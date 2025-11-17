Saint Petersburg Photographer Documents The Bizarre Contrasts Of Russian Life (70 New Pics)

by

Alexander Petrosyan stands out as someone who can incorporate contemporary photojournalism and street photography into something interesting. His photos reveal the lives of everyday people in Russia. Alexander has an uncanny ability to capture what often goes unnoticed by the average person; his photos can both make you laugh and think as well as just let you sink into the moment captured in his photos.

If you’d love to see more of Alexander’s work on Bored Panda then make sure to head here, here, and here.

More info: Instagram | Facebook

#1

Saint Petersburg Photographer Documents The Bizarre Contrasts Of Russian Life (70 New Pics)

Image source: petrosphotos

#2

Saint Petersburg Photographer Documents The Bizarre Contrasts Of Russian Life (70 New Pics)

Image source: petrosphotos

#3

Saint Petersburg Photographer Documents The Bizarre Contrasts Of Russian Life (70 New Pics)

Image source: petrosphotos

#4

Saint Petersburg Photographer Documents The Bizarre Contrasts Of Russian Life (70 New Pics)

Image source: petrosphotos

#5

Saint Petersburg Photographer Documents The Bizarre Contrasts Of Russian Life (70 New Pics)

Image source: petrosphotos

#6

Saint Petersburg Photographer Documents The Bizarre Contrasts Of Russian Life (70 New Pics)

Image source: petrosphotos

#7

Saint Petersburg Photographer Documents The Bizarre Contrasts Of Russian Life (70 New Pics)

Image source: petrosphotos

#8

Saint Petersburg Photographer Documents The Bizarre Contrasts Of Russian Life (70 New Pics)

Image source: petrosphotos

#9

Saint Petersburg Photographer Documents The Bizarre Contrasts Of Russian Life (70 New Pics)

Image source: petrosphotos

#10

Saint Petersburg Photographer Documents The Bizarre Contrasts Of Russian Life (70 New Pics)

Image source: petrosphotos

#11

Saint Petersburg Photographer Documents The Bizarre Contrasts Of Russian Life (70 New Pics)

Image source: petrosphotos

#12

Saint Petersburg Photographer Documents The Bizarre Contrasts Of Russian Life (70 New Pics)

Image source: petrosphotos

#13

Saint Petersburg Photographer Documents The Bizarre Contrasts Of Russian Life (70 New Pics)

Image source: petrosphotos

#14

Saint Petersburg Photographer Documents The Bizarre Contrasts Of Russian Life (70 New Pics)

Image source: petrosphotos

#15

Saint Petersburg Photographer Documents The Bizarre Contrasts Of Russian Life (70 New Pics)

Image source: petrosphotos

#16

Saint Petersburg Photographer Documents The Bizarre Contrasts Of Russian Life (70 New Pics)

Image source: petrosphotos

#17

Saint Petersburg Photographer Documents The Bizarre Contrasts Of Russian Life (70 New Pics)

Image source: petrosphotos

#18

Saint Petersburg Photographer Documents The Bizarre Contrasts Of Russian Life (70 New Pics)

Image source: petrosphotos

#19

Saint Petersburg Photographer Documents The Bizarre Contrasts Of Russian Life (70 New Pics)

Image source: petrosphotos

#20

Saint Petersburg Photographer Documents The Bizarre Contrasts Of Russian Life (70 New Pics)

Image source: petrosphotos

#21

Saint Petersburg Photographer Documents The Bizarre Contrasts Of Russian Life (70 New Pics)

Image source: petrosphotos

#22

Saint Petersburg Photographer Documents The Bizarre Contrasts Of Russian Life (70 New Pics)

Image source: petrosphotos

#23

Saint Petersburg Photographer Documents The Bizarre Contrasts Of Russian Life (70 New Pics)

Image source: petrosphotos

#24

Saint Petersburg Photographer Documents The Bizarre Contrasts Of Russian Life (70 New Pics)

Image source: petrosphotos

#25

Saint Petersburg Photographer Documents The Bizarre Contrasts Of Russian Life (70 New Pics)

Image source: petrosphotos

#26

Saint Petersburg Photographer Documents The Bizarre Contrasts Of Russian Life (70 New Pics)

Image source: petrosphotos

#27

Saint Petersburg Photographer Documents The Bizarre Contrasts Of Russian Life (70 New Pics)

Image source: petrosphotos

#28

Saint Petersburg Photographer Documents The Bizarre Contrasts Of Russian Life (70 New Pics)

Image source: petrosphotos

#29

Saint Petersburg Photographer Documents The Bizarre Contrasts Of Russian Life (70 New Pics)

Image source: petrosphotos

#30

Saint Petersburg Photographer Documents The Bizarre Contrasts Of Russian Life (70 New Pics)

Image source: petrosphotos

#31

Saint Petersburg Photographer Documents The Bizarre Contrasts Of Russian Life (70 New Pics)

Image source: petrosphotos

#32

Saint Petersburg Photographer Documents The Bizarre Contrasts Of Russian Life (70 New Pics)

Image source: petrosphotos

#33

Saint Petersburg Photographer Documents The Bizarre Contrasts Of Russian Life (70 New Pics)

Image source: petrosphotos

#34

Saint Petersburg Photographer Documents The Bizarre Contrasts Of Russian Life (70 New Pics)

Image source: petrosphotos

#35

Saint Petersburg Photographer Documents The Bizarre Contrasts Of Russian Life (70 New Pics)

Image source: petrosphotos

#36

Saint Petersburg Photographer Documents The Bizarre Contrasts Of Russian Life (70 New Pics)

