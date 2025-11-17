30 Bits Of Etiquette You Might Not Be Aware Of, As Pointed Out By This Etiquette Expert

by

“It is always good to be politeness.” – Toby Turner, a.k.a. Tobuscus.

While it might sound weird—mostly because Toby was trying to rhyme with “Mortal Kombat. Test your mightness”—he does make a good point. It is always good to be polite(ness).

Being polite, well-mannered and respectful goes a long way, and the importance of proper etiquette cannot be understated. Where can you learn more about proper etiquette, I hear you saying, random internet person? Keep scrolling…

More Info: Katarina-Etiquette & Elegance | TikTok | YouTube | Instagram

#1 Door Etiquette

30 Bits Of Etiquette You Might Not Be Aware Of, As Pointed Out By This Etiquette Expert

Image source: katarina.etiquette

#2 Wedding Etiquette

30 Bits Of Etiquette You Might Not Be Aware Of, As Pointed Out By This Etiquette Expert

Image source: katarina.etiquette

#3 Airport Etiquette

30 Bits Of Etiquette You Might Not Be Aware Of, As Pointed Out By This Etiquette Expert

Image source: katarina.etiquette

#4 Princess Diana’s Trick

30 Bits Of Etiquette You Might Not Be Aware Of, As Pointed Out By This Etiquette Expert

Image source: katarina.etiquette

#5 Beach & Pool Etiquette

30 Bits Of Etiquette You Might Not Be Aware Of, As Pointed Out By This Etiquette Expert

Image source: katarina.etiquette

#6 Dining Etiquette

30 Bits Of Etiquette You Might Not Be Aware Of, As Pointed Out By This Etiquette Expert

Image source: katarina.etiquette

#7 Gift Etiquette

30 Bits Of Etiquette You Might Not Be Aware Of, As Pointed Out By This Etiquette Expert

Image source: katarina.etiquette

#8 Umbrella Etiquette

30 Bits Of Etiquette You Might Not Be Aware Of, As Pointed Out By This Etiquette Expert

Image source: katarina.etiquette

#9 Champagne Etiquette

30 Bits Of Etiquette You Might Not Be Aware Of, As Pointed Out By This Etiquette Expert

Image source: katarina.etiquette

#10 Cutlery Etiquette

30 Bits Of Etiquette You Might Not Be Aware Of, As Pointed Out By This Etiquette Expert

Image source: katarina.etiquette

#11 Lemon Etiquette

30 Bits Of Etiquette You Might Not Be Aware Of, As Pointed Out By This Etiquette Expert

Image source: katarina.etiquette

#12 Pasta Etiquette

30 Bits Of Etiquette You Might Not Be Aware Of, As Pointed Out By This Etiquette Expert

Image source: katarina.etiquette

#13 Menu Etiquette

30 Bits Of Etiquette You Might Not Be Aware Of, As Pointed Out By This Etiquette Expert

Image source: katarina.etiquette

#14 Martini Etiquette

30 Bits Of Etiquette You Might Not Be Aware Of, As Pointed Out By This Etiquette Expert

Image source: katarina.etiquette

#15 Saucer Etiquette

30 Bits Of Etiquette You Might Not Be Aware Of, As Pointed Out By This Etiquette Expert

Image source: katarina.etiquette

#16 Shoe Etiquette

30 Bits Of Etiquette You Might Not Be Aware Of, As Pointed Out By This Etiquette Expert

Image source: katarina.etiquette

#17 Social Etiquette

30 Bits Of Etiquette You Might Not Be Aware Of, As Pointed Out By This Etiquette Expert

Image source: katarina.etiquette

#18 Oyster Etiquette

30 Bits Of Etiquette You Might Not Be Aware Of, As Pointed Out By This Etiquette Expert

Image source: katarina.etiquette

#19 Dessert Etiquette

30 Bits Of Etiquette You Might Not Be Aware Of, As Pointed Out By This Etiquette Expert

Image source: katarina.etiquette

#20 Salt And Pepper Etiquette

30 Bits Of Etiquette You Might Not Be Aware Of, As Pointed Out By This Etiquette Expert

Image source: katarina.etiquette

#21 Pastry Etiquette

30 Bits Of Etiquette You Might Not Be Aware Of, As Pointed Out By This Etiquette Expert

Image source: katarina.etiquette

#22 White Wine Etiquette

30 Bits Of Etiquette You Might Not Be Aware Of, As Pointed Out By This Etiquette Expert

Image source: katarina.etiquette

#23 Tea Etiquette

30 Bits Of Etiquette You Might Not Be Aware Of, As Pointed Out By This Etiquette Expert

Image source: katarina.etiquette

#24 Tiramisu Etiquette

30 Bits Of Etiquette You Might Not Be Aware Of, As Pointed Out By This Etiquette Expert

Image source: katarina.etiquette

#25 Clutch Etiquette

30 Bits Of Etiquette You Might Not Be Aware Of, As Pointed Out By This Etiquette Expert

Image source: katarina.etiquette

#26 Cappuccino Etiquette

30 Bits Of Etiquette You Might Not Be Aware Of, As Pointed Out By This Etiquette Expert

Image source: katarina.etiquette

#27 Pizza Etiquette

30 Bits Of Etiquette You Might Not Be Aware Of, As Pointed Out By This Etiquette Expert

Image source: katarina.etiquette

#28 Sunglasses Etiquette

30 Bits Of Etiquette You Might Not Be Aware Of, As Pointed Out By This Etiquette Expert

Image source: katarina.etiquette

#29 Hotel Etiquette

30 Bits Of Etiquette You Might Not Be Aware Of, As Pointed Out By This Etiquette Expert

Image source: katarina.etiquette

#30 Rice Etiquette

30 Bits Of Etiquette You Might Not Be Aware Of, As Pointed Out By This Etiquette Expert

Image source: katarina.etiquette

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Artist Perfectly Captures The Essence Of A Loving Family (30 Illustrations)
3 min read
Nov, 15, 2025
78 ‘Really Dumb Tweets’ To Make You Laugh Or Lose Your Faith In Humanity (New Pics)
3 min read
Oct, 20, 2025
Recap — The Mentalist 2.19 “Blood Money”
3 min read
May, 1, 2010
Guy Reveals 12 Things That A Lot Of People Thought Happened Years Ago, But Are In Fact More Recent
3 min read
Nov, 15, 2025
“My New Wife Changed The Second I Said ‘I Do’”: 30 Reasons Why People Filed For Divorce In Less Than A Year, As Shared Online
3 min read
Nov, 16, 2025
I Have Been Taking Pictures With My iPhone 5s, And Here Are Some Of The Results
3 min read
Nov, 12, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.