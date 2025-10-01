40 One-Panel Comics That Nail The Humor In Today’s World

by

Ramana Charan S is an Indian cartoonist who finds humor in the small, ordinary moments of life. Known by his playful handle @eksamosapav on Instagram, his one-panel comics turn everyday situations into witty snapshots that feel instantly relatable.

Through his art, Ramana explores themes of artificial intelligence, pop culture, and modern-day living. His cartoons cut straight to the funny side of our fast-changing world, making readers smile while also giving them something to think about.

More info: Instagram

#1

40 One-Panel Comics That Nail The Humor In Today’s World

Image source: eksamosapav

#2

40 One-Panel Comics That Nail The Humor In Today’s World

Image source: eksamosapav

#3

40 One-Panel Comics That Nail The Humor In Today’s World

Image source: eksamosapav

#4

40 One-Panel Comics That Nail The Humor In Today’s World

Image source: eksamosapav

#5

40 One-Panel Comics That Nail The Humor In Today’s World

Image source: eksamosapav

#6

40 One-Panel Comics That Nail The Humor In Today’s World

Image source: eksamosapav

#7

40 One-Panel Comics That Nail The Humor In Today’s World

Image source: eksamosapav

#8

40 One-Panel Comics That Nail The Humor In Today’s World

Image source: eksamosapav

#9

40 One-Panel Comics That Nail The Humor In Today’s World

Image source: eksamosapav

#10

40 One-Panel Comics That Nail The Humor In Today’s World

Image source: eksamosapav

#11

40 One-Panel Comics That Nail The Humor In Today’s World

Image source: eksamosapav

#12

40 One-Panel Comics That Nail The Humor In Today’s World

Image source: eksamosapav

#13

40 One-Panel Comics That Nail The Humor In Today’s World

Image source: eksamosapav

#14

40 One-Panel Comics That Nail The Humor In Today’s World

Image source: eksamosapav

#15

40 One-Panel Comics That Nail The Humor In Today’s World

Image source: eksamosapav

#16

40 One-Panel Comics That Nail The Humor In Today’s World

Image source: eksamosapav

#17

40 One-Panel Comics That Nail The Humor In Today’s World

Image source: eksamosapav

#18

40 One-Panel Comics That Nail The Humor In Today’s World

Image source: eksamosapav

#19

40 One-Panel Comics That Nail The Humor In Today’s World

Image source: eksamosapav

#20

40 One-Panel Comics That Nail The Humor In Today’s World

Image source: eksamosapav

#21

40 One-Panel Comics That Nail The Humor In Today’s World

Image source: eksamosapav

#22

40 One-Panel Comics That Nail The Humor In Today’s World

Image source: eksamosapav

#23

40 One-Panel Comics That Nail The Humor In Today’s World

Image source: eksamosapav

#24

40 One-Panel Comics That Nail The Humor In Today’s World

Image source: eksamosapav

#25

40 One-Panel Comics That Nail The Humor In Today’s World

Image source: eksamosapav

#26

40 One-Panel Comics That Nail The Humor In Today’s World

Image source: eksamosapav

#27

40 One-Panel Comics That Nail The Humor In Today’s World

Image source: eksamosapav

#28

40 One-Panel Comics That Nail The Humor In Today’s World

Image source: eksamosapav

#29

40 One-Panel Comics That Nail The Humor In Today’s World

Image source: eksamosapav

#30

40 One-Panel Comics That Nail The Humor In Today’s World

Image source: eksamosapav

#31

40 One-Panel Comics That Nail The Humor In Today’s World

Image source: eksamosapav

#32

40 One-Panel Comics That Nail The Humor In Today’s World

Image source: eksamosapav

#33

40 One-Panel Comics That Nail The Humor In Today’s World

Image source: eksamosapav

#34

40 One-Panel Comics That Nail The Humor In Today’s World

Image source: eksamosapav

#35

40 One-Panel Comics That Nail The Humor In Today’s World

Image source: eksamosapav

#36

40 One-Panel Comics That Nail The Humor In Today’s World

Image source: eksamosapav

#37

40 One-Panel Comics That Nail The Humor In Today’s World

Image source: eksamosapav

#38

40 One-Panel Comics That Nail The Humor In Today’s World

Image source: eksamosapav

#39

40 One-Panel Comics That Nail The Humor In Today’s World

Image source: eksamosapav

#40

40 One-Panel Comics That Nail The Humor In Today’s World

Image source: eksamosapav

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Dave Chappelle: Equanimity Trailer Channels Stranger Things
3 min read
Nov, 20, 2017
Trump Takes a Meeting With TMZ’s Harvey Levin: Because That’ll Make him Credible
3 min read
Mar, 7, 2017
How to Get Away With Murder
How to Get Away With Murder Season 2 Episode 6 Review: “Two Birds, One Millstone”
3 min read
Oct, 30, 2015
50 Cats That May Leave You Laughing So Hard You’ll Forget All Your Worries For A Minute (New Pics)
3 min read
Jul, 25, 2025
Whatever Happened to the Cast of My Two Dads?
3 min read
Jul, 22, 2017
Man Decides To End Marriage After Wife Expects Him To Uproot His Children To Where His Stepkids Live
3 min read
Sep, 4, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.