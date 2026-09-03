Artist Made 50 One-Panel Comics Bringing Animals To Life In Hilariously Relatable Situations (New Pics)

What if animals talked to each other the way we do? In Hope Stumpf’s world of ‘Zoobreak Cartoons,’ their conversations and everyday problems can feel surprisingly familiar.
Stumpf brings all kinds of animals into funny situations inspired by everyday life. Some comics feature awkward encounters, relationship problems, work frustrations, and silly misunderstandings, with her characters finding plenty of ways to get into trouble and plenty of opportunities for a good punchline.
We’ve previously featured Hope Stumpf’s work on Bored Panda, and her animal cast has continued to find themselves in all kinds of amusing situations. You never quite know which creature will show up next or what strange problem they’ll be dealing with.
Scroll down to check out another collection of ‘Zoobreak Cartoons,’ and let us know which one made you laugh the most.
More info: Instagram | zoobreakcartoons.com
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