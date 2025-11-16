Artist Renders Popular Cartoon And TV Show Characters In The Aesthetics Of 1930s Animations (56 New Pics)

Kev Craven is on Bored Panda again and this time with even more drawings of well-known characters in the aesthetics of “rubber hose” – the first animation style that became standardized in the American animation field.

Kev has been practicing this long-lost art for more than 10 years out of a pure passion for this style and curiosity about how pop culture from today would look if it was an animated cartoon of 1930.

In this collection, you’ll find classics like Sonic and Scooby-Doo as well as characters that we’ve fallen in love with recently, such as Eleven or Jim Hopper from Stranger Things.

Scroll down to be teleported back to the past times of animation and don’t forget to check out part 1 here

More info: Instagram | twitter.com | tiktok.com | clubhouse.com

#1 The Mask

Image source: kevcraven

#2 Eddie Munson

Image source: kevcraven

#3 Deadpool

Image source: kevcraven

#4 Darth Vader

Image source: kevcraven

#5 Dipper And Mabel

Image source: kevcraven

#6 Teenage Mutant Ninja Turtles

Image source: kevcraven

#7 Eleven

Image source: kevcraven

#8 Hawaiian Jim Hopper

Image source: kevcraven

#9 Bill Cipher

Image source: kevcraven

#10 Scooby-Doo

Image source: kevcraven

#11 Joker

Image source: kevcraven

#12 Bender Bending Rodríguez

Image source: kevcraven

#13 Finn And Jake

Image source: kevcraven

#14 Darwin Watterson

Image source: kevcraven

#15 Steve Harrington

Image source: kevcraven

#16 Velma Dinkley

Image source: kevcraven

#17 Doctor Strange

Image source: kevcraven

#18 Vecna

Image source: kevcraven

#19 Mordecai And Rigby

Image source: kevcraven

#20 Iron Man

Image source: kevcraven

#21 Luigi

Image source: kevcraven

#22 Optimus Prime

Image source: kevcraven

#23 Ash Ketchum And Pikachu

Image source: kevcraven

#24 Shaggy Rogers

Image source: kevcraven

#25 Harley Quinn

Image source: kevcraven

#26 Woody

Image source: kevcraven

#27 Rick And Morty

Image source: kevcraven

#28 Moon Knight

Image source: kevcraven

#29 Squidward

Image source: kevcraven

#30 Sonic

Image source: kevcraven

#31 Bart Simpson

Image source: kevcraven

#32 Gumball Watterson

Image source: kevcraven

#33 Venom

Image source: kevcraven

#34 Freddy Fazbear

Image source: kevcraven

#35 Mario

Image source: kevcraven

#36 Monkey D. Luffy

Image source: kevcraven

#37 Buzz Lightyear

Image source: kevcraven

#38 Wonder Woman

Image source: kevcraven

#39 Pea Tear Griffin

Image source: kevcraven

#40 Rayman

Image source: kevcraven

#41 Green Goblin

Image source: kevcraven

#42 Doctor Octopus

Image source: kevcraven

#43 Freakazoid

Image source: kevcraven

#44 Batman

Image source: kevcraven

#45 Knuckles The Echidna

Image source: kevcraven

#46 Fred Flintstone

Image source: kevcraven

#47 Goku

Image source: kevcraven

#48 Wolverine

Image source: kevcraven

#49 Earthworm Jim

Image source: kevcraven

#50 Steven Universe

Image source: kevcraven

#51 He-Man

Image source: kevcraven

#52 Banjo And Kazooie

Image source: kevcraven

#53 Superman

Image source: kevcraven

#54 Slippin’ Jimmy

Image source: kevcraven

#55 Mega Man

Image source: kevcraven

#56 Afro Samurai

Image source: kevcraven

Patrick Penrose
Patrick Penrose
