: Karin Pfeiff Boschek

#15

Baker Shows Before &#038; After Pics Of Her Awesome Pie Crusts, And The Result Is Too Pretty To Eat

Image source: Karin Pfeiff Boschek

#16

Baker Shows Before &#038; After Pics Of Her Awesome Pie Crusts, And The Result Is Too Pretty To Eat

Image source: Karin Pfeiff Boschek

#17

Baker Shows Before &#038; After Pics Of Her Awesome Pie Crusts, And The Result Is Too Pretty To Eat

Image source: Karin Pfeiff Boschek

#18

Baker Shows Before &#038; After Pics Of Her Awesome Pie Crusts, And The Result Is Too Pretty To Eat

Image source: Karin Pfeiff Boschek

#19

Baker Shows Before &#038; After Pics Of Her Awesome Pie Crusts, And The Result Is Too Pretty To Eat

Image source: Karin Pfeiff Boschek

#20

Baker Shows Before &#038; After Pics Of Her Awesome Pie Crusts, And The Result Is Too Pretty To Eat

Image source: Karin Pfeiff Boschek

#21

Baker Shows Before &#038; After Pics Of Her Awesome Pie Crusts, And The Result Is Too Pretty To Eat

Image source: Karin Pfeiff Boschek

#22

Baker Shows Before &#038; After Pics Of Her Awesome Pie Crusts, And The Result Is Too Pretty To Eat

Image source: Karin Pfeiff Boschek

#23

Baker Shows Before &#038; After Pics Of Her Awesome Pie Crusts, And The Result Is Too Pretty To Eat

Image source: Karin Pfeiff Boschek

#24

Baker Shows Before &#038; After Pics Of Her Awesome Pie Crusts, And The Result Is Too Pretty To Eat

Image source: Karin Pfeiff Boschek

#25

Baker Shows Before &#038; After Pics Of Her Awesome Pie Crusts, And The Result Is Too Pretty To Eat

Image source: Karin Pfeiff Boschek

#26

Baker Shows Before &#038; After Pics Of Her Awesome Pie Crusts, And The Result Is Too Pretty To Eat

Image source: karinpfeiffboschek

#27

Baker Shows Before &#038; After Pics Of Her Awesome Pie Crusts, And The Result Is Too Pretty To Eat

Image source: Karin Pfeiff Boschek

#28

Baker Shows Before &#038; After Pics Of Her Awesome Pie Crusts, And The Result Is Too Pretty To Eat

Image source: Karin Pfeiff Boschek

#29

Baker Shows Before &#038; After Pics Of Her Awesome Pie Crusts, And The Result Is Too Pretty To Eat

Image source: Karin Pfeiff Boschek

#30

Baker Shows Before &#038; After Pics Of Her Awesome Pie Crusts, And The Result Is Too Pretty To Eat

Image source: Karin Pfeiff Boschek

#31

Baker Shows Before &#038; After Pics Of Her Awesome Pie Crusts, And The Result Is Too Pretty To Eat

Image source: Karin Pfeiff Boschek

#32

Baker Shows Before &#038; After Pics Of Her Awesome Pie Crusts, And The Result Is Too Pretty To Eat

Image source: Karin Pfeiff Boschek

#33

Baker Shows Before &#038; After Pics Of Her Awesome Pie Crusts, And The Result Is Too Pretty To Eat

Image source: Karin Pfeiff Boschek

#34

Baker Shows Before &#038; After Pics Of Her Awesome Pie Crusts, And The Result Is Too Pretty To Eat

Image source: Karin Pfeiff Boschek

#35

Baker Shows Before &#038; After Pics Of Her Awesome Pie Crusts, And The Result Is Too Pretty To Eat

Image source: Karin Pfeiff Boschek

#36

Baker Shows Before &#038; After Pics Of Her Awesome Pie Crusts, And The Result Is Too Pretty To Eat

Image source: Karin Pfeiff Boschek

#37

Baker Shows Before &#038; After Pics Of Her Awesome Pie Crusts, And The Result Is Too Pretty To Eat

Image source: Karin Pfeiff Boschek

#38

Baker Shows Before &#038; After Pics Of Her Awesome Pie Crusts, And The Result Is Too Pretty To Eat

