This Artist Creates Porcelain Sculptures So Evocative They Feel Like Relics From Another World (35 Pics)

Meet Virginie Gribouilli, a French sculptor based in Brittany, whose porcelain creatures look like they’ve stepped out of myth and memory. Working with cold porcelain, she creates a haunting bestiary—timeless beings that feel both like archaeological fragments of the past and visions of a future still to come.
Her series move between worlds: Osseus Mysticus recalls forgotten legends and buried fears, while Osseus Infinitustransforms extinct species into eternal, star-forged spirits. In Osseus Pestiferus, she reimagines so-called “pests” and “invasives” as majestic relics, while Osseus Spiritus conjures animal silhouettes in skeletal armor, rising from a broken world to reclaim life.
More info: Instagram | gribouillivirginie.com | Facebook
#1
Image source: Virginie Gribouilli
#2
Image source: Virginie Gribouilli
#3
Image source: Virginie Gribouilli
#4
Image source: Virginie Gribouilli
#5
Image source: Virginie Gribouilli
#6
Image source: Virginie Gribouilli
#7
Image source: Virginie Gribouilli
#8
Image source: Virginie Gribouilli
#9
Image source: Virginie Gribouilli
#10
Image source: Virginie Gribouilli
#11
Image source: Virginie Gribouilli
#12
Image source: Virginie Gribouilli
#13
Image source: Virginie Gribouilli
#14
Image source: Virginie Gribouilli
#15
Image source: Virginie Gribouilli
#16
Image source: Virginie Gribouilli
#17
Image source: Virginie Gribouilli
#18
Image source: Virginie Gribouilli
#19
Image source: Virginie Gribouilli
#20
Image source: Virginie Gribouilli
#21
Image source: Virginie Gribouilli
#22
Image source: Virginie Gribouilli
#23
Image source: Virginie Gribouilli
#24
Image source: Virginie Gribouilli
#25
Image source: Virginie Gribouilli
#26
Image source: Virginie Gribouilli
#27
Image source: Virginie Gribouilli
#28
Image source: Virginie Gribouilli
#29
Image source: Virginie Gribouilli
#30
Image source: Virginie Gribouilli
#31
Image source: Virginie Gribouilli
#32
Image source: Virginie Gribouilli
#33
Image source: Virginie Gribouilli
#34
Image source: Virginie Gribouilli
#35
Image source: Virginie Gribouilli
Follow Us