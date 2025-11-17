My Handmade Jewelry For A Sunny Summer Mood (38 Pics)

by

Sometimes my inner panda is very sad and bored. At such moments I can’t draw, but my hands want to keep doing something, and I draw on wood and make jewelry. It’s like meditation and really harmonizes my mood. I am happy to show my colorful handmade things. Good mood.

More info: inspireuplift.com

#1 Handmade Wooden Brooch

#2 Handmade Wooden Brooch

#3 Handmade Wooden Brooch

#4 Handmade Wooden Brooches

#5 Handmade Wooden Brooches

#6 Handmade Wooden Brooches

#7 Handmade Wooden Brooches

#8 Handmade Wooden Earrings

#9 Handmade Wooden “Moon” Brooches

#10 Handmade Wooden Earrings

#11 Handmade Wooden “Moon” Brooches

#12 Handmade Wooden Brooches

#13 Handmade Wooden Brooches

#14 Handmade Wooden Brooches

#15 Handmade Wooden Brooches

#16 Handmade Wooden Brooches

#17 Handmade Wooden Brooches

#18 Handmade Wooden Brooches

#19 Handmade Wooden Brooches

#20 Handmade Wooden Earrings

#21 Handmade Wooden Earring

#22 Handmade Wooden Brooches

#23 Handmade Wooden Brooches

#24 Handmade Wooden ” Geometric Flower ” Brooch

#25 Handmade Wooden Brooch

#26 Handmade Wooden Brooch

#27 Handmade Wooden Brooch

#28 Handmade Wooden Brooch

#29 Handmade Wooden Brooch

#30 Handmade Wooden Brooch

#31 Handmade Wooden Brooch

#32 Handmade Wooden Brooch

#33 Handmade Wooden Brooch

#34 Handmade Wooden Brooch

#35 Handmade Wooden Brooch

#36 Handmade Wooden Brooch

#37 Handmade Wooden Brooches

#38 Handmade Wooden Earring