Image source: Karin Pfeiff Boschek

#39

Baker Shows Before &#038; After Pics Of Her Awesome Pie Crusts, And The Result Is Too Pretty To Eat

Image source: Karin Pfeiff Boschek

#40

Baker Shows Before &#038; After Pics Of Her Awesome Pie Crusts, And The Result Is Too Pretty To Eat

Image source: Karin Pfeiff Boschek

#41

Baker Shows Before &#038; After Pics Of Her Awesome Pie Crusts, And The Result Is Too Pretty To Eat

Image source: Karin Pfeiff Boschek

#42

Baker Shows Before &#038; After Pics Of Her Awesome Pie Crusts, And The Result Is Too Pretty To Eat

Image source: Karin Pfeiff Boschek

#43

Baker Shows Before &#038; After Pics Of Her Awesome Pie Crusts, And The Result Is Too Pretty To Eat

Image source: Karin Pfeiff Boschek

#44

Baker Shows Before &#038; After Pics Of Her Awesome Pie Crusts, And The Result Is Too Pretty To Eat

Image source: Karin Pfeiff Boschek

#45

Baker Shows Before &#038; After Pics Of Her Awesome Pie Crusts, And The Result Is Too Pretty To Eat

Image source: Karin Pfeiff Boschek

#46

Baker Shows Before &#038; After Pics Of Her Awesome Pie Crusts, And The Result Is Too Pretty To Eat

Image source: Karin Pfeiff Boschek

#47

Baker Shows Before &#038; After Pics Of Her Awesome Pie Crusts, And The Result Is Too Pretty To Eat

Image source: Karin Pfeiff Boschek

#48

Baker Shows Before &#038; After Pics Of Her Awesome Pie Crusts, And The Result Is Too Pretty To Eat

Image source: Karin Pfeiff Boschek

#49

Baker Shows Before &#038; After Pics Of Her Awesome Pie Crusts, And The Result Is Too Pretty To Eat

Image source: Karin Pfeiff Boschek

#50

Baker Shows Before &#038; After Pics Of Her Awesome Pie Crusts, And The Result Is Too Pretty To Eat

Image source: Karin Pfeiff Boschek

#51

Baker Shows Before &#038; After Pics Of Her Awesome Pie Crusts, And The Result Is Too Pretty To Eat

Image source: Karin Pfeiff Boschek

#52

Baker Shows Before &#038; After Pics Of Her Awesome Pie Crusts, And The Result Is Too Pretty To Eat

Image source: Karin Pfeiff Boschek

#53

Baker Shows Before &#038; After Pics Of Her Awesome Pie Crusts, And The Result Is Too Pretty To Eat

Image source: Karin Pfeiff Boschek

#54

Baker Shows Before &#038; After Pics Of Her Awesome Pie Crusts, And The Result Is Too Pretty To Eat

Image source: Karin Pfeiff Boschek

#55

Baker Shows Before &#038; After Pics Of Her Awesome Pie Crusts, And The Result Is Too Pretty To Eat

Image source: Karin Pfeiff Boschek

#56

Baker Shows Before &#038; After Pics Of Her Awesome Pie Crusts, And The Result Is Too Pretty To Eat

Image source: Karin Pfeiff Boschek

#57

Baker Shows Before &#038; After Pics Of Her Awesome Pie Crusts, And The Result Is Too Pretty To Eat

Image source: Karin Pfeiff Boschek

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Your Future Self Will Worship You If You Do These 17 Garden Chores This Fall
3 min read
Nov, 11, 2025
Couple Spends 26 Years Replanting A Rainforest They Bought In 1991, And Here’s How It Looks Today
3 min read
Nov, 12, 2025
Have You Ever Seen Aurora Australis? It Just Lit Up The Australian Sky And It’s As Amazing As Its Northern ‘Sister’
3 min read
Nov, 12, 2025
Magical Autumn Fog In Over 8000-Year-Old Kemeri Bog
3 min read
Nov, 11, 2025
Graceland
Graceland Season 3 Episode 12 Review: “Dog Catches Car”
3 min read
Sep, 11, 2015
The Truth About Pictures of Michelle Obama Pregnant & 65 Love Photos
3 min read
Nov, 11, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.