40 New Photos Of People With Their Pets Before They Cross The “Rainbow Bridge” By Lauren Smith Kennedy

It’s pointless to talk about all the beautiful aspects of owning a pet without acknowledging the profound impact they have on our lives. The creatures we dedicate ourselves to repay us countless times over with their love and devotion. Every day is brighter when you can share it with your furry buddy, no matter the circumstances!

Living with pets is a significant responsibility, but it ultimately brings us joy and happiness. However, as all pet parents know, there comes a time when we must say goodbye to our companions and send them off to the rainbow bridge. The loss of our beloved pets is a devastating moment, and the grief can last for a very long time, if not forever.

Lauren Smith Kennedy is a photographer and the person behind The Tilly Project, dedicated to supporting pet owners dealing with the grief of losing their best friends. Offering end-of-life photoshoots for pets and their families, she captures those final moments together, preserving these precious memories for a lifetime.

More info: Instagram | Facebook | thetillyproject.org

#1 Zephyr

Image source: laurensmithkennedy

#2 Remy

Image source: laurensmithkennedy

#3 Smokey

Image source: laurensmithkennedy

#4 Dennis

Image source: laurensmithkennedy

#5 Penny

Image source: laurensmithkennedy

#6 Keeta

Image source: laurensmithkennedy

#7 Abby

Image source: laurensmithkennedy

#8 Mighty

Image source: laurensmithkennedy

#9 Stella

Image source: laurensmithkennedy

#10 Zoey

Image source: laurensmithkennedy

#11 Ella

Image source: laurensmithkennedy

#12 Duchess

Image source: laurensmithkennedy

#13 Denali

Image source: laurensmithkennedy

#14 Snoopy

Image source: laurensmithkennedy

#15 Brodie

Image source: laurensmithkennedy

#16 Maya

Image source: laurensmithkennedy

#17 Jack

Image source: laurensmithkennedy

#18 Godiva

Image source: laurensmithkennedy

#19 Stella

Image source: laurensmithkennedy

#20 Garlic

Image source: laurensmithkennedy

#21 Pumba

Image source: laurensmithkennedy

#22 Baxter

Image source: laurensmithkennedy

#23 Harley

Image source: laurensmithkennedy

#24 Munjoy

Image source: laurensmithkennedy

#25 Howie

Image source: laurensmithkennedy

#26 Cooper

Image source: laurensmithkennedy

#27 Sierra

Image source: laurensmithkennedy

#28 Denali

Image source: laurensmithkennedy

#29 Cheddar

Image source: laurensmithkennedy

#30 Chelsea

Image source: laurensmithkennedy

#31 Chancer

Image source: laurensmithkennedy

#32 Rufus

Image source: laurensmithkennedy

#33 Lucca

Image source: laurensmithkennedy

#34 Bailey

Image source: laurensmithkennedy

#35 Cooper

Image source: laurensmithkennedy

#36 Marlee And Maggie

Image source: laurensmithkennedy

#37 Bella

Image source: laurensmithkennedy

#38 Lacey

Image source: laurensmithkennedy

#39 Keely

Image source: laurensmithkennedy

#40 Zombie

Image source: laurensmithkennedy

