This Photographer Shares His Edited Photos To Show How Much Online Images Are Photoshopped (30 pics)

Taking a good picture isn’t easy. Taking an awesome picture is even harder. And taking an impossible picture is, well, impossible. Unless you use Photoshop that is.
Peter Stewart is an internationally published photographer with thousands of followers and millions of views. He’s also a wizard with Photoshop, and you can see from these revealing before and after pictures just what sort of difference some clever editing can make.
#1
HDR bracketing manually blended in Photoshop. Nik color efex pro used for post-production.
#2
#3
#4
Multiple exposure blended file.
#5
Perspective re-correction and power line removal in photoshop. Color enhancements using color efex pro.
#6
#7
#8
Gradual orange sky gradient and color adjustments were performed in adobe camera raw. Sunrays created in photoshop, with an added glow.
#9
#10
#11
Overexposed image with detail brought back using camera raw. Nik color efex pro used for post-production color.
#12
#13
#14
#15
Various sky adjustments were performed in Photoshop. Nik color efex pro was used for post-production color enhancements.
#16
#17
#18
#19
Nik color efex pro used for post-production color enhancements.
#20
#21
Color temperature adjustment using Adobe Camera RAW.
#22
#23
#24
#25
Tonal adjustments were made using nik color efex pro. Composite sky blended into the frame manually.
#26
HDR bracketing composited using photoshop’s ‘merge to HDR’. Nik color efex pro used for post-production
#27
#28
#29
#30
