113k Instagram Followers Can’t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

by

Finding your own style in photography is not easy, but Thai photographer Peechaya Burrough has achieved this by showing a beautiful and delicate work that deserves to be appreciated.

Born in Thailand, Peechaya Burrough now lives in Sydney which is where she began her creative and minimalist photography series. In her photos, she uses as few elements as possible to create unusual combinations using prompts such as balloons, food, or paper.

Peechaya says that her art is driven by memories from childhood, which is why the direction of her photography is very light and easy to approach – it has just enough of everyday optimism.

Scroll down the page and see how talented and creative this artist is.

More info: Instagram

#1

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#2

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#3

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#4

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#5

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#6

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#7

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#8

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#9

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#10

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#11

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#12

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#13

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#14

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#15

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#16

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#17

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#18

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#19

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#20

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#21

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#22

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#23

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#24

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#25

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#26

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#27

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#28

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#29

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#30

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#31

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#32

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#33

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#34

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#35

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#36

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#37

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#38

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#39

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#40

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#41

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#42

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#43

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#44

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#45

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#46

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#47

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#48

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#49

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#50

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#51

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#52

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#53

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#54

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#55

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#56

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#57

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#58

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#59

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#60

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#61

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#62

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#63

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#64

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#65

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#66

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#67

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#68

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#69

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#70

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#71

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#72

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#73

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#74

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#75

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#76

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#77

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#78

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#79

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#80

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#81

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#82

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#83

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#84

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#85

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#86

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#87

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#88

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#89

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#90

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#91

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#92

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#93

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#94

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#95

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#96

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#97

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#98

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#99

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#100

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#101

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#102

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#103

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#104

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#105

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#106

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#107

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#108

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#109

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#110

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#111

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#112

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#113

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

#114

113k Instagram Followers Can&#8217;t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Image source: Peechaya Burroughs

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Desperate Housewives 8.18 Recap “Any Moment”
3 min read
Mar, 26, 2012
Here’s Why You Should Eat Less Meat: A Visual Argument
3 min read
Nov, 12, 2025
Ranking the Top Five American Idol Season Finales of All-Time
3 min read
Apr, 23, 2018
Ed Helms: The Best Movies & Shows To Watch
3 min read
Jun, 22, 2023
100-Year-Old Theatre Converted Into Stunning Bookstore
3 min read
Nov, 11, 2025
Has “House Hunters” Recovered from the “Fake” Accusations in 2012?
3 min read
Apr, 8, 2018
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.