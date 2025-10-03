This Artist Creates Porcelain Sculptures So Evocative They Feel Like Relics From Another World (35 Pics)

by

Meet Virginie Gribouilli, a French sculptor based in Brittany, whose porcelain creatures look like they’ve stepped out of myth and memory. Working with cold porcelain, she creates a haunting bestiary—timeless beings that feel both like archaeological fragments of the past and visions of a future still to come.

Her series move between worlds: Osseus Mysticus recalls forgotten legends and buried fears, while Osseus Infinitustransforms extinct species into eternal, star-forged spirits. In Osseus Pestiferus, she reimagines so-called “pests” and “invasives” as majestic relics, while Osseus Spiritus conjures animal silhouettes in skeletal armor, rising from a broken world to reclaim life.

More info: Instagram | gribouillivirginie.com | Facebook

#1

This Artist Creates Porcelain Sculptures So Evocative They Feel Like Relics From Another World (35 Pics)

Image source: Virginie Gribouilli

#2

This Artist Creates Porcelain Sculptures So Evocative They Feel Like Relics From Another World (35 Pics)

Image source: Virginie Gribouilli

#3

This Artist Creates Porcelain Sculptures So Evocative They Feel Like Relics From Another World (35 Pics)

Image source: Virginie Gribouilli

#4

This Artist Creates Porcelain Sculptures So Evocative They Feel Like Relics From Another World (35 Pics)

Image source: Virginie Gribouilli

#5

This Artist Creates Porcelain Sculptures So Evocative They Feel Like Relics From Another World (35 Pics)

Image source: Virginie Gribouilli

#6

This Artist Creates Porcelain Sculptures So Evocative They Feel Like Relics From Another World (35 Pics)

Image source: Virginie Gribouilli

#7

This Artist Creates Porcelain Sculptures So Evocative They Feel Like Relics From Another World (35 Pics)

Image source: Virginie Gribouilli

#8

This Artist Creates Porcelain Sculptures So Evocative They Feel Like Relics From Another World (35 Pics)

Image source: Virginie Gribouilli

#9

This Artist Creates Porcelain Sculptures So Evocative They Feel Like Relics From Another World (35 Pics)

Image source: Virginie Gribouilli

#10

This Artist Creates Porcelain Sculptures So Evocative They Feel Like Relics From Another World (35 Pics)

Image source: Virginie Gribouilli

#11

This Artist Creates Porcelain Sculptures So Evocative They Feel Like Relics From Another World (35 Pics)

Image source: Virginie Gribouilli

#12

This Artist Creates Porcelain Sculptures So Evocative They Feel Like Relics From Another World (35 Pics)

Image source: Virginie Gribouilli

#13

This Artist Creates Porcelain Sculptures So Evocative They Feel Like Relics From Another World (35 Pics)

Image source: Virginie Gribouilli

#14

This Artist Creates Porcelain Sculptures So Evocative They Feel Like Relics From Another World (35 Pics)

Image source: Virginie Gribouilli

#15

This Artist Creates Porcelain Sculptures So Evocative They Feel Like Relics From Another World (35 Pics)

Image source: Virginie Gribouilli

#16

This Artist Creates Porcelain Sculptures So Evocative They Feel Like Relics From Another World (35 Pics)

Image source: Virginie Gribouilli

#17

This Artist Creates Porcelain Sculptures So Evocative They Feel Like Relics From Another World (35 Pics)

Image source: Virginie Gribouilli

#18

This Artist Creates Porcelain Sculptures So Evocative They Feel Like Relics From Another World (35 Pics)

Image source: Virginie Gribouilli

#19

This Artist Creates Porcelain Sculptures So Evocative They Feel Like Relics From Another World (35 Pics)

Image source: Virginie Gribouilli

#20

This Artist Creates Porcelain Sculptures So Evocative They Feel Like Relics From Another World (35 Pics)

Image source: Virginie Gribouilli

#21

This Artist Creates Porcelain Sculptures So Evocative They Feel Like Relics From Another World (35 Pics)

Image source: Virginie Gribouilli

#22

This Artist Creates Porcelain Sculptures So Evocative They Feel Like Relics From Another World (35 Pics)

Image source: Virginie Gribouilli

#23

This Artist Creates Porcelain Sculptures So Evocative They Feel Like Relics From Another World (35 Pics)

Image source: Virginie Gribouilli

#24

This Artist Creates Porcelain Sculptures So Evocative They Feel Like Relics From Another World (35 Pics)

Image source: Virginie Gribouilli

#25

This Artist Creates Porcelain Sculptures So Evocative They Feel Like Relics From Another World (35 Pics)

Image source: Virginie Gribouilli

#26

This Artist Creates Porcelain Sculptures So Evocative They Feel Like Relics From Another World (35 Pics)

Image source: Virginie Gribouilli

#27

This Artist Creates Porcelain Sculptures So Evocative They Feel Like Relics From Another World (35 Pics)

Image source: Virginie Gribouilli

#28

This Artist Creates Porcelain Sculptures So Evocative They Feel Like Relics From Another World (35 Pics)

Image source: Virginie Gribouilli

#29

This Artist Creates Porcelain Sculptures So Evocative They Feel Like Relics From Another World (35 Pics)

Image source: Virginie Gribouilli

#30

This Artist Creates Porcelain Sculptures So Evocative They Feel Like Relics From Another World (35 Pics)

Image source: Virginie Gribouilli

#31

This Artist Creates Porcelain Sculptures So Evocative They Feel Like Relics From Another World (35 Pics)

Image source: Virginie Gribouilli

#32

This Artist Creates Porcelain Sculptures So Evocative They Feel Like Relics From Another World (35 Pics)

Image source: Virginie Gribouilli

#33

This Artist Creates Porcelain Sculptures So Evocative They Feel Like Relics From Another World (35 Pics)

Image source: Virginie Gribouilli

#34

This Artist Creates Porcelain Sculptures So Evocative They Feel Like Relics From Another World (35 Pics)

Image source: Virginie Gribouilli

#35

This Artist Creates Porcelain Sculptures So Evocative They Feel Like Relics From Another World (35 Pics)

Image source: Virginie Gribouilli

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
5 Top New TV Shows Premiering In June 2024
3 min read
Jun, 3, 2024
Alias
Jennifer Garner Wants to Do An Alias Reboot
3 min read
Mar, 15, 2021
Woman Upset Her And Her Bestie’s Weddings Are 3 Weeks Apart, The Friend Doesn’t See The Issue
3 min read
Aug, 17, 2025
TV 2 Denmark “All that we Share” is the Best Commercial of 2017 So Far
3 min read
Apr, 7, 2017
Why the Curse of Oak Island Will Live to See a Season 8
3 min read
Dec, 22, 2019
Fresh Off the Boat
Fresh Off The Boat Season 1 Episode 8 Review: “Phillip Goldstein”
3 min read
Mar, 10, 2015
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.