This Photographer Shares His Edited Photos To Show How Much Online Images Are Photoshopped (30 pics)

by

Taking a good picture isn’t easy. Taking an awesome picture is even harder. And taking an impossible picture is, well, impossible. Unless you use Photoshop that is.

Peter Stewart is an internationally published photographer with thousands of followers and millions of views. He’s also a wizard with Photoshop, and you can see from these revealing before and after pictures just what sort of difference some clever editing can make.

More info: Peter Stewart | 500px | Instagram | Flickr | (h/t: demilkedPetaPixel)

#1

HDR bracketing manually blended in Photoshop. Nik color efex pro used for post-production.

This Photographer Shares His Edited Photos To Show How Much Online Images Are Photoshopped (30 pics)

Image source: petestew

#2

This Photographer Shares His Edited Photos To Show How Much Online Images Are Photoshopped (30 pics)

Image source: petestew

#3

This Photographer Shares His Edited Photos To Show How Much Online Images Are Photoshopped (30 pics)

Image source: petestew

#4

Multiple exposure blended file.

This Photographer Shares His Edited Photos To Show How Much Online Images Are Photoshopped (30 pics)

Image source: petestew

#5

Perspective re-correction and power line removal in photoshop. Color enhancements using color efex pro.

This Photographer Shares His Edited Photos To Show How Much Online Images Are Photoshopped (30 pics)

Image source: petestew

#6

This Photographer Shares His Edited Photos To Show How Much Online Images Are Photoshopped (30 pics)

Image source: petestew

#7

This Photographer Shares His Edited Photos To Show How Much Online Images Are Photoshopped (30 pics)

Image source: petestew

#8

Gradual orange sky gradient and color adjustments were performed in adobe camera raw. Sunrays created in photoshop, with an added glow.

This Photographer Shares His Edited Photos To Show How Much Online Images Are Photoshopped (30 pics)

Image source: petestew

#9

This Photographer Shares His Edited Photos To Show How Much Online Images Are Photoshopped (30 pics)

Image source: petestew

#10

This Photographer Shares His Edited Photos To Show How Much Online Images Are Photoshopped (30 pics)

Image source: petestew

#11

Overexposed image with detail brought back using camera raw. Nik color efex pro used for post-production color.

This Photographer Shares His Edited Photos To Show How Much Online Images Are Photoshopped (30 pics)

Image source: petestew

#12

This Photographer Shares His Edited Photos To Show How Much Online Images Are Photoshopped (30 pics)

Image source: petestew

#13

This Photographer Shares His Edited Photos To Show How Much Online Images Are Photoshopped (30 pics)

Image source: petestew

#14

This Photographer Shares His Edited Photos To Show How Much Online Images Are Photoshopped (30 pics)

Image source: petestew

#15

Various sky adjustments were performed in Photoshop. Nik color efex pro was used for post-production color enhancements.

This Photographer Shares His Edited Photos To Show How Much Online Images Are Photoshopped (30 pics)

Image source: petestew

#16

This Photographer Shares His Edited Photos To Show How Much Online Images Are Photoshopped (30 pics)

Image source: petestew

#17

This Photographer Shares His Edited Photos To Show How Much Online Images Are Photoshopped (30 pics)

Image source: petestew

#18

This Photographer Shares His Edited Photos To Show How Much Online Images Are Photoshopped (30 pics)

Image source: petestew

#19

Nik color efex pro used for post-production color enhancements.

This Photographer Shares His Edited Photos To Show How Much Online Images Are Photoshopped (30 pics)

Image source: petestew

#20

This Photographer Shares His Edited Photos To Show How Much Online Images Are Photoshopped (30 pics)

Image source: petestew

#21

Color temperature adjustment using Adobe Camera RAW.

This Photographer Shares His Edited Photos To Show How Much Online Images Are Photoshopped (30 pics)

Image source: petestew

#22

This Photographer Shares His Edited Photos To Show How Much Online Images Are Photoshopped (30 pics)

Image source: petestew

#23

This Photographer Shares His Edited Photos To Show How Much Online Images Are Photoshopped (30 pics)

Image source: petestew

#24

This Photographer Shares His Edited Photos To Show How Much Online Images Are Photoshopped (30 pics)

Image source: petestew

#25

Tonal adjustments were made using nik color efex pro. Composite sky blended into the frame manually.

This Photographer Shares His Edited Photos To Show How Much Online Images Are Photoshopped (30 pics)

Image source: petestew

#26

HDR bracketing composited using photoshop’s ‘merge to HDR’. Nik color efex pro used for post-production

This Photographer Shares His Edited Photos To Show How Much Online Images Are Photoshopped (30 pics)

Image source: petestew

#27

This Photographer Shares His Edited Photos To Show How Much Online Images Are Photoshopped (30 pics)

Image source: petestew

#28

This Photographer Shares His Edited Photos To Show How Much Online Images Are Photoshopped (30 pics)

Image source: petestew

#29

This Photographer Shares His Edited Photos To Show How Much Online Images Are Photoshopped (30 pics)

Image source: petestew

#30

This Photographer Shares His Edited Photos To Show How Much Online Images Are Photoshopped (30 pics)

Image source: petestew

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Rewind Recap – Third Watch 1.08: “History of the World”
3 min read
Aug, 20, 2010
Grant Gustin The Flash
The Flash Television Show Gets the “Honest Trailers” Treatment
3 min read
Oct, 19, 2018
“Late” Half-Sis Lies To Get Dad’s Support With Medical Bills, Shocked Woman Learns Truth Years Later
3 min read
Nov, 11, 2025
Jewelry Store Employee Shames Man For Buying A ‘Pathetic’ $130 Engagement Ring, He Gets Defended By His Fiancée
3 min read
Nov, 13, 2025
I Paint Letters On Leather Jackets
3 min read
Nov, 14, 2025
Colourised Pics Of Russia’s Female Snipers Who Terrorised Nazis, Including “Lady Death” With 309 Kills
3 min read
Nov, 12, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.