40 Renowned Art Pieces Replicated By This Artist But With Pepe The Frog As The Face

Memes are no longer just an internet phenomenon. Some of them find a way into the real world.
This time, we are happy to introduce you to an artist, Olga Vishnevskaya, who recreates various masterpieces with the internet-famous Pepe the Frog meme. Pepelangelo became a thing when Olga was trying to replicate the portrait of Philip II by Anthonis Mor. However, due to the human head being too difficult of a task, Olga decided to paint a frog’s head instead.
Since then, Olga has painted Pepe in the works of Leonardo da Vinci, El Greco, Vincent Van Gogh, Frida Kahlo, Sydney Pollack, and many other famous artists.
More info: Instagram | pepelangelo.com | Facebook | twitter.com
#1
Image source: pepelangelo
#2
Image source: pepelangelo
#3
Image source: pepelangelo
#4
Image source: pepelangelo
#5
Image source: pepelangelo
#6
Image source: pepelangelo
#7
Image source: pepelangelo
#8
Image source: pepelangelo
#9
Image source: pepelangelo
#10
Image source: pepelangelo
#11
Image source: pepelangelo
#12
Image source: pepelangelo
#13
Image source: pepelangelo
#14
Image source: pepelangelo
#15
Image source: pepelangelo
#16
Image source: pepelangelo
#17
Image source: pepelangelo
#18
Image source: pepelangelo
#19
Image source: pepelangelo
#20
Image source: pepelangelo
#21
Image source: pepelangelo
#22
Image source: pepelangelo
#23
Image source: pepelangelo
#24
Image source: pepelangelo
#25
Image source: pepelangelo
#26
Image source: pepelangelo
#27
Image source: pepelangelo
#28
Image source: pepelangelo
#29
Image source: pepelangelo
#30
Image source: pepelangelo
#31
Image source: pepelangelo
#32
Image source: pepelangelo
#33
Image source: pepelangelo
#34
Image source: pepelangelo
#35
Image source: pepelangelo
#36
Image source: pepelangelo
#37
Image source: pepelangelo
#38
Image source: pepelangelo
