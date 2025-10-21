83 Hilarious YouTube Comments That Were Better Than The Video

by

Many of us have been there. One minute you’re watching an informative how-to video. Next thing, it’s 2am and you’re engrossed in a documentary about the world’s largest tomato.

If you’re prone to going down the YouTube rabbit hole, you might have noticed that sometimes, the real entertainment lies in the comments section. And not the actual video. It’s a digital playground, or circus, where wannabe-comedians, philosophers and trolls gather to roast, reminisce or turn a serious topic into an unintentional comedy show.

From perfectly timed one-liners, to witty observations, Bored Panda has put together a compilation of the best comments spotted on the platform. So if you need a laugh that feels totally unscripted, keep scrolling. Below, lies proof that sometimes, the audience really does steal the show.

#1

83 Hilarious YouTube Comments That Were Better Than The Video

Image source: literallynoone5545

#2

83 Hilarious YouTube Comments That Were Better Than The Video

Image source: Nugget11407

#3

83 Hilarious YouTube Comments That Were Better Than The Video

Image source: webbslinger_0

#4

83 Hilarious YouTube Comments That Were Better Than The Video

Image source: Sleese-is-obese

#5

83 Hilarious YouTube Comments That Were Better Than The Video

Image source: FilthyRascals

#6

83 Hilarious YouTube Comments That Were Better Than The Video

Image source: Facebook

#7

83 Hilarious YouTube Comments That Were Better Than The Video

Image source: bradrufc

#8

83 Hilarious YouTube Comments That Were Better Than The Video

Image source: LadybugSheep

#9

83 Hilarious YouTube Comments That Were Better Than The Video

Image source: c0nf

#10

83 Hilarious YouTube Comments That Were Better Than The Video

Image source: alenvg_2000

#11

83 Hilarious YouTube Comments That Were Better Than The Video

Image source: ginpanse

#12

83 Hilarious YouTube Comments That Were Better Than The Video

Image source: RefleXzylo

#13

83 Hilarious YouTube Comments That Were Better Than The Video

Image source: Window638

#14

83 Hilarious YouTube Comments That Were Better Than The Video

Image source: ItsOriginalUsername

#15

83 Hilarious YouTube Comments That Were Better Than The Video

Image source: reddit.com

#16

83 Hilarious YouTube Comments That Were Better Than The Video

Image source: BadgerDaBurger

#17

83 Hilarious YouTube Comments That Were Better Than The Video

Image source: youtubecommentssection

#18

83 Hilarious YouTube Comments That Were Better Than The Video

Image source: youtubecommentssection

#19

83 Hilarious YouTube Comments That Were Better Than The Video

Image source: bingbonglane3285

#20

83 Hilarious YouTube Comments That Were Better Than The Video

Image source: PasDad

#21

83 Hilarious YouTube Comments That Were Better Than The Video

Image source: BQjesuEM

#22

83 Hilarious YouTube Comments That Were Better Than The Video

Image source: Seinil

#23

83 Hilarious YouTube Comments That Were Better Than The Video

Image source: f1l00

#24

83 Hilarious YouTube Comments That Were Better Than The Video

Image source: ttttaaatttooo

#25

83 Hilarious YouTube Comments That Were Better Than The Video

Image source: reddit.com

#26

83 Hilarious YouTube Comments That Were Better Than The Video

Image source: globnam

#27

83 Hilarious YouTube Comments That Were Better Than The Video

Image source: KWAKZ4

#28

83 Hilarious YouTube Comments That Were Better Than The Video

Image source: Sky-lander

#29

83 Hilarious YouTube Comments That Were Better Than The Video

Image source: Lurper_Supper

#30

83 Hilarious YouTube Comments That Were Better Than The Video

Image source: MaximusAlbertTroy

#31

83 Hilarious YouTube Comments That Were Better Than The Video

Image source: l0lip0p26

#32

83 Hilarious YouTube Comments That Were Better Than The Video

Image source: shawnpablo

#33

83 Hilarious YouTube Comments That Were Better Than The Video

Image source: Smiles4YouRawrX3

#34

83 Hilarious YouTube Comments That Were Better Than The Video

Image source: phoexnixfunjpr

#35

83 Hilarious YouTube Comments That Were Better Than The Video

Image source: sawstrike

#36

83 Hilarious YouTube Comments That Were Better Than The Video

Image source: deatmeet

#37

83 Hilarious YouTube Comments That Were Better Than The Video

Image source: SlowBro_09

#38

83 Hilarious YouTube Comments That Were Better Than The Video

Image source: Sonik7471

#39

83 Hilarious YouTube Comments That Were Better Than The Video

Image source: CringeOrDie

#40

83 Hilarious YouTube Comments That Were Better Than The Video

Image source: YeetusFeetusDeeletus

