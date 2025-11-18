40 New Photos Of People With Their Pets Before They Cross The “Rainbow Bridge” By Lauren Smith Kennedy

It’s pointless to talk about all the beautiful aspects of owning a pet without acknowledging the profound impact they have on our lives. The creatures we dedicate ourselves to repay us countless times over with their love and devotion. Every day is brighter when you can share it with your furry buddy, no matter the circumstances!
Living with pets is a significant responsibility, but it ultimately brings us joy and happiness. However, as all pet parents know, there comes a time when we must say goodbye to our companions and send them off to the rainbow bridge. The loss of our beloved pets is a devastating moment, and the grief can last for a very long time, if not forever.
Lauren Smith Kennedy is a photographer and the person behind The Tilly Project, dedicated to supporting pet owners dealing with the grief of losing their best friends. Offering end-of-life photoshoots for pets and their families, she captures those final moments together, preserving these precious memories for a lifetime.
More info: Instagram | Facebook | thetillyproject.org
#1 Zephyr
Image source: laurensmithkennedy
#2 Remy
Image source: laurensmithkennedy
#3 Smokey
Image source: laurensmithkennedy
#4 Dennis
Image source: laurensmithkennedy
#5 Penny
Image source: laurensmithkennedy
#6 Keeta
Image source: laurensmithkennedy
#7 Abby
Image source: laurensmithkennedy
#8 Mighty
Image source: laurensmithkennedy
#9 Stella
Image source: laurensmithkennedy
#10 Zoey
Image source: laurensmithkennedy
#11 Ella
Image source: laurensmithkennedy
#12 Duchess
Image source: laurensmithkennedy
#13 Denali
Image source: laurensmithkennedy
#14 Snoopy
Image source: laurensmithkennedy
#15 Brodie
Image source: laurensmithkennedy
#16 Maya
Image source: laurensmithkennedy
#17 Jack
Image source: laurensmithkennedy
#18 Godiva
Image source: laurensmithkennedy
#19 Stella
Image source: laurensmithkennedy
#20 Garlic
Image source: laurensmithkennedy
#21 Pumba
Image source: laurensmithkennedy
#22 Baxter
Image source: laurensmithkennedy
#23 Harley
Image source: laurensmithkennedy
#24 Munjoy
Image source: laurensmithkennedy
#25 Howie
Image source: laurensmithkennedy
#26 Cooper
Image source: laurensmithkennedy
#27 Sierra
Image source: laurensmithkennedy
#28 Denali
Image source: laurensmithkennedy
#29 Cheddar
Image source: laurensmithkennedy
#30 Chelsea
Image source: laurensmithkennedy
#31 Chancer
Image source: laurensmithkennedy
#32 Rufus
Image source: laurensmithkennedy
#33 Lucca
Image source: laurensmithkennedy
#34 Bailey
Image source: laurensmithkennedy
#35 Cooper
Image source: laurensmithkennedy
#36 Marlee And Maggie
Image source: laurensmithkennedy
#37 Bella
Image source: laurensmithkennedy
#38 Lacey
Image source: laurensmithkennedy
#39 Keely
Image source: laurensmithkennedy
#40 Zombie
Image source: laurensmithkennedy