Image source: petrosphotos

#37

Saint Petersburg Photographer Documents The Bizarre Contrasts Of Russian Life (70 New Pics)

Image source: petrosphotos

#38

Saint Petersburg Photographer Documents The Bizarre Contrasts Of Russian Life (70 New Pics)

Image source: petrosphotos

#39

Saint Petersburg Photographer Documents The Bizarre Contrasts Of Russian Life (70 New Pics)

Image source: petrosphotos

#40

Saint Petersburg Photographer Documents The Bizarre Contrasts Of Russian Life (70 New Pics)

Image source: petrosphotos

#41

Saint Petersburg Photographer Documents The Bizarre Contrasts Of Russian Life (70 New Pics)

Image source: petrosphotos

#42

Saint Petersburg Photographer Documents The Bizarre Contrasts Of Russian Life (70 New Pics)

Image source: petrosphotos

#43

Saint Petersburg Photographer Documents The Bizarre Contrasts Of Russian Life (70 New Pics)

Image source: petrosphotos

#44

Saint Petersburg Photographer Documents The Bizarre Contrasts Of Russian Life (70 New Pics)

Image source: petrosphotos

#45

Saint Petersburg Photographer Documents The Bizarre Contrasts Of Russian Life (70 New Pics)

Image source: petrosphotos

#46

Saint Petersburg Photographer Documents The Bizarre Contrasts Of Russian Life (70 New Pics)

Image source: petrosphotos

#47

Saint Petersburg Photographer Documents The Bizarre Contrasts Of Russian Life (70 New Pics)

Image source: petrosphotos

#48

Saint Petersburg Photographer Documents The Bizarre Contrasts Of Russian Life (70 New Pics)

Image source: petrosphotos

#49

Saint Petersburg Photographer Documents The Bizarre Contrasts Of Russian Life (70 New Pics)

Image source: petrosphotos

#50

Saint Petersburg Photographer Documents The Bizarre Contrasts Of Russian Life (70 New Pics)

Image source: petrosphotos

#51

Saint Petersburg Photographer Documents The Bizarre Contrasts Of Russian Life (70 New Pics)

Image source: petrosphotos

#52

Saint Petersburg Photographer Documents The Bizarre Contrasts Of Russian Life (70 New Pics)

Image source: petrosphotos

#53

Saint Petersburg Photographer Documents The Bizarre Contrasts Of Russian Life (70 New Pics)

Image source: petrosphotos

#54

Saint Petersburg Photographer Documents The Bizarre Contrasts Of Russian Life (70 New Pics)

Image source: petrosphotos

#55

Saint Petersburg Photographer Documents The Bizarre Contrasts Of Russian Life (70 New Pics)

Image source: petrosphotos

#56

Saint Petersburg Photographer Documents The Bizarre Contrasts Of Russian Life (70 New Pics)

Image source: petrosphotos

#57

Saint Petersburg Photographer Documents The Bizarre Contrasts Of Russian Life (70 New Pics)

Image source: petrosphotos

#58

Saint Petersburg Photographer Documents The Bizarre Contrasts Of Russian Life (70 New Pics)

Image source: petrosphotos

#59

Saint Petersburg Photographer Documents The Bizarre Contrasts Of Russian Life (70 New Pics)

Image source: petrosphotos

#60

Saint Petersburg Photographer Documents The Bizarre Contrasts Of Russian Life (70 New Pics)

Image source: petrosphotos

#61

Saint Petersburg Photographer Documents The Bizarre Contrasts Of Russian Life (70 New Pics)

Image source: petrosphotos

#62

Saint Petersburg Photographer Documents The Bizarre Contrasts Of Russian Life (70 New Pics)

Image source: petrosphotos

#63

Saint Petersburg Photographer Documents The Bizarre Contrasts Of Russian Life (70 New Pics)

Image source: petrosphotos

#64

Saint Petersburg Photographer Documents The Bizarre Contrasts Of Russian Life (70 New Pics)

Image source: petrosphotos

#65

Saint Petersburg Photographer Documents The Bizarre Contrasts Of Russian Life (70 New Pics)

Image source: petrosphotos

#66

Saint Petersburg Photographer Documents The Bizarre Contrasts Of Russian Life (70 New Pics)

Image source: petrosphotos

#67

Saint Petersburg Photographer Documents The Bizarre Contrasts Of Russian Life (70 New Pics)

Image source: petrosphotos

#68

Saint Petersburg Photographer Documents The Bizarre Contrasts Of Russian Life (70 New Pics)

Image source: petrosphotos

#69

Saint Petersburg Photographer Documents The Bizarre Contrasts Of Russian Life (70 New Pics)

Image source: petrosphotos

#70

Saint Petersburg Photographer Documents The Bizarre Contrasts Of Russian Life (70 New Pics)

Image source: petrosphotos

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Hey Pandas, What Should I Do About My Eating And Weight Problems? (Closed)
3 min read
Nov, 16, 2025
Introverted And Anxious People Reveal That These 30 Situations Are A Nightmare For Them
3 min read
Nov, 16, 2025
Bianca Censori’s Nude Comeback Post After Kanye West Split Sends Fans Into A Frenzy
3 min read
Jul, 9, 2025
Everything We Know about The Eric Andre Show Season 5 So Far
3 min read
May, 7, 2019
Costco Employee Shows What Store Workers See During The Coronavirus Outbreak
3 min read
Nov, 14, 2025
Halloween Watercolors Made On iPad (9 Pics)
3 min read
Nov, 16, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.