40 Memes That Might Only Make You Laugh If You’re In Medicine—Through Tears, Of Course

by

It’s no secret that becoming a doctor is a long and arduous process, filled with sleepless nights, endless hours spent studying, and quite often, buckets and buckets of tears shed. But it’s important to remember that (aspiring) doctors are only human, so we need to cut them some slack. And show them some memes.

Today, we want to share some funny images, courtesy of the ‘Medical Doctors’ Instagram account, that might provide a much-needed giggle to medical professionals out there. While the name of the account suggests that the memes are dedicated to doctors, I’m sure others in the field will also appreciate them, so if you’re one of said ‘others,’ continue scrolling and enjoy the few calm minutes before you have to go back to work or studying.

#1

40 Memes That Might Only Make You Laugh If You’re In Medicine—Through Tears, Of Course

Image source: medicalzy

#2

40 Memes That Might Only Make You Laugh If You’re In Medicine—Through Tears, Of Course

Image source: medicalzy

#3

40 Memes That Might Only Make You Laugh If You’re In Medicine—Through Tears, Of Course

Image source: medicalzy

#4

40 Memes That Might Only Make You Laugh If You’re In Medicine—Through Tears, Of Course

Image source: medicalzy

#5

40 Memes That Might Only Make You Laugh If You’re In Medicine—Through Tears, Of Course

Image source: medicalzy

#6

40 Memes That Might Only Make You Laugh If You’re In Medicine—Through Tears, Of Course

Image source: medicalzy

#7

40 Memes That Might Only Make You Laugh If You’re In Medicine—Through Tears, Of Course

Image source: medicalzy

#8

40 Memes That Might Only Make You Laugh If You’re In Medicine—Through Tears, Of Course

Image source: medicalzy

#9

40 Memes That Might Only Make You Laugh If You’re In Medicine—Through Tears, Of Course

Image source: medicalzy

#10

40 Memes That Might Only Make You Laugh If You’re In Medicine—Through Tears, Of Course

Image source: medicalzy

#11

40 Memes That Might Only Make You Laugh If You’re In Medicine—Through Tears, Of Course

Image source: medicalzy

#12

40 Memes That Might Only Make You Laugh If You’re In Medicine—Through Tears, Of Course

Image source: medicalzy

#13

40 Memes That Might Only Make You Laugh If You’re In Medicine—Through Tears, Of Course

Image source: medicalzy

#14

40 Memes That Might Only Make You Laugh If You’re In Medicine—Through Tears, Of Course

Image source: medicalzy

#15

40 Memes That Might Only Make You Laugh If You’re In Medicine—Through Tears, Of Course

Image source: medicalzy

#16

40 Memes That Might Only Make You Laugh If You’re In Medicine—Through Tears, Of Course

Image source: medicalzy

#17

40 Memes That Might Only Make You Laugh If You’re In Medicine—Through Tears, Of Course

Image source: medicalzy

#18

40 Memes That Might Only Make You Laugh If You’re In Medicine—Through Tears, Of Course

Image source: medicalzy

#19

40 Memes That Might Only Make You Laugh If You’re In Medicine—Through Tears, Of Course

Image source: medicalzy

#20

40 Memes That Might Only Make You Laugh If You’re In Medicine—Through Tears, Of Course

Image source: medicalzy, jennathemd

#21

40 Memes That Might Only Make You Laugh If You’re In Medicine—Through Tears, Of Course

Image source: medicalzy

#22

40 Memes That Might Only Make You Laugh If You’re In Medicine—Through Tears, Of Course

Image source: medicalzy

#23

40 Memes That Might Only Make You Laugh If You’re In Medicine—Through Tears, Of Course

Image source: medicalzy

#24

40 Memes That Might Only Make You Laugh If You’re In Medicine—Through Tears, Of Course

Image source: medicalzy

#25

40 Memes That Might Only Make You Laugh If You’re In Medicine—Through Tears, Of Course

Image source: medicalzy

#26

40 Memes That Might Only Make You Laugh If You’re In Medicine—Through Tears, Of Course

Image source: medicalzy

#27

40 Memes That Might Only Make You Laugh If You’re In Medicine—Through Tears, Of Course

Image source: medicalzy

#28

40 Memes That Might Only Make You Laugh If You’re In Medicine—Through Tears, Of Course

Image source: medicalzy

#29

40 Memes That Might Only Make You Laugh If You’re In Medicine—Through Tears, Of Course

Image source: medicalzy

#30

40 Memes That Might Only Make You Laugh If You’re In Medicine—Through Tears, Of Course

Image source: medicalzy

#31

40 Memes That Might Only Make You Laugh If You’re In Medicine—Through Tears, Of Course

Image source: medicalzy

#32

40 Memes That Might Only Make You Laugh If You’re In Medicine—Through Tears, Of Course

Image source: medicalzy

#33

40 Memes That Might Only Make You Laugh If You’re In Medicine—Through Tears, Of Course

Image source: medicalzy

#34

40 Memes That Might Only Make You Laugh If You’re In Medicine—Through Tears, Of Course

Image source: medicalzy

#35

40 Memes That Might Only Make You Laugh If You’re In Medicine—Through Tears, Of Course

Image source: medicalzy

#36

40 Memes That Might Only Make You Laugh If You’re In Medicine—Through Tears, Of Course

Image source: medicalzy

#37

40 Memes That Might Only Make You Laugh If You’re In Medicine—Through Tears, Of Course

Image source: medicalzy

#38

40 Memes That Might Only Make You Laugh If You’re In Medicine—Through Tears, Of Course

Image source: medicalzy

#39

40 Memes That Might Only Make You Laugh If You’re In Medicine—Through Tears, Of Course

Image source: medicalzy

#40

40 Memes That Might Only Make You Laugh If You’re In Medicine—Through Tears, Of Course

Image source: medicalzy

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Danny Masterson and Ashton Kuthcer sitting on Sofa in The Ranch
The Ranch: Season 1, Part 1 Review
3 min read
Apr, 3, 2016
Pandas, What Was The Funniest Moment As A Child? (Closed)
3 min read
Nov, 14, 2025
Simpsons Illustrator Shows What Would Happen If Animals Celebrated Halloween (42 Pics)
3 min read
Nov, 11, 2025
Hey Pandas, What Should I Know Before Visiting England? (Closed)
3 min read
Nov, 19, 2025
“Our Larger Bodies Are Clearly Lacking Representation In Media”: Plus-Size Models Pose As Disney Princesses (16 Pics)
3 min read
Nov, 14, 2025
Hilarious Billboard War Between McDonald’s And Liquor Store Is Getting Serious
3 min read
Nov, 11, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here

[ivory-search id=”537874″ title=”Custom Search Form”]

No, thank you. I do not want.
100% secure your website.