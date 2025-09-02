60 Photos Showing The Funny, Sweet, And Quirky Lives Of Japan’s Street Cats

by

Japan’s streets are full of life, and some of the most charming residents are the city’s stray cats. Photographer Masayuki Oki has spent years roaming the streets and famous cat islands, capturing these cats in their everyday moments—whether they’re playing, napping, or just looking curious.

Oki’s work has captured the attention of cat lovers around the world. With more than 500 thousand followers on Instagram and several photo books and calendars published, he continues to document the quirky, funny, and sometimes tender lives of cats. Scroll down and meet Tokyo’s stray cats through Oki’s lens!

More info: Instagram | x.com | Facebook | youtube.com

#1

60 Photos Showing The Funny, Sweet, And Quirky Lives Of Japan&#8217;s Street Cats

Image source: okirakuoki

#2

60 Photos Showing The Funny, Sweet, And Quirky Lives Of Japan&#8217;s Street Cats

Image source: okirakuoki

#3

60 Photos Showing The Funny, Sweet, And Quirky Lives Of Japan&#8217;s Street Cats

Image source: okirakuoki

#4

60 Photos Showing The Funny, Sweet, And Quirky Lives Of Japan&#8217;s Street Cats

Image source: okirakuoki

#5

60 Photos Showing The Funny, Sweet, And Quirky Lives Of Japan&#8217;s Street Cats

Image source: okirakuoki

#6

60 Photos Showing The Funny, Sweet, And Quirky Lives Of Japan&#8217;s Street Cats

Image source: okirakuoki

#7

60 Photos Showing The Funny, Sweet, And Quirky Lives Of Japan&#8217;s Street Cats

Image source: okirakuoki

#8

60 Photos Showing The Funny, Sweet, And Quirky Lives Of Japan&#8217;s Street Cats

Image source: okirakuoki

#9

60 Photos Showing The Funny, Sweet, And Quirky Lives Of Japan&#8217;s Street Cats

Image source: okirakuoki

#10

60 Photos Showing The Funny, Sweet, And Quirky Lives Of Japan&#8217;s Street Cats

Image source: okirakuoki

#11

60 Photos Showing The Funny, Sweet, And Quirky Lives Of Japan&#8217;s Street Cats

Image source: okirakuoki

#12

60 Photos Showing The Funny, Sweet, And Quirky Lives Of Japan&#8217;s Street Cats

Image source: okirakuoki

#13

60 Photos Showing The Funny, Sweet, And Quirky Lives Of Japan&#8217;s Street Cats

Image source: okirakuoki

#14

60 Photos Showing The Funny, Sweet, And Quirky Lives Of Japan&#8217;s Street Cats

Image source: okirakuoki

#15

60 Photos Showing The Funny, Sweet, And Quirky Lives Of Japan&#8217;s Street Cats

Image source: okirakuoki

#16

60 Photos Showing The Funny, Sweet, And Quirky Lives Of Japan&#8217;s Street Cats

Image source: okirakuoki

#17

60 Photos Showing The Funny, Sweet, And Quirky Lives Of Japan&#8217;s Street Cats

Image source: okirakuoki

#18

60 Photos Showing The Funny, Sweet, And Quirky Lives Of Japan&#8217;s Street Cats

Image source: okirakuoki

#19

60 Photos Showing The Funny, Sweet, And Quirky Lives Of Japan&#8217;s Street Cats

Image source: okirakuoki

#20

60 Photos Showing The Funny, Sweet, And Quirky Lives Of Japan&#8217;s Street Cats

Image source: okirakuoki

#21

60 Photos Showing The Funny, Sweet, And Quirky Lives Of Japan&#8217;s Street Cats

Image source: okirakuoki

#22

60 Photos Showing The Funny, Sweet, And Quirky Lives Of Japan&#8217;s Street Cats

Image source: okirakuoki

#23

60 Photos Showing The Funny, Sweet, And Quirky Lives Of Japan&#8217;s Street Cats

Image source: okirakuoki

#24

60 Photos Showing The Funny, Sweet, And Quirky Lives Of Japan&#8217;s Street Cats

Image source: okirakuoki

#25

60 Photos Showing The Funny, Sweet, And Quirky Lives Of Japan&#8217;s Street Cats

Image source: okirakuoki

#26

60 Photos Showing The Funny, Sweet, And Quirky Lives Of Japan&#8217;s Street Cats

Image source: okirakuoki

#27

60 Photos Showing The Funny, Sweet, And Quirky Lives Of Japan&#8217;s Street Cats

Image source: okirakuoki

#28

60 Photos Showing The Funny, Sweet, And Quirky Lives Of Japan&#8217;s Street Cats

Image source: okirakuoki

#29

60 Photos Showing The Funny, Sweet, And Quirky Lives Of Japan&#8217;s Street Cats

Image source: okirakuoki

