113k Instagram Followers Can’t Get Enough Of These Minimalist Everyday-Object Photos By Thai Photographer

Finding your own style in photography is not easy, but Thai photographer Peechaya Burrough has achieved this by showing a beautiful and delicate work that deserves to be appreciated.
Born in Thailand, Peechaya Burrough now lives in Sydney which is where she began her creative and minimalist photography series. In her photos, she uses as few elements as possible to create unusual combinations using prompts such as balloons, food, or paper.
Peechaya says that her art is driven by memories from childhood, which is why the direction of her photography is very light and easy to approach – it has just enough of everyday optimism.
Scroll down the page and see how talented and creative this artist is.
More info: Instagram
