This Artist Finds Old Stuff That Others Threw Away And Transforms It Into Amazing Art

by

Los Angeles-based surrealist Alexandra Dillon brings back to life things that people throw away in the most charming way. Dillon scavenges worn out paintbrushes and other common objects to use them as canvases for portraits of imaginary people.

“My characters come to me the way [they do to] novelists,” Dillon told Bored Panda. “They show up and tell me who they are.” The artist doesn’t start with a specific idea. “I never quite know who will show up,” Dillon said. She allows the “soul” of a particular object to “shape” its face. Because of that, her characters range from a mysterious lady on a cleaver to a shady guy on a paintbrush.

“I work on each piece over the course of several days,” Dillon said. “They often change and grow into themselves more fully. When I have found the emotion and personality of a character, I know I’m finished.”

The artist said she loves making these small portraits. “It’s like meeting a new friend every day. I get to paint faces and conjure character in a way that is more fun than just working on a canvas.” Scroll down to check out Dillon’s gang and upvote your favorite personalities!

More info: alexandradillon.com | Facebook | Instagram (h/t laughingsquid)

#1

This Artist Finds Old Stuff That Others Threw Away And Transforms It Into Amazing Art

Image source: alexandradillonartist

#2

This Artist Finds Old Stuff That Others Threw Away And Transforms It Into Amazing Art

Image source: alexandradillonartist

#3

This Artist Finds Old Stuff That Others Threw Away And Transforms It Into Amazing Art

Image source: alexandradillonartist

#4

This Artist Finds Old Stuff That Others Threw Away And Transforms It Into Amazing Art

Image source: alexandradillonartist

#5

This Artist Finds Old Stuff That Others Threw Away And Transforms It Into Amazing Art

Image source: alexandradillonartist

#6

This Artist Finds Old Stuff That Others Threw Away And Transforms It Into Amazing Art

Image source: alexandradillonartist

#7

This Artist Finds Old Stuff That Others Threw Away And Transforms It Into Amazing Art

Image source: alexandradillonartist

#8

This Artist Finds Old Stuff That Others Threw Away And Transforms It Into Amazing Art

Image source: alexandradillonartist

#9

This Artist Finds Old Stuff That Others Threw Away And Transforms It Into Amazing Art

Image source: alexandradillonartist

#10

This Artist Finds Old Stuff That Others Threw Away And Transforms It Into Amazing Art

Image source: alexandradillonartist

#11

This Artist Finds Old Stuff That Others Threw Away And Transforms It Into Amazing Art

Image source: alexandradillonartist

#12

This Artist Finds Old Stuff That Others Threw Away And Transforms It Into Amazing Art

Image source: alexandradillonartist

#13

This Artist Finds Old Stuff That Others Threw Away And Transforms It Into Amazing Art

Image source: alexandradillonartist

#14

This Artist Finds Old Stuff That Others Threw Away And Transforms It Into Amazing Art

Image source: alexandradillonartist

#15

This Artist Finds Old Stuff That Others Threw Away And Transforms It Into Amazing Art

Image source: alexandradillonartist

#16

This Artist Finds Old Stuff That Others Threw Away And Transforms It Into Amazing Art

Image source: alexandradillonartist

#17

This Artist Finds Old Stuff That Others Threw Away And Transforms It Into Amazing Art

Image source: alexandradillonartist

#18

This Artist Finds Old Stuff That Others Threw Away And Transforms It Into Amazing Art

Image source: alexandradillonartist

#19

This Artist Finds Old Stuff That Others Threw Away And Transforms It Into Amazing Art

Image source: alexandradillonartist

#20

This Artist Finds Old Stuff That Others Threw Away And Transforms It Into Amazing Art

Image source: alexandradillonartist

#21

This Artist Finds Old Stuff That Others Threw Away And Transforms It Into Amazing Art

Image source: alexandradillonartist

#22

This Artist Finds Old Stuff That Others Threw Away And Transforms It Into Amazing Art

Image source: alexandradillonartist

#23

This Artist Finds Old Stuff That Others Threw Away And Transforms It Into Amazing Art

Image source: alexandradillonartist

#24

This Artist Finds Old Stuff That Others Threw Away And Transforms It Into Amazing Art

Image source: alexandradillonartist

#25

This Artist Finds Old Stuff That Others Threw Away And Transforms It Into Amazing Art

Image source: alexandradillonartist

#26

This Artist Finds Old Stuff That Others Threw Away And Transforms It Into Amazing Art

Image source: alexandradillonartist

#27

This Artist Finds Old Stuff That Others Threw Away And Transforms It Into Amazing Art

Image source: alexandradillonartist

#28

This Artist Finds Old Stuff That Others Threw Away And Transforms It Into Amazing Art

Image source: alexandradillonartist

#29

This Artist Finds Old Stuff That Others Threw Away And Transforms It Into Amazing Art

Image source: alexandradillonartist

#30

This Artist Finds Old Stuff That Others Threw Away And Transforms It Into Amazing Art

Image source: alexandradillonartist

#31

This Artist Finds Old Stuff That Others Threw Away And Transforms It Into Amazing Art

Image source: alexandradillonartist

#32

This Artist Finds Old Stuff That Others Threw Away And Transforms It Into Amazing Art

Image source: alexandradillonartist

#33

This Artist Finds Old Stuff That Others Threw Away And Transforms It Into Amazing Art

Image source: alexandradillonartist

#34

This Artist Finds Old Stuff That Others Threw Away And Transforms It Into Amazing Art

Image source: alexandradillonartist

#35

This Artist Finds Old Stuff That Others Threw Away And Transforms It Into Amazing Art

Image source: alexandradillonartist

#36

This Artist Finds Old Stuff That Others Threw Away And Transforms It Into Amazing Art

Image source: alexandradillonartist

#37

This Artist Finds Old Stuff That Others Threw Away And Transforms It Into Amazing Art

Image source: alexandradillonartist

#38

This Artist Finds Old Stuff That Others Threw Away And Transforms It Into Amazing Art

Image source: alexandradillonartist

#39

This Artist Finds Old Stuff That Others Threw Away And Transforms It Into Amazing Art

Image source: alexandradillonartist

#40

This Artist Finds Old Stuff That Others Threw Away And Transforms It Into Amazing Art

Image source: alexandradillonartist

#41

This Artist Finds Old Stuff That Others Threw Away And Transforms It Into Amazing Art

Image source: alexandradillonartist

#42

This Artist Finds Old Stuff That Others Threw Away And Transforms It Into Amazing Art

Image source: alexandradillonartist

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
The Grinder
The Grinder Season 1 Episode 1 Review: “Pilot”
3 min read
Sep, 29, 2015
Man Cooks Food For GF But She Throws It Away, He Has Enough And Dumps Her
3 min read
Aug, 8, 2025
The Upbeat Appeal of Freeform’s “Good Trouble”
3 min read
Mar, 4, 2019
12 Interesting Things About Vanessa Hudgens
3 min read
Jan, 25, 2023
Who Are Maya Hawke’s Parents?
3 min read
Aug, 30, 2022
People Are Sharing Before And After Adoption Photos Of Their Dogs That Prove How Life-Changing Rescue Is (New Pics)
3 min read
Jul, 29, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.