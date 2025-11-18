Parenting And Fantasy Gaming Collide In 35 New Comics By This Artist

Che Crawford is the ultimate multitasking artist, balancing a bustling household with her creative work on an iPad. With a finely tuned routine and a trusty checklist, she makes sure her art time fits snugly between school drop-offs, bedtime stories, and the occasional weekend catch-up (shoutout to her awesome husband!).

Short and sweet four-panel comics are her jam—they’re perfect for a lifestyle where interruptions are the norm. And when it comes to feedback from her audience, she’s got a refreshingly open-minded approach, taking even the critical comments in stride. Her D&D-inspired comics thrive on real-game moments, and while fitting the magic into just four panels is a challenge, Che’s got a knack for distilling the chaos!

More info: Instagram | reddit.com | Facebook | x.com | tumblr.com | tiktok.com

#1

Image source: theimmortalthinktank

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

#26

#27

#28

#29

#30

#31

#32

#33

#34

#35

