Artist Renders Popular Cartoon And TV Show Characters In The Aesthetics Of 1930s Animations (56 New Pics)

Kev Craven is on Bored Panda again and this time with even more drawings of well-known characters in the aesthetics of “rubber hose” – the first animation style that became standardized in the American animation field.
Kev has been practicing this long-lost art for more than 10 years out of a pure passion for this style and curiosity about how pop culture from today would look if it was an animated cartoon of 1930.
In this collection, you’ll find classics like Sonic and Scooby-Doo as well as characters that we’ve fallen in love with recently, such as Eleven or Jim Hopper from Stranger Things.
Scroll down to be teleported back to the past times of animation and don’t forget to check out part 1 here.
#1 The Mask
#2 Eddie Munson
#3 Deadpool
#4 Darth Vader
#5 Dipper And Mabel
#6 Teenage Mutant Ninja Turtles
#7 Eleven
#8 Hawaiian Jim Hopper
#9 Bill Cipher
#10 Scooby-Doo
#11 Joker
#12 Bender Bending Rodríguez
#13 Finn And Jake
#14 Darwin Watterson
#15 Steve Harrington
#16 Velma Dinkley
#17 Doctor Strange
#18 Vecna
#19 Mordecai And Rigby
#20 Iron Man
#21 Luigi
#22 Optimus Prime
#23 Ash Ketchum And Pikachu
#24 Shaggy Rogers
#25 Harley Quinn
#26 Woody
#27 Rick And Morty
#28 Moon Knight
#29 Squidward
#30 Sonic
#31 Bart Simpson
#32 Gumball Watterson
#33 Venom
#34 Freddy Fazbear
#35 Mario
#36 Monkey D. Luffy
#37 Buzz Lightyear
#38 Wonder Woman
#39 Pea Tear Griffin
#40 Rayman
#41 Green Goblin
#42 Doctor Octopus
#43 Freakazoid
#44 Batman
#45 Knuckles The Echidna
#46 Fred Flintstone
#47 Goku
#48 Wolverine
#49 Earthworm Jim
#50 Steven Universe
#51 He-Man
#52 Banjo And Kazooie
#53 Superman
#54 Slippin’ Jimmy
#55 Mega Man
#56 Afro Samurai
