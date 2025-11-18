My Anime-Inspired Drawings I Did Last Year And This Year (9 Pics)

by

I was rummaging through my drawer to find my maths book but I ended up finding these instead, hope you like them! (Also most of these are from my My Hero Academia phase)

#1 Itadori Yuji/ Sukuna From Jujutsu Kaisen

#2 Gojo Satoru From Jujutsu Kaisen

#3 Power And Denji From Chainsaw Man

#4 Shoto Todoroki From My Hero Academia

#5 Izuku Midorya From My Hero Academia

#6 Izuku Midorya From My Hero Academia

#7 Girls Of Class 1-A (My Hero Academia)

#8 Class 1-A From My Hero Academia

#9 Himiko Toga From My Hero Academia

Patrick Penrose
