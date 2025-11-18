Artist Uses Single-Length Tulle And Shapes It To Look Like A Painting (31 Pics)

British artist Benjamin Shine is a master of tulle, but not in the way you might think. While tulle is meant to be used for clothing, Benjamin looked out of the box and started shaping the material into beautiful, unique “paintings.”

The artist uses a single-length fabric, and by pleating and pressing it with an iron, he shapes it to look like a portrait or a lamp, or just an abstract artwork. By carefully layering and folding, the artwork is enriched with texture and depth unlike any other.

So, without further ado, let’s take a closer look at Benjamin’s fabric paintings he created so far.

More info: Instagram | benjaminshine.com | youtube.com

#1

Image source: benjaminshinestudio

#2

Image source: benjaminshinestudio

#3

Image source: benjaminshinestudio

#4

Image source: benjaminshinestudio

#5

Image source: benjaminshinestudio

#6

Image source: benjaminshinestudio

#7

Image source: benjaminshinestudio

#8

Image source: benjaminshinestudio

#9

Image source: benjaminshinestudio

#10

Image source: benjaminshinestudio

#11

Image source: benjaminshinestudio

#12

Image source: benjaminshinestudio

#13

Image source: benjaminshinestudio

#14

Image source: benjaminshinestudio

#15

Image source: benjaminshinestudio

#16

Image source: benjaminshinestudio

#17

Image source: benjaminshinestudio

#18

Image source: benjaminshinestudio

#19

Image source: benjaminshinestudio

#20

Image source: benjaminshinestudio

#21

Image source: benjaminshinestudio

#22

Image source: benjaminshinestudio

#23

Image source: benjaminshinestudio

#24

Image source: benjaminshinestudio

#25

Image source: benjaminshinestudio

#26

Image source: benjaminshinestudio

#27

Image source: benjaminshinestudio

#28

Image source: benjaminshinestudio

#29

Image source: benjaminshinestudio

#30

Image source: benjaminshinestudio

#31

Image source: benjaminshinestudio

Patrick Penrose
