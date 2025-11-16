44 Humorous One-Panel Comics By Dennis Goris (New Pics)

by

If you think that comics are only meant to be read by kids, we have something that will prove you wrong! Creative director, writer and cartoonist Dennis Goris creates thought-provoking one-panel comics depicting the realities of modern times. He skillfully illustrates the news and tendencies of today’s world in humorous ways, keeping us not only informed but also entertained.

The artist has previously revealed to Bored Panda that he does a daily commentary on whatever is on his mind. Usually, it’s the news. Other times it’s just “an observation of the silliness I see in things. Sometimes I have a clear idea for a message at the start. Sometimes I just start drawing, and a message will emerge.”

For more of Dennis’ works, check out the last post here

More info: Instagram | twitter.com

#1

44 Humorous One-Panel Comics By Dennis Goris (New Pics)

Image source: dennisgoris

#2

44 Humorous One-Panel Comics By Dennis Goris (New Pics)

Image source: dennisgoris

#3

44 Humorous One-Panel Comics By Dennis Goris (New Pics)

Image source: dennisgoris

#4

44 Humorous One-Panel Comics By Dennis Goris (New Pics)

Image source: dennisgoris

#5

44 Humorous One-Panel Comics By Dennis Goris (New Pics)

Image source: dennisgoris

#6

44 Humorous One-Panel Comics By Dennis Goris (New Pics)

Image source: dennisgoris

#7

44 Humorous One-Panel Comics By Dennis Goris (New Pics)

Image source: dennisgoris

#8

44 Humorous One-Panel Comics By Dennis Goris (New Pics)

Image source: dennisgoris

#9

44 Humorous One-Panel Comics By Dennis Goris (New Pics)

Image source: dennisgoris

#10

44 Humorous One-Panel Comics By Dennis Goris (New Pics)

Image source: dennisgoris

#11

44 Humorous One-Panel Comics By Dennis Goris (New Pics)

Image source: dennisgoris

#12

44 Humorous One-Panel Comics By Dennis Goris (New Pics)

Image source: dennisgoris

#13

44 Humorous One-Panel Comics By Dennis Goris (New Pics)

Image source: dennisgoris

#14

44 Humorous One-Panel Comics By Dennis Goris (New Pics)

Image source: dennisgoris

#15

44 Humorous One-Panel Comics By Dennis Goris (New Pics)

Image source: dennisgoris

#16

44 Humorous One-Panel Comics By Dennis Goris (New Pics)

Image source: dennisgoris

#17

44 Humorous One-Panel Comics By Dennis Goris (New Pics)

Image source: dennisgoris

#18

44 Humorous One-Panel Comics By Dennis Goris (New Pics)

Image source: dennisgoris

#19

44 Humorous One-Panel Comics By Dennis Goris (New Pics)

Image source: dennisgoris

#20

44 Humorous One-Panel Comics By Dennis Goris (New Pics)

Image source: dennisgoris

#21

44 Humorous One-Panel Comics By Dennis Goris (New Pics)

Image source: dennisgoris

#22

44 Humorous One-Panel Comics By Dennis Goris (New Pics)

Image source: dennisgoris

#23

44 Humorous One-Panel Comics By Dennis Goris (New Pics)

Image source: dennisgoris

#24

44 Humorous One-Panel Comics By Dennis Goris (New Pics)

Image source: dennisgoris

#25

44 Humorous One-Panel Comics By Dennis Goris (New Pics)

Image source: dennisgoris

#26

44 Humorous One-Panel Comics By Dennis Goris (New Pics)

Image source: dennisgoris

#27

44 Humorous One-Panel Comics By Dennis Goris (New Pics)

Image source: dennisgoris

#28

44 Humorous One-Panel Comics By Dennis Goris (New Pics)

Image source: dennisgoris

#29

44 Humorous One-Panel Comics By Dennis Goris (New Pics)

Image source: dennisgoris

#30

44 Humorous One-Panel Comics By Dennis Goris (New Pics)

Image source: dennisgoris

#31

44 Humorous One-Panel Comics By Dennis Goris (New Pics)

Image source: dennisgoris

#32

44 Humorous One-Panel Comics By Dennis Goris (New Pics)

Image source: dennisgoris

#33

44 Humorous One-Panel Comics By Dennis Goris (New Pics)

Image source: dennisgoris

#34

44 Humorous One-Panel Comics By Dennis Goris (New Pics)

Image source: dennisgoris

#35

44 Humorous One-Panel Comics By Dennis Goris (New Pics)

Image source: dennisgoris

#36

44 Humorous One-Panel Comics By Dennis Goris (New Pics)

Image source: dennisgoris

#37

44 Humorous One-Panel Comics By Dennis Goris (New Pics)

Image source: dennisgoris

#38

44 Humorous One-Panel Comics By Dennis Goris (New Pics)

Image source: dennisgoris

#39

44 Humorous One-Panel Comics By Dennis Goris (New Pics)

Image source: dennisgoris

#40

44 Humorous One-Panel Comics By Dennis Goris (New Pics)

Image source: dennisgoris

#41

44 Humorous One-Panel Comics By Dennis Goris (New Pics)

Image source: dennisgoris

#42

44 Humorous One-Panel Comics By Dennis Goris (New Pics)

Image source: dennisgoris

#43

44 Humorous One-Panel Comics By Dennis Goris (New Pics)

Image source: dennisgoris

#44

44 Humorous One-Panel Comics By Dennis Goris (New Pics)

Image source: dennisgoris

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
5 Things You Didn’t Know about the Brotherhood without Banners
3 min read
Aug, 4, 2017
People Take ‘How It Started Vs. How It’s Going’ Challenge To Another Level Of Wholesomeness By Sharing Their Cancer Stories (30 Pics)
3 min read
Nov, 14, 2025
20 Incredible Photo Restorations That Will Totally Blow Your Mind
3 min read
Nov, 11, 2025
Cat Breeds As Pantone
3 min read
Nov, 12, 2025
The Five Best Interracial Couples in TV Sitcom History
3 min read
Sep, 23, 2018
My Emmy 2018 Predictions: Supporting Actress in a Comedy Series
3 min read
Sep, 12, 2018
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.