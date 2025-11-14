56 Amazing Sculptures Made Out Of Scrap Metal By Alan Williams

Brighton-based UK artist Alan Williams is a sculptor who is well-known for his ability to bend and handle metal that one would simply consider junk or scrap. Using recycled scraps, Alan creates some very incredible and detailed and mostly animal-themed sculptures. For the most part, though, his creative exploration began when he was still but a child. He started making fantastic hybrid creatures using old toys and a tube of glue.

The artist’s sculptures vastly vary in size, as some of the sculptures are more than life-sized and all of them are hand-made in his workshop garage. Most of his work revolves around making octopuses in various sizes, but Alan mostly makes them based on commissions, though he hopes to someday make one for himself too.

More info: Instagram | Facebook

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

#26

#27

#28

#29

#30

#31

#32

#33

#34

#35

#36

#37

#38

#39

#40

#41

#42

#43

#44

#45

#46

#47

#48

#49

#50

#51

#52

#53

#54

#55

#56

