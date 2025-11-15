The “Tussen Kunst & Quarantaine” Instagram Page Has People Making Incredible Painting Recreations (30 New Pics)

by

If there’s anything positive that came out of the worldwide pandemic, which turned out to be the biggest public health crisis in modern history, there must be a few things. More time for yourself and others is one. Rethinking your values is two.

The other awesome thing must be this creative wave which started out of boredom and staying home and soon turned into a viral DIY challenge that spread internationally. Yep, we’re talking painting recreations like Munch’s “Scream” and Michelangelo’s “The Creation of Adam.” If you haven’t participated in it just yet, you have plenty of time, because as the world is finally getting vaccinated, the challenge seems to be here to stay.

And this time, we hand-selected some of the most creative recreations from the “Tussen Kunst & Quarantaine” Instagram page from the Netherlands, which translates to “Between Art and Quarantine.” The page now has 268k followers and it only allows real-life, home-made efforts with zero editing. The result is down below, and after you’re done, be sure to check out part 1 right here.

More info: Instagram | Facebook

#1

Image source: tussenkunstenquarantaine

#2

Image source: tussenkunstenquarantaine

#3

Image source: tussenkunstenquarantaine

#4

Image source: tussenkunstenquarantaine

#5

Image source: tussenkunstenquarantaine

#6

Image source: tussenkunstenquarantaine

#7

Image source: tussenkunstenquarantaine

#8

Image source: tussenkunstenquarantaine

#9

Image source: tussenkunstenquarantaine

#10

Image source: tussenkunstenquarantaine

#11

Image source: tussenkunstenquarantaine

#12

Image source: tussenkunstenquarantaine

#13

Image source: tussenkunstenquarantaine

#14

Image source: tussenkunstenquarantaine

#15

Image source: tussenkunstenquarantaine

#16

Image source: tussenkunstenquarantaine

#17

Image source: tussenkunstenquarantaine

#18

Image source: tussenkunstenquarantaine

#19

Image source: tussenkunstenquarantaine

#20

Image source: tussenkunstenquarantaine

#21

Image source: tussenkunstenquarantaine

#22

Image source: tussenkunstenquarantaine

#23

Image source: tussenkunstenquarantaine

#24

Image source: tussenkunstenquarantaine

#25

Image source: tussenkunstenquarantaine

#26

Image source: tussenkunstenquarantaine

#27

Image source: tussenkunstenquarantaine

#28

Image source: tussenkunstenquarantaine

#29

Image source: tussenkunstenquarantaine

#30

Image source: tussenkunstenquarantaine

Patrick Penrose
Patrick Penrose
