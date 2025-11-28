89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

by

The modern workplace is a peculiar thing. If you went on LinkedIn, you would see “adaptable” “tech-driven” “ninjas” “thinking outside the box” about how to “move the needle” after a “strategic hibernation period.” But if you opened the doors to a random small business, you would probably notice a lot less “synergy” and a lot more groaning. To get an accurate picture of it, we checked X (formerly Twitter) looking for posts people shared about their job. Here’s what we found!

#1

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: fwlaroiski

#2

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: asharoraa

#3

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: muddaub

#4

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: Lerin_OG

#5

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: RespectfulMemes

#6

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: crxspatron

#7

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: hashjenni

#8

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: FabsTola

#9

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: Letii_Sunshine

#10

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: ThaDervster

#11

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: Melo_Malebo

#12

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: orc1917

#13

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: omgsidewalks

#14

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: userrrr5Kizzy

#15

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: Kheramahira21

#16

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: rllydu

#17

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: yslkiii

#18

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: jynxbby

#19

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: minasmellsgood

#20

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: systole_

#21

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: HonestLeYo

#22

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: litteralyme0

#23

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: randomrecruiter

#24

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: lempapison

#25

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: femiiiszn

#26

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: jynxbby

#27

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: kiaraimanii_esq

#28

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: Sbusi_TM

#29

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: asimbawe

#30

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: operagxofficial

#31

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: Mutsvangwa4

#32

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: giantlizardpet

#33

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: jiggyjayy2

#34

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: daveweigel

#35

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: dadjokesKE

#36

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: ReallyHotBitch

#37

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: quiiickly

#38

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: dr_moonie

#39

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: SopranosWorld

#40

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: wadelentz

#41

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: bluewmist

#42

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: hashjenni

#43

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: _YOUNGBABY_

#44

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: Moyorxo

#45

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: WorkRetireDie

#46

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: KLobstar

#47

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: blackcindyy

#48

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: QueenTaige

#49

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: simphiweyinkoc_

#50

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: khanofkhans11_

#51

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: solelynostalgia

#52

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: invis4yo

#53

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: paulswhtn

#54

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: HUMUORn

#55

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: trashh_dev

#56

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: NC_Renic

#57

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: _de_6ixstar

#58

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: cee_suella

#59

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: hermit_hwarang

#60

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: bklynb4by

#61

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: obeyyurTHURST

#62

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: StoolieMemes

#63

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: netcapgirl

#64

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: knobbyttv

#65

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: eliesaaabs

#66

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: systole_

#67

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: bambinasalina

#68

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: ohremzel

#69

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: TwaamboHamoomba

#70

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: tufdave

#71

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: artificia1girl

#72

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: SantanaelChan

#73

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: nocontextmemes

#74

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: graciell__

#75

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: techbromemes

#76

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: eliesaaabs

#77

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: ___Colb___

#78

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: 97Vercetti

#79

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: iamjadebrieanne

#80

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: fwlaroiski

#81

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: _makho_ZA

#82

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: ViralNPC

#83

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: PublicEnemyyNo1

#84

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: Throne0fBlood

#85

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: cdoll

#86

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: DavidPattt

#87

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: jennifersnudes

#88

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: jynxbby

#89

89 Tweets That Perfectly Summed Up What It’s Like Having A Job

Image source: dogmatic_shorty

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Five Things That You Didn’t Know About Phoebe Tonkin
3 min read
Jun, 4, 2017
Steampunk With Maddie The Lake Loving Horse
3 min read
Nov, 12, 2025
“You Need To Move”: Family Furious 4 Strangers Wouldn’t Let Them Sit Together
3 min read
Nov, 18, 2025
Woman Asks If She’s A Jerk For Calling Her Fiancé An “Embarrassment” Because He Repeatedly Tried To Overstep Her Boundaries During A Getaway With Her Family
3 min read
Nov, 16, 2025
Hey Pandas, What’s The Luckiest Thing That Ever Happened To You? (Closed)
3 min read
Nov, 16, 2025
Sterling K Brown Stars in ‘This Is Us’ Parody About Trump White House
3 min read
Mar, 12, 2018