40 Adverts That Were So Funny And Weird, They Just Had To Be Shamed In This Online Group

by

You never know what you’re going to find on sites like Facebook Marketplace and eBay. There could be a great deal on used electronics or a creepy doll that looks like it would make you the star of your very own, real-life horror film. There are plenty of people out there posting questionable ads on these sites, and no one knows that better than the members of “Uninspiring Adverts”.

Below, we’ve gathered some of the funniest and most bizarre offers that have been shared in this Facebook group for you pandas to enjoy. Be sure to upvote the ones you can’t imagine anyone actually purchasing, and keep reading to find an interview with Owen Dawson, the group’s creator.

#1

40 Adverts That Were So Funny And Weird, They Just Had To Be Shamed In This Online Group

Image source: Jessica Rose

#2

40 Adverts That Were So Funny And Weird, They Just Had To Be Shamed In This Online Group

Image source: Owen Dawson

#3

40 Adverts That Were So Funny And Weird, They Just Had To Be Shamed In This Online Group

Image source: Flora Cate

#4

40 Adverts That Were So Funny And Weird, They Just Had To Be Shamed In This Online Group

Image source: Mike Heffernan

#5

40 Adverts That Were So Funny And Weird, They Just Had To Be Shamed In This Online Group

Image source: Owen Dawson

#6

40 Adverts That Were So Funny And Weird, They Just Had To Be Shamed In This Online Group

Image source: Owen Dawson

#7

40 Adverts That Were So Funny And Weird, They Just Had To Be Shamed In This Online Group

Image source: Owen Dawson

#8

40 Adverts That Were So Funny And Weird, They Just Had To Be Shamed In This Online Group

Image source: Sarah Loudon

#9

40 Adverts That Were So Funny And Weird, They Just Had To Be Shamed In This Online Group

Image source: Stuart Byrne

#10

40 Adverts That Were So Funny And Weird, They Just Had To Be Shamed In This Online Group

Image source: Flora Cate

#11

40 Adverts That Were So Funny And Weird, They Just Had To Be Shamed In This Online Group

Image source: Jessica LP

#12

40 Adverts That Were So Funny And Weird, They Just Had To Be Shamed In This Online Group

Image source: Rachel Kabambe

#13

40 Adverts That Were So Funny And Weird, They Just Had To Be Shamed In This Online Group

Image source: Ruby Tuesday Kemp

#14

40 Adverts That Were So Funny And Weird, They Just Had To Be Shamed In This Online Group

Image source: Al Bigg

#15

40 Adverts That Were So Funny And Weird, They Just Had To Be Shamed In This Online Group

Image source: Kate Greene

#16

40 Adverts That Were So Funny And Weird, They Just Had To Be Shamed In This Online Group

Image source: Owen Dawson

#17

40 Adverts That Were So Funny And Weird, They Just Had To Be Shamed In This Online Group

Image source: Kirsty Bryan

#18

40 Adverts That Were So Funny And Weird, They Just Had To Be Shamed In This Online Group

Image source: Jackie Holmes

#19

40 Adverts That Were So Funny And Weird, They Just Had To Be Shamed In This Online Group

Image source: Owen Dawson

#20

40 Adverts That Were So Funny And Weird, They Just Had To Be Shamed In This Online Group

Image source: Chris Sulman

#21

40 Adverts That Were So Funny And Weird, They Just Had To Be Shamed In This Online Group

Image source: Rob Tatton

#22

40 Adverts That Were So Funny And Weird, They Just Had To Be Shamed In This Online Group

Image source: Mickety McSpangle

#23

40 Adverts That Were So Funny And Weird, They Just Had To Be Shamed In This Online Group

Image source: Bea Morbidge

#24

40 Adverts That Were So Funny And Weird, They Just Had To Be Shamed In This Online Group

Image source: Rachel Burton

#25

40 Adverts That Were So Funny And Weird, They Just Had To Be Shamed In This Online Group

Image source: Owen Dawson

#26

40 Adverts That Were So Funny And Weird, They Just Had To Be Shamed In This Online Group

Image source: Flora Cate

#27

40 Adverts That Were So Funny And Weird, They Just Had To Be Shamed In This Online Group

Image source: Julia Meehan

#28

40 Adverts That Were So Funny And Weird, They Just Had To Be Shamed In This Online Group

Image source: Helen Price

#29

40 Adverts That Were So Funny And Weird, They Just Had To Be Shamed In This Online Group

Image source: Jen Dabinett

#30

40 Adverts That Were So Funny And Weird, They Just Had To Be Shamed In This Online Group

Image source: Su Jones

#31

40 Adverts That Were So Funny And Weird, They Just Had To Be Shamed In This Online Group

Image source: Andy Hiley

#32

40 Adverts That Were So Funny And Weird, They Just Had To Be Shamed In This Online Group

Image source: Jon Bennett

#33

40 Adverts That Were So Funny And Weird, They Just Had To Be Shamed In This Online Group

Image source: Owen Dawson

#34

40 Adverts That Were So Funny And Weird, They Just Had To Be Shamed In This Online Group

Image source: Susie Watts

#35

40 Adverts That Were So Funny And Weird, They Just Had To Be Shamed In This Online Group

Image source: Sam Chappell

#36

40 Adverts That Were So Funny And Weird, They Just Had To Be Shamed In This Online Group

Image source: Lisa Jane

#37

40 Adverts That Were So Funny And Weird, They Just Had To Be Shamed In This Online Group

Image source: Flora Cate

#38

40 Adverts That Were So Funny And Weird, They Just Had To Be Shamed In This Online Group

Image source: Shelly Bridden

#39

40 Adverts That Were So Funny And Weird, They Just Had To Be Shamed In This Online Group

Image source: Sarah Prattki

#40

40 Adverts That Were So Funny And Weird, They Just Had To Be Shamed In This Online Group

Image source: Flora Cate

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Russian Artist Draws Adorable Cartoon Versions Of Famous People (30 New Pics)
3 min read
Nov, 13, 2025
Woman Finds Out Her Friends Hated Her Birthday Parties From Accidental Texts
3 min read
Nov, 17, 2025
The Tokyo International Foto Awards 2020 Announces The Best Photos From Around The World (30 Pics)
3 min read
Nov, 14, 2025
37 Black Cats That Are Actually Toothless In Disguise
3 min read
Nov, 11, 2025
People Are Sharing Hilarious Stories About The Times They Thought Their Pets Were Dying
3 min read
Nov, 14, 2025
89 Hilarious Childhood Hairstyles From The ’80s And ’90s That Should Never Come Back
3 min read
Nov, 12, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.