30 Relatable Comics About Parenthood And Fantasy Gaming By This Artist From New Zealand

by

Artistic expression through comics can tell unique stories, create a sense of community, and, most importantly, put a smile on your face. This time, we are happy to present you with a unique collection of The Immortal Think Tank comics, where themes range from parenthood to Dungeons and Dragons.

The creator behind the series, Ché Crawford, is an artist from New Zealand whose sense of humor has charmed over 1,700 followers on Instagram. So, if you relate to illustrated kids’ shenanigans and enjoy fantasy role-play games, you are in for a treat!

Bored Panda reached out to Ché to learn more about her and her artwork, so don’t miss out on the interview below.

More info: Instagram | reddit.com | Facebook | twitter.com | tumblr.com | tiktok.com

#1

30 Relatable Comics About Parenthood And Fantasy Gaming By This Artist From New Zealand

Image source: theimmortalthinktank

#2

30 Relatable Comics About Parenthood And Fantasy Gaming By This Artist From New Zealand

Image source: theimmortalthinktank

#3

30 Relatable Comics About Parenthood And Fantasy Gaming By This Artist From New Zealand

Image source: theimmortalthinktank

#4

30 Relatable Comics About Parenthood And Fantasy Gaming By This Artist From New Zealand

Image source: theimmortalthinktank

#5

30 Relatable Comics About Parenthood And Fantasy Gaming By This Artist From New Zealand

Image source: theimmortalthinktank

#6

30 Relatable Comics About Parenthood And Fantasy Gaming By This Artist From New Zealand

Image source: theimmortalthinktank

#7

30 Relatable Comics About Parenthood And Fantasy Gaming By This Artist From New Zealand

Image source: theimmortalthinktank

#8

30 Relatable Comics About Parenthood And Fantasy Gaming By This Artist From New Zealand

Image source: theimmortalthinktank

#9

30 Relatable Comics About Parenthood And Fantasy Gaming By This Artist From New Zealand

Image source: theimmortalthinktank

#10

30 Relatable Comics About Parenthood And Fantasy Gaming By This Artist From New Zealand

Image source: theimmortalthinktank

#11

30 Relatable Comics About Parenthood And Fantasy Gaming By This Artist From New Zealand

Image source: theimmortalthinktank

#12

30 Relatable Comics About Parenthood And Fantasy Gaming By This Artist From New Zealand

Image source: theimmortalthinktank

#13

30 Relatable Comics About Parenthood And Fantasy Gaming By This Artist From New Zealand

Image source: theimmortalthinktank

#14

30 Relatable Comics About Parenthood And Fantasy Gaming By This Artist From New Zealand

Image source: theimmortalthinktank

#15

30 Relatable Comics About Parenthood And Fantasy Gaming By This Artist From New Zealand

Image source: theimmortalthinktank

#16

30 Relatable Comics About Parenthood And Fantasy Gaming By This Artist From New Zealand

Image source: theimmortalthinktank

#17

30 Relatable Comics About Parenthood And Fantasy Gaming By This Artist From New Zealand

Image source: theimmortalthinktank

#18

30 Relatable Comics About Parenthood And Fantasy Gaming By This Artist From New Zealand

Image source: theimmortalthinktank

#19

30 Relatable Comics About Parenthood And Fantasy Gaming By This Artist From New Zealand

Image source: theimmortalthinktank

#20

30 Relatable Comics About Parenthood And Fantasy Gaming By This Artist From New Zealand

Image source: theimmortalthinktank

#21

30 Relatable Comics About Parenthood And Fantasy Gaming By This Artist From New Zealand

Image source: theimmortalthinktank

#22

30 Relatable Comics About Parenthood And Fantasy Gaming By This Artist From New Zealand

Image source: theimmortalthinktank

#23

30 Relatable Comics About Parenthood And Fantasy Gaming By This Artist From New Zealand

Image source: theimmortalthinktank

#24

30 Relatable Comics About Parenthood And Fantasy Gaming By This Artist From New Zealand

Image source: theimmortalthinktank

#25

30 Relatable Comics About Parenthood And Fantasy Gaming By This Artist From New Zealand

Image source: theimmortalthinktank

#26

30 Relatable Comics About Parenthood And Fantasy Gaming By This Artist From New Zealand

Image source: theimmortalthinktank

#27

30 Relatable Comics About Parenthood And Fantasy Gaming By This Artist From New Zealand

Image source: theimmortalthinktank

#28

30 Relatable Comics About Parenthood And Fantasy Gaming By This Artist From New Zealand

Image source: theimmortalthinktank

#29

30 Relatable Comics About Parenthood And Fantasy Gaming By This Artist From New Zealand

Image source: theimmortalthinktank

#30

30 Relatable Comics About Parenthood And Fantasy Gaming By This Artist From New Zealand

Image source: theimmortalthinktank

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
40 Scenes From Famous Movies That Have Become Iconic, As Shared By This Online Group
3 min read
Nov, 17, 2025
The Top Frankie Muniz Appearances Outside of “Malcolm in the Middle”
3 min read
Sep, 22, 2017
I Mashed Up Brands And Movies Into One
3 min read
Nov, 12, 2025
30 Jokes People Think Are Comedy Gold, As Shared In This Online Thread
3 min read
Nov, 17, 2025
“Not Everything In This Life Was About Her”: Single Sister Can’t Handle Sibling’s Engagement
3 min read
Sep, 28, 2025
40 Clever And Witty One-Panel Comics By New Yorker Cartoonist, Sofia Warren
3 min read
Nov, 16, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.