Saint Petersburg Photographer Documents The Bizarre Contrasts Of Russian Life (70 New Pics)

Alexander Petrosyan stands out as someone who can incorporate contemporary photojournalism and street photography into something interesting. His photos reveal the lives of everyday people in Russia. Alexander has an uncanny ability to capture what often goes unnoticed by the average person; his photos can both make you laugh and think as well as just let you sink into the moment captured in his photos.
If you’d love to see more of Alexander’s work on Bored Panda then make sure to head here, here, and here.
More info: Instagram | Facebook
#1
Image source: petrosphotos
#2
Image source: petrosphotos
#3
Image source: petrosphotos
#4
Image source: petrosphotos
#5
Image source: petrosphotos
#6
Image source: petrosphotos
#7
Image source: petrosphotos
#8
Image source: petrosphotos
#9
Image source: petrosphotos
#10
Image source: petrosphotos
#11
Image source: petrosphotos
#12
Image source: petrosphotos
#13
Image source: petrosphotos
#14
Image source: petrosphotos
#15
Image source: petrosphotos
#16
Image source: petrosphotos
#17
Image source: petrosphotos
#18
Image source: petrosphotos
#19
Image source: petrosphotos
#20
Image source: petrosphotos
#21
Image source: petrosphotos
#22
Image source: petrosphotos
#23
Image source: petrosphotos
#24
Image source: petrosphotos
#25
Image source: petrosphotos
#26
Image source: petrosphotos
#27
Image source: petrosphotos
#28
Image source: petrosphotos
#29
Image source: petrosphotos
#30
Image source: petrosphotos
#31
Image source: petrosphotos
#32
Image source: petrosphotos
#33
Image source: petrosphotos
#34
Image source: petrosphotos
#35
Image source: petrosphotos
#36
Image source: petrosphotos
#37
Image source: petrosphotos
#38
Image source: petrosphotos
#39
Image source: petrosphotos
#40
Image source: petrosphotos
#41
Image source: petrosphotos
#42
Image source: petrosphotos
#43
Image source: petrosphotos
#44
Image source: petrosphotos
#45
Image source: petrosphotos
#46
Image source: petrosphotos
#47
Image source: petrosphotos
#48
Image source: petrosphotos
#49
Image source: petrosphotos
#50
Image source: petrosphotos
#51
Image source: petrosphotos
#52
Image source: petrosphotos
#53
Image source: petrosphotos
#54
Image source: petrosphotos
#55
Image source: petrosphotos
#56
Image source: petrosphotos
#57
Image source: petrosphotos
#58
Image source: petrosphotos
#59
Image source: petrosphotos
#60
Image source: petrosphotos
#61
Image source: petrosphotos
#62
Image source: petrosphotos
#63
Image source: petrosphotos
#64
Image source: petrosphotos
#65
Image source: petrosphotos
#66
Image source: petrosphotos
#67
Image source: petrosphotos
#68
Image source: petrosphotos
#69
Image source: petrosphotos
#70
Image source: petrosphotos
Follow Us