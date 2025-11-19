Dutch Artist Created 30 Jaw-Dropping Murals On Building Walls

As always, we’re thrilled to share artistic gems we discover from around the world, and this time it’s Jan Is De Man, who has kindly agreed to share his work with our amazing community! Some of you might remember our posts from a few years back, where we featured one of the artist’s most famous projects to date. You can read about the mural showcasing the giant bookcase on an apartment building, featuring residents’ favorite books, created by the artist in Utrecht, Netherlands.

Now, we’ve decided to pick our top 30 favorite works by Jan Is De Man, because these extraordinary pieces of art are simply too amazing to miss. So, enjoy exploring this stunning collection of murals and reading our exclusive interview to learn more about the artist and his work.

More info: Instagram | Facebook | janisdeman.com

#1

Image source: janisdeman

#2

Image source: janisdeman

#3

Image source: janisdeman

#4

Image source: janisdeman

#5

Image source: janisdeman

#6

Image source: janisdeman

#7

Image source: janisdeman

#8

Image source: janisdeman

#9

Image source: janisdeman

#10

Image source: janisdeman

#11

Image source: janisdeman

#12

Image source: janisdeman

#13

Image source: janisdeman

#14

Image source: janisdeman

#15

Image source: janisdeman

#16

Image source: janisdeman

#17

Image source: janisdeman

#18

Image source: janisdeman

#19

Image source: janisdeman

#20

Image source: janisdeman

#21

Image source: janisdeman

#22

Image source: janisdeman

#23

Image source: janisdeman

#24

Image source: janisdeman

#25

Image source: janisdeman

#26

Image source: janisdeman

#27

Image source: janisdeman

#28

Image source: janisdeman

#29

Image source: janisdeman

#30

Image source: janisdeman