#30

60 Photos Showing The Funny, Sweet, And Quirky Lives Of Japan&#8217;s Street Cats

Image source: okirakuoki

#31

60 Photos Showing The Funny, Sweet, And Quirky Lives Of Japan&#8217;s Street Cats

Image source: okirakuoki

#32

60 Photos Showing The Funny, Sweet, And Quirky Lives Of Japan&#8217;s Street Cats

Image source: okirakuoki

#33

60 Photos Showing The Funny, Sweet, And Quirky Lives Of Japan&#8217;s Street Cats

Image source: okirakuoki

#34

60 Photos Showing The Funny, Sweet, And Quirky Lives Of Japan&#8217;s Street Cats

Image source: okirakuoki

#35

60 Photos Showing The Funny, Sweet, And Quirky Lives Of Japan&#8217;s Street Cats

Image source: okirakuoki

#36

60 Photos Showing The Funny, Sweet, And Quirky Lives Of Japan&#8217;s Street Cats

Image source: okirakuoki

#37

60 Photos Showing The Funny, Sweet, And Quirky Lives Of Japan&#8217;s Street Cats

Image source: okirakuoki

#38

60 Photos Showing The Funny, Sweet, And Quirky Lives Of Japan&#8217;s Street Cats

Image source: okirakuoki

#39

60 Photos Showing The Funny, Sweet, And Quirky Lives Of Japan&#8217;s Street Cats

Image source: okirakuoki

#40

60 Photos Showing The Funny, Sweet, And Quirky Lives Of Japan&#8217;s Street Cats

Image source: okirakuoki

#41

60 Photos Showing The Funny, Sweet, And Quirky Lives Of Japan&#8217;s Street Cats

Image source: okirakuoki

#42

60 Photos Showing The Funny, Sweet, And Quirky Lives Of Japan&#8217;s Street Cats

Image source: okirakuoki

#43

60 Photos Showing The Funny, Sweet, And Quirky Lives Of Japan&#8217;s Street Cats

Image source: okirakuoki

#44

60 Photos Showing The Funny, Sweet, And Quirky Lives Of Japan&#8217;s Street Cats

Image source: okirakuoki

#45

60 Photos Showing The Funny, Sweet, And Quirky Lives Of Japan&#8217;s Street Cats

Image source: okirakuoki

#46

60 Photos Showing The Funny, Sweet, And Quirky Lives Of Japan&#8217;s Street Cats

Image source: okirakuoki

#47

60 Photos Showing The Funny, Sweet, And Quirky Lives Of Japan&#8217;s Street Cats

Image source: okirakuoki

#48

60 Photos Showing The Funny, Sweet, And Quirky Lives Of Japan&#8217;s Street Cats

Image source: okirakuoki

#49

60 Photos Showing The Funny, Sweet, And Quirky Lives Of Japan&#8217;s Street Cats

Image source: okirakuoki

#50

60 Photos Showing The Funny, Sweet, And Quirky Lives Of Japan&#8217;s Street Cats

Image source: okirakuoki

#51

60 Photos Showing The Funny, Sweet, And Quirky Lives Of Japan&#8217;s Street Cats

Image source: okirakuoki

#52

60 Photos Showing The Funny, Sweet, And Quirky Lives Of Japan&#8217;s Street Cats

Image source: okirakuoki

#53

60 Photos Showing The Funny, Sweet, And Quirky Lives Of Japan&#8217;s Street Cats

Image source: okirakuoki

#54

60 Photos Showing The Funny, Sweet, And Quirky Lives Of Japan&#8217;s Street Cats

Image source: okirakuoki

#55

60 Photos Showing The Funny, Sweet, And Quirky Lives Of Japan&#8217;s Street Cats

Image source: okirakuoki

#56

60 Photos Showing The Funny, Sweet, And Quirky Lives Of Japan&#8217;s Street Cats

Image source: okirakuoki

#57

60 Photos Showing The Funny, Sweet, And Quirky Lives Of Japan&#8217;s Street Cats

Image source: okirakuoki

#58

60 Photos Showing The Funny, Sweet, And Quirky Lives Of Japan&#8217;s Street Cats

Image source: okirakuoki

#59

60 Photos Showing The Funny, Sweet, And Quirky Lives Of Japan&#8217;s Street Cats

Image source: okirakuoki

#60

60 Photos Showing The Funny, Sweet, And Quirky Lives Of Japan&#8217;s Street Cats

Image source: okirakuoki

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Meet The Cast of Atypical Season 4
3 min read
Oct, 31, 2021
20 Great Characters We Watched Grow Up on TV
3 min read
Jun, 26, 2018
Five Things You Didn’t Know About Emily Wickersham
3 min read
Oct, 6, 2017
Every Cylon Model In Battlestar Galatica Explained
3 min read
Jun, 5, 2023
The Leftovers
Rediscovering The Leftovers: Why This HBO Gem Deserves Your Attention
3 min read
Oct, 7, 2021
The Impact And Controversy Of Carl’s Death In The Walking Dead
3 min read
Oct, 2, 2023
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.