This Twitter Page Gets Odder And Odder With Each Post, So Here Are 30 Of The Weirdest Ones

by

If someday, after several thousand years, archaeologists of future civilizations study our historical legacy, then the main art of the first half of the 21st century will definitely be memes. To paraphrase the so-called ‘Rule 34’ (which is itself a meme), ‘if it exists, there is a meme about it. No exceptions.’

Along with the legendary memes known all over the planet, there are many less famous (and, let’s say right away, not at all famous), sometimes cringy and weird ones – yet no less amusing and entertaining. For example, like these, presented by a dedicated Twitter page called ‘That’s not satisfying.’ So before all the netizens have moved from Twitter to the newly created Threads, let’s just enjoy these memes on Bored Panda!

More info: Twitter

#1

This Twitter Page Gets Odder And Odder With Each Post, So Here Are 30 Of The Weirdest Ones

Image source: NOTSATISFYlNG

#2

This Twitter Page Gets Odder And Odder With Each Post, So Here Are 30 Of The Weirdest Ones

Image source: NOTSATISFYlNG

#3

This Twitter Page Gets Odder And Odder With Each Post, So Here Are 30 Of The Weirdest Ones

Image source: NOTSATISFYlNG

#4

This Twitter Page Gets Odder And Odder With Each Post, So Here Are 30 Of The Weirdest Ones

Image source: NOTSATISFYlNG

#5

This Twitter Page Gets Odder And Odder With Each Post, So Here Are 30 Of The Weirdest Ones

Image source: NOTSATISFYlNG

#6

This Twitter Page Gets Odder And Odder With Each Post, So Here Are 30 Of The Weirdest Ones

Image source: NOTSATISFYlNG

#7

This Twitter Page Gets Odder And Odder With Each Post, So Here Are 30 Of The Weirdest Ones

Image source: NOTSATISFYlNG

#8

This Twitter Page Gets Odder And Odder With Each Post, So Here Are 30 Of The Weirdest Ones

Image source: NOTSATISFYlNG

#9

This Twitter Page Gets Odder And Odder With Each Post, So Here Are 30 Of The Weirdest Ones

Image source: NOTSATISFYlNG

#10

This Twitter Page Gets Odder And Odder With Each Post, So Here Are 30 Of The Weirdest Ones

Image source: NOTSATISFYlNG

#11

This Twitter Page Gets Odder And Odder With Each Post, So Here Are 30 Of The Weirdest Ones

Image source: NOTSATISFYlNG

#12

This Twitter Page Gets Odder And Odder With Each Post, So Here Are 30 Of The Weirdest Ones

Image source: NOTSATISFYlNG

#13

This Twitter Page Gets Odder And Odder With Each Post, So Here Are 30 Of The Weirdest Ones

Image source: NOTSATISFYlNG

#14

This Twitter Page Gets Odder And Odder With Each Post, So Here Are 30 Of The Weirdest Ones

Image source: NOTSATISFYlNG

#15

This Twitter Page Gets Odder And Odder With Each Post, So Here Are 30 Of The Weirdest Ones

Image source: NOTSATISFYlNG

#16

This Twitter Page Gets Odder And Odder With Each Post, So Here Are 30 Of The Weirdest Ones

Image source: NOTSATISFYlNG

#17

This Twitter Page Gets Odder And Odder With Each Post, So Here Are 30 Of The Weirdest Ones

Image source: NOTSATISFYlNG

#18

This Twitter Page Gets Odder And Odder With Each Post, So Here Are 30 Of The Weirdest Ones

Image source: NOTSATISFYlNG

#19

This Twitter Page Gets Odder And Odder With Each Post, So Here Are 30 Of The Weirdest Ones

Image source: NOTSATISFYlNG

#20

This Twitter Page Gets Odder And Odder With Each Post, So Here Are 30 Of The Weirdest Ones

Image source: NOTSATISFYlNG

#21

This Twitter Page Gets Odder And Odder With Each Post, So Here Are 30 Of The Weirdest Ones

Image source: NOTSATISFYlNG

#22

This Twitter Page Gets Odder And Odder With Each Post, So Here Are 30 Of The Weirdest Ones

Image source: NOTSATISFYlNG

#23

This Twitter Page Gets Odder And Odder With Each Post, So Here Are 30 Of The Weirdest Ones

Image source: NOTSATISFYlNG

#24

This Twitter Page Gets Odder And Odder With Each Post, So Here Are 30 Of The Weirdest Ones

Image source: NOTSATISFYlNG

#25

This Twitter Page Gets Odder And Odder With Each Post, So Here Are 30 Of The Weirdest Ones

Image source: NOTSATISFYlNG

#26

This Twitter Page Gets Odder And Odder With Each Post, So Here Are 30 Of The Weirdest Ones

Image source: NOTSATISFYlNG

#27

This Twitter Page Gets Odder And Odder With Each Post, So Here Are 30 Of The Weirdest Ones

Image source: NOTSATISFYlNG

#28

This Twitter Page Gets Odder And Odder With Each Post, So Here Are 30 Of The Weirdest Ones

Image source: NOTSATISFYlNG

#29

This Twitter Page Gets Odder And Odder With Each Post, So Here Are 30 Of The Weirdest Ones

Image source: NOTSATISFYlNG

#30

This Twitter Page Gets Odder And Odder With Each Post, So Here Are 30 Of The Weirdest Ones

Image source: NOTSATISFYlNG

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
I Made A Social Satire Photo About Shortsightedness Called “Shortcut”
3 min read
Nov, 12, 2025
Father And Daughter Recreate Old Wedding Photos To Say Goodbye To Late Wife And Mother
3 min read
Nov, 11, 2025
What Happens When Scientists Get Creative And Make Up Funny Animal Names
3 min read
Nov, 16, 2025
Hey Pandas, What’s A Question Or A Random Fact/Experience That Always Wanted To Tell? (Closed)
3 min read
Nov, 15, 2025
30 Cheapskates So Cheap, Calling Them Frugal Would Be A Compliment, As Shared Online
3 min read
Nov, 16, 2025
Mom Thought She Won’t Live To See Her Kids Turning 5, Celebrates It With ‘Up’ Themed Photo Shoot
3 min read
Nov, 13, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.