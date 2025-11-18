“Touching Strangers”: 36 Unique Photos Of Unlikely Connections By Richard Renaldi (New Pics)

Richard Renaldi is a New York-based photographer known for his thought-provoking monographs like “Fall River Boys” (Charles Lane Press, 2009), “Manhattan Sunday” (Aperture, 2016), “I Want Your Love” (Super Labo, 2018), and more. Today, we’re excited to revisit his acclaimed series “Touching Strangers,” which began in 2007. This series features intimate portraits of strangers who, despite being unfamiliar with each other, are captured in close physical contact, challenging our ideas about connection and personal space.
The Aperture monograph was published in 2014, and this year marks its 10th anniversary. Renaldi has unveiled a new online gallery featuring 84 images from the series that were not included in the original book, many of which have never been seen before. Scroll down to explore these captivating photographs!
More info: Instagram | renaldi.com | x.com | flickr.com
#1 Dominek And Jennifer, New York, NY, 2013
#2 Chris And Amaira; Chicago, Il, 2013
#3 Abeth And Sebastian; New York, NY, 2011
#4 Emma And Charisse; Cincinnati, Oh, 2014
#5 Leslie And Solomon; New York, NY, 2013
#6 Padayatra, Ortrun And Parvati; New York, NY, 2011
#7 Lila And Franco; Los Angeles, Ca, 2013
#8 Dawn And Greg, New York, NY, 2011
#9 Carolyn And Diomedes; Brooklyn, NY, 2008
#10 Floyd And Bill; Port Jervis, NY, 2011
#11 Madison, Janaki, And Dominic; Philadelphia, Pa, 2013
#12 Kishar And Avital; New York, NY, 2011
#13 Shaliah And Daria; Hope Sound, Fl, 2011
#14 Caleb, Augustine, Ryan, Ignacio, Christina, And Anthony; Kanorado, Ks, 2010
#15 Amanuel And Deborah; San Francisco, Ca, 2012
#16 Eddie And Winnie; New York, NY, 2011
#17 Smitty And Asia; Albuquerque, Nm, 2013
#18 Daniella And Jack; New York, NY, 2011
#19 Elizabeth And Brandon; Milford, Pa, 2010
#20 Felix And Thomas; New York, NY, 2010
#21 Sandra And Cyrus; New York, NY, 2011
#22 Melissa An William; Saugatuck, Mi, 2007
#23 Richard And Mirelle; Cincinnati, Oh, 2014
#24 Anne And Crystal; New York, NY, 2012
#25 Lena And Rusafa; New York, NY, 2010
#26 Katie And Haley; Cincinnati, Oh, 2014
#27 Helen, Lidia, And Sary; Miami Beach, Fl, 2011
#28 Marie And John; Honolulu, Hi, 2012
#29 Allen And Tara; Asheville, Nc, 2008
#30 Gracya And Terry, New York, NY, 2007
#31 Lynette And Dominic; Cincinnati, Oh, 2014
#32 John And Juhee; New York, NY, 2011
#33 Annemarie, Ryan, And Jack; New York, NY, 2011
#34 Siva And Janet; New York, NY, 2007
#35 Lou And Ofilia; Miami Beach, Fl, 2011
#36 Lindsay And Mark; New York, NY, 2007
