“Touching Strangers”: 36 Unique Photos Of Unlikely Connections By Richard Renaldi (New Pics)

Richard Renaldi is a New York-based photographer known for his thought-provoking monographs like “Fall River Boys” (Charles Lane Press, 2009), “Manhattan Sunday” (Aperture, 2016), “I Want Your Love” (Super Labo, 2018), and more. Today, we’re excited to revisit his acclaimed series “Touching Strangers,” which began in 2007. This series features intimate portraits of strangers who, despite being unfamiliar with each other, are captured in close physical contact, challenging our ideas about connection and personal space.

The Aperture monograph was published in 2014, and this year marks its 10th anniversary. Renaldi has unveiled a new online gallery featuring 84 images from the series that were not included in the original book, many of which have never been seen before. Scroll down to explore these captivating photographs!

More info: Instagram | renaldi.com | x.com | flickr.com

#1 Dominek And Jennifer, New York, NY, 2013

Image source: © Richard Renaldi

#2 Chris And Amaira; Chicago, Il, 2013

Image source: © Richard Renaldi

#3 Abeth And Sebastian; New York, NY, 2011

Image source: © Richard Renaldi

#4 Emma And Charisse; Cincinnati, Oh, 2014

Image source: © Richard Renaldi

#5 Leslie And Solomon; New York, NY, 2013

Image source: © Richard Renaldi

#6 Padayatra, Ortrun And Parvati; New York, NY, 2011

Image source: © Richard Renaldi

#7 Lila And Franco; Los Angeles, Ca, 2013

Image source: © Richard Renaldi

#8 Dawn And Greg, New York, NY, 2011

Image source: © Richard Renaldi

#9 Carolyn And Diomedes; Brooklyn, NY, 2008

Image source: © Richard Renaldi

#10 Floyd And Bill; Port Jervis, NY, 2011

Image source: © Richard Renaldi

#11 Madison, Janaki, And Dominic; Philadelphia, Pa, 2013

Image source: © Richard Renaldi

#12 Kishar And Avital; New York, NY, 2011

Image source: © Richard Renaldi

#13 Shaliah And Daria; Hope Sound, Fl, 2011

Image source: © Richard Renaldi

#14 Caleb, Augustine, Ryan, Ignacio, Christina, And Anthony; Kanorado, Ks, 2010

Image source: © Richard Renaldi

#15 Amanuel And Deborah; San Francisco, Ca, 2012

Image source: © Richard Renaldi

#16 Eddie And Winnie; New York, NY, 2011

Image source: © Richard Renaldi

#17 Smitty And Asia; Albuquerque, Nm, 2013

Image source: © Richard Renaldi

#18 Daniella And Jack; New York, NY, 2011

Image source: © Richard Renaldi

#19 Elizabeth And Brandon; Milford, Pa, 2010

Image source: © Richard Renaldi

#20 Felix And Thomas; New York, NY, 2010

Image source: © Richard Renaldi

#21 Sandra And Cyrus; New York, NY, 2011

Image source: © Richard Renaldi

#22 Melissa An William; Saugatuck, Mi, 2007

Image source: © Richard Renaldi

#23 Richard And Mirelle; Cincinnati, Oh, 2014

Image source: © Richard Renaldi

#24 Anne And Crystal; New York, NY, 2012

Image source: © Richard Renaldi

#25 Lena And Rusafa; New York, NY, 2010

Image source: © Richard Renaldi

#26 Katie And Haley; Cincinnati, Oh, 2014

Image source: © Richard Renaldi

#27 Helen, Lidia, And Sary; Miami Beach, Fl, 2011

Image source: © Richard Renaldi

#28 Marie And John; Honolulu, Hi, 2012

Image source: © Richard Renaldi

#29 Allen And Tara; Asheville, Nc, 2008

Image source: © Richard Renaldi

#30 Gracya And Terry, New York, NY, 2007

Image source: © Richard Renaldi

#31 Lynette And Dominic; Cincinnati, Oh, 2014

Image source: © Richard Renaldi

#32 John And Juhee; New York, NY, 2011

Image source: © Richard Renaldi

#33 Annemarie, Ryan, And Jack; New York, NY, 2011

Image source: © Richard Renaldi

#34 Siva And Janet; New York, NY, 2007

Image source: © Richard Renaldi

#35 Lou And Ofilia; Miami Beach, Fl, 2011

Image source: © Richard Renaldi

#36 Lindsay And Mark; New York, NY, 2007

Image source: © Richard Renaldi

Patrick Penrose
