25 Humorous One-Panel Comics By Dave Coverly Featuring The Quirks Of Human Behavior, Animals And More

by

Dave Coverly is a cartoonist known for his comic strip “Speed Bump.” It is a single-panel cartoon featuring clever and humorous commentary on various aspects of everyday life, such as the quirks of human behavior, animals, and popular culture.

Dave Coverly’s cartoons are well-regarded for their wit and humor, and his work has been published in various newspapers and magazines, including The New Yorker, The Washington Post, The Los Angeles Times, USA Today, The New York Times, and more!

Scroll down to enjoy a collection of Coverly’s hilarious creations!

More info: Instagram | speedbump.com

#1

25 Humorous One-Panel Comics By Dave Coverly Featuring The Quirks Of Human Behavior, Animals And More

Image source: speedbumpcomic

#2

25 Humorous One-Panel Comics By Dave Coverly Featuring The Quirks Of Human Behavior, Animals And More

Image source: speedbumpcomic

#3

25 Humorous One-Panel Comics By Dave Coverly Featuring The Quirks Of Human Behavior, Animals And More

Image source: speedbumpcomic

#4

25 Humorous One-Panel Comics By Dave Coverly Featuring The Quirks Of Human Behavior, Animals And More

Image source: speedbumpcomic

#5

25 Humorous One-Panel Comics By Dave Coverly Featuring The Quirks Of Human Behavior, Animals And More

Image source: speedbumpcomic

#6

25 Humorous One-Panel Comics By Dave Coverly Featuring The Quirks Of Human Behavior, Animals And More

Image source: speedbumpcomic

#7

25 Humorous One-Panel Comics By Dave Coverly Featuring The Quirks Of Human Behavior, Animals And More

Image source: speedbumpcomic

#8

25 Humorous One-Panel Comics By Dave Coverly Featuring The Quirks Of Human Behavior, Animals And More

Image source: speedbumpcomic

#9

25 Humorous One-Panel Comics By Dave Coverly Featuring The Quirks Of Human Behavior, Animals And More

Image source: speedbumpcomic

#10

25 Humorous One-Panel Comics By Dave Coverly Featuring The Quirks Of Human Behavior, Animals And More

Image source: speedbumpcomic

#11

25 Humorous One-Panel Comics By Dave Coverly Featuring The Quirks Of Human Behavior, Animals And More

Image source: speedbumpcomic

#12

25 Humorous One-Panel Comics By Dave Coverly Featuring The Quirks Of Human Behavior, Animals And More

Image source: speedbumpcomic

#13

25 Humorous One-Panel Comics By Dave Coverly Featuring The Quirks Of Human Behavior, Animals And More

Image source: speedbumpcomic

#14

25 Humorous One-Panel Comics By Dave Coverly Featuring The Quirks Of Human Behavior, Animals And More

Image source: speedbumpcomic

#15

25 Humorous One-Panel Comics By Dave Coverly Featuring The Quirks Of Human Behavior, Animals And More

Image source: speedbumpcomic

#16

25 Humorous One-Panel Comics By Dave Coverly Featuring The Quirks Of Human Behavior, Animals And More

Image source: speedbumpcomic

#17

25 Humorous One-Panel Comics By Dave Coverly Featuring The Quirks Of Human Behavior, Animals And More

Image source: speedbumpcomic

#18

25 Humorous One-Panel Comics By Dave Coverly Featuring The Quirks Of Human Behavior, Animals And More

Image source: speedbumpcomic

#19

25 Humorous One-Panel Comics By Dave Coverly Featuring The Quirks Of Human Behavior, Animals And More

Image source: speedbumpcomic

#20

25 Humorous One-Panel Comics By Dave Coverly Featuring The Quirks Of Human Behavior, Animals And More

Image source: speedbumpcomic

#21

25 Humorous One-Panel Comics By Dave Coverly Featuring The Quirks Of Human Behavior, Animals And More

Image source: speedbumpcomic

#22

25 Humorous One-Panel Comics By Dave Coverly Featuring The Quirks Of Human Behavior, Animals And More

Image source: speedbumpcomic

#23

25 Humorous One-Panel Comics By Dave Coverly Featuring The Quirks Of Human Behavior, Animals And More

Image source: speedbumpcomic

#24

25 Humorous One-Panel Comics By Dave Coverly Featuring The Quirks Of Human Behavior, Animals And More

Image source: speedbumpcomic

#25

25 Humorous One-Panel Comics By Dave Coverly Featuring The Quirks Of Human Behavior, Animals And More

Image source: speedbumpcomic

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Bruce Willis To Be Roasted on Comedy Central This Summer
3 min read
Apr, 12, 2018
40 “Not My Job” Moments Where People Did The Absolute Bare Minimum (New Pics)
3 min read
Nov, 16, 2025
Artist Uses Paint To Disguise Foods As Other Products
3 min read
Nov, 11, 2025
156 Vampire Jokes That Just Don’t Suck
3 min read
Nov, 16, 2025
I Will Be Tuning in To Watch the Alison Brie Wrestling Series GLOW on Netflix
3 min read
Mar, 1, 2017
Woman Forbids BIL From Talking To Her Even If It Means Seeing Nephew Less, Doesn’t Explain Why
3 min read
Sep, 3, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.