40 One-Panel Comics That Nail The Humor In Today’s World

Ramana Charan S is an Indian cartoonist who finds humor in the small, ordinary moments of life. Known by his playful handle @eksamosapav on Instagram, his one-panel comics turn everyday situations into witty snapshots that feel instantly relatable.
Through his art, Ramana explores themes of artificial intelligence, pop culture, and modern-day living. His cartoons cut straight to the funny side of our fast-changing world, making readers smile while also giving them something to think about.
More info: Instagram
#1
Image source: eksamosapav
#2
Image source: eksamosapav
#3
Image source: eksamosapav
#4
Image source: eksamosapav
#5
Image source: eksamosapav
#6
Image source: eksamosapav
#7
Image source: eksamosapav
#8
Image source: eksamosapav
#9
Image source: eksamosapav
#10
Image source: eksamosapav
#11
Image source: eksamosapav
#12
Image source: eksamosapav
#13
Image source: eksamosapav
#14
Image source: eksamosapav
#15
Image source: eksamosapav
#16
Image source: eksamosapav
#17
Image source: eksamosapav
#18
Image source: eksamosapav
#19
Image source: eksamosapav
#20
Image source: eksamosapav
#21
Image source: eksamosapav
#22
Image source: eksamosapav
#23
Image source: eksamosapav
#24
Image source: eksamosapav
#25
Image source: eksamosapav
#26
Image source: eksamosapav
#27
Image source: eksamosapav
#28
Image source: eksamosapav
#29
Image source: eksamosapav
#30
Image source: eksamosapav
#31
Image source: eksamosapav
#32
Image source: eksamosapav
#33
Image source: eksamosapav
#34
Image source: eksamosapav
#35
Image source: eksamosapav
#36
Image source: eksamosapav
#37
Image source: eksamosapav
#38
Image source: eksamosapav
#39
Image source: eksamosapav
#40
Image source: eksamosapav
Follow Us