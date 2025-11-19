40 Meditative Photo Art Pieces Made By Benjamin Wolf

We invite you into the timeless, meditative world of Benjamin Wolf, a German artist who captivates his audience with minimalistic yet magical photo art.

Besides photography, Benjamin is also a digital artist, illustrator, and graphic designer with a deep passion for visual storytelling. As he shared, Benjamin’s artwork spans from photography to digital creations, often blending realism with abstraction. “I have a background in graphic design and a strong appreciation for minimalism, which is reflected in my art.”

All of his work conveys a sense of mystery and serenity with just a few elements—often including cats, clouds, the moon, and trees—proving that less can be more.

More info: Etsy | Instagram

#1

Image source: benjaminwolfshop

#2

Image source: benjaminwolfshop

#3

Image source: benjaminwolfshop

#4

Image source: benjaminwolfshop

#5

Image source: benjaminwolfshop

#6

Image source: benjaminwolfshop

#7

Image source: benjaminwolfshop

#8

Image source: benjaminwolfshop

#9

Image source: benjaminwolfshop

#10

Image source: benjaminwolfshop

#11

Image source: benjaminwolfshop

#12

Image source: benjaminwolfshop

#13

Image source: benjaminwolfshop

#14

Image source: benjaminwolfshop

#15

Image source: benjaminwolfshop

#16

Image source: benjaminwolfshop

#17

Image source: benjaminwolfshop

#18

Image source: benjaminwolfshop

#19

Image source: benjaminwolfshop

#20

Image source: benjaminwolfshop

#21

Image source: benjaminwolfshop

#22

Image source: benjaminwolfshop

#23

Image source: benjaminwolfshop

#24

Image source: benjaminwolfshop

#25

Image source: benjaminwolfshop

#26

Image source: benjaminwolfshop

#27

Image source: benjaminwolfshop

#28

Image source: benjaminwolfshop

#29

Image source: benjaminwolfshop

#30

Image source: benjaminwolfshop

#31

Image source: benjaminwolfshop

#32

Image source: benjaminwolfshop

#33

Image source: benjaminwolfshop

#34

Image source: benjaminwolfshop

#35

Image source: benjaminwolfshop

#36

Image source: benjaminwolfshop

#37

Image source: benjaminwolfshop

#38

Image source: benjaminwolfshop

#39

Image source: benjaminwolfshop

#40

Image source: benjaminwolfshop

Patrick Penrose