#41

83 Hilarious YouTube Comments That Were Better Than The Video

Image source: reddit.com

#42

83 Hilarious YouTube Comments That Were Better Than The Video

Image source: JahJustChillin

#43

83 Hilarious YouTube Comments That Were Better Than The Video

Image source: reddit.com

#44

83 Hilarious YouTube Comments That Were Better Than The Video

Image source: TheRealCodeGD

#45

83 Hilarious YouTube Comments That Were Better Than The Video

Image source: ElsaCodewea

#46

83 Hilarious YouTube Comments That Were Better Than The Video

Image source: badesch

#47

83 Hilarious YouTube Comments That Were Better Than The Video

Image source: OscarBars

#48

83 Hilarious YouTube Comments That Were Better Than The Video

Image source: ManavMishra07

#49

83 Hilarious YouTube Comments That Were Better Than The Video

Image source: iluvdoingstuff

#50

83 Hilarious YouTube Comments That Were Better Than The Video

Image source: PurpleDeadmau5Fan

#51

83 Hilarious YouTube Comments That Were Better Than The Video

Image source: Billy_Bob2332

#52

83 Hilarious YouTube Comments That Were Better Than The Video

Image source: Tanmay_33

#53

83 Hilarious YouTube Comments That Were Better Than The Video

Image source: Cevansj

#54

83 Hilarious YouTube Comments That Were Better Than The Video

Image source: Xxhusky69420xX

#55

83 Hilarious YouTube Comments That Were Better Than The Video

Image source: Therealdonalstrump

#56

83 Hilarious YouTube Comments That Were Better Than The Video

Image source: wafflemaker117

#57

83 Hilarious YouTube Comments That Were Better Than The Video

Image source: Almighty_Pleb

#58

83 Hilarious YouTube Comments That Were Better Than The Video

Image source: Rondam_back_gril

#59

83 Hilarious YouTube Comments That Were Better Than The Video

Image source: TheNightFox24

#60

83 Hilarious YouTube Comments That Were Better Than The Video

Image source: martin191234

#61

83 Hilarious YouTube Comments That Were Better Than The Video

Image source: VoluptuousLoaf

#62

83 Hilarious YouTube Comments That Were Better Than The Video

Image source: dr3dnought

#63

83 Hilarious YouTube Comments That Were Better Than The Video

Image source: MzaidM

#64

83 Hilarious YouTube Comments That Were Better Than The Video

Image source: todellagi

#65

83 Hilarious YouTube Comments That Were Better Than The Video

Image source: Ok_Standard_5689

#66

83 Hilarious YouTube Comments That Were Better Than The Video

Image source: MasterOfGames123

#67

83 Hilarious YouTube Comments That Were Better Than The Video

Image source: longhairedthrowawa

#68

83 Hilarious YouTube Comments That Were Better Than The Video

Image source: dursodanielj

#69

83 Hilarious YouTube Comments That Were Better Than The Video

Image source: ChickenGoldie

#70

83 Hilarious YouTube Comments That Were Better Than The Video

Image source: Astro_Dior

#71

83 Hilarious YouTube Comments That Were Better Than The Video

Image source: DogfishCriminal

#72

83 Hilarious YouTube Comments That Were Better Than The Video

Image source: Dibzo

#73

83 Hilarious YouTube Comments That Were Better Than The Video

Image source: spedoree

#74

83 Hilarious YouTube Comments That Were Better Than The Video

Image source: reddit.com

#75

83 Hilarious YouTube Comments That Were Better Than The Video

Image source: notprogame

#76

83 Hilarious YouTube Comments That Were Better Than The Video

Image source: BoogieBack

#77

83 Hilarious YouTube Comments That Were Better Than The Video

Image source: anon1122334455612

#78

83 Hilarious YouTube Comments That Were Better Than The Video

Image source: sluttybeautie

#79

83 Hilarious YouTube Comments That Were Better Than The Video

Image source: hetgr8

#80

83 Hilarious YouTube Comments That Were Better Than The Video

Image source: oFIoofy

#81

83 Hilarious YouTube Comments That Were Better Than The Video

Image source: AintMarshalBanana

#82

83 Hilarious YouTube Comments That Were Better Than The Video

Image source: mmmcuz

#83

83 Hilarious YouTube Comments That Were Better Than The Video

Image source: cannedthoughts

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Did You Know the Average NFL Game Only Has 11 Minutes of Live Gameplay?
3 min read
Mar, 20, 2018
Bates Motel Season 1 Finale Review
3 min read
May, 21, 2013
Black Widow Masked Singer
How The Masked Singer Has Evolved Since Season 1
3 min read
Oct, 4, 2020
New Theory Says Lily Was Related to Buzz Aldrin on HIMYM
3 min read
Feb, 22, 2020
“Crossed The Line”: ‘Texas Karen’s’ Racist Meltdown Over Hispanic Delivery Driver Goes Viral
3 min read
Sep, 28, 2025
The Middle 3.16 The Sit Down
The Middle 3.16 “The Sit Down” Recap
3 min read
Feb, 23, 2012
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.