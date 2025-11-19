50 Photos That Contain Sarcasm And Irony As They Celebrate The Greatness Of Britain (New Pics)

Anyone who’s lived in the United Kingdom for a longer period knows that the people there can find ways to surprise you when you least expect it. Just when you think that you’ve got a grip on the culture, you’re pleasantly reminded why British humor has a legendary status around the world.
The ‘No Context Brits’ social media project is a celebration of “all things great about Britain,” and the content it shares is a wild ride. We’ve collected some of the most witty, amusing, and confusing pics and memes their team has recently featured online to give you a glimpse into what Britishness is all about. Grab a hot beverage, and scroll down to check them out. Oh, and remember to upvote your faves!
More info: X | Instagram | Website
#1
Image source: no.context.brits
#2
Image source: no.context.brits
#3
Image source: no.context.brits
#4
Image source: no.context.brits
#5
Image source: no.context.brits
#6
Image source: NoContextBrits
#7
Image source: no.context.brits
#8
Image source: no.context.brits
#9
Image source: no.context.brits
#10
Image source: no.context.brits
#11
Image source: no.context.brits
#12
Image source: no.context.brits
#13
Image source: no.context.brits
#14
Image source: no.context.brits
#15
Image source: NoContextBrits
#16
Image source: no.context.brits
#17
Image source: no.context.brits
#18
Image source: no.context.brits
#19
Image source: MailmanStalker
#20
Image source: no.context.brits
#21
Image source: no.context.brits
#22
Image source: no.context.brits
#23
Image source: no.context.brits
#24
Image source: no.context.brits
#25
Image source: no.context.brits
#26
Image source: no.context.brits
#27
Image source: no.context.brits
#28
Image source: no.context.brits
#29
Image source: no.context.brits
#30
Image source: no.context.brits
#31
Image source: NoContextBrits
#32
Image source: no.context.brits
#33
Image source: no.context.brits
#34
Image source: no.context.brits
#35
Image source: no.context.brits
#36
Image source: no.context.brits
#37
Image source: no.context.brits
#38
Image source: no.context.brits
#39
Image source: no.context.brits
#40
Image source: no.context.brits
#41
Image source: elliotjtp
#42
Image source: no.context.brits
#43
Image source: no.context.brits
#44
Image source: no.context.brits
#45
Image source: no.context.brits
#46
Image source: no.context.brits
#47
Image source: no.context.brits
#48
Image source: no.context.brits
#49
Image source: no.context.brits
#50
Image source: NoContextBrits
Follow Us