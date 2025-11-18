50 Soul-Healing Dog Memes That Are Cute And Funny At The Same Time

Dogs rule the world. Or they will soon, at least. As of 2024, 66% of households in the U.S. own a pet. And dogs are the most popular in America: 65.1 million families in the U.S. own a dog. Sorry, cat lovers, they’re in second place this time with 46.5 million. So it’s only a matter of time before the dog-pocalypse happens.
I, for one, wouldn’t mind it much, if it meant I could pet and lounge around with big, fluffy puppers all day. But for now, looking at dog pictures and memes through a screen will have to do. And today we’re featuring a wonderful Facebook group here, Doggo Memes. They are the ultimate repository of dog content that is hilarious, cute, and sometimes absurd.
Bored Panda reached out to Kristi Benson CTC PCBC-A, a certified dog trainer, to tell us more about mischievous dogs. She loves helping dog guardians who are struggling with their dogs through her self-paced online classes, including “The Calm, Cool, and Collected Dog,” which is a course aimed at those over-active and over-eager dogs who jump up and pester their human family members. Read her expert insights below:
More info: Kristi Benson | Facebook | X | The Calm, Cool, and Collected Dog
#1
Image source: Doggo Memes
#2
Image source: Doggo Memes
#3
Image source: Doggo Memes
#4
Image source: Doggo Memes
#5
Image source: Doggo Memes
#6
Image source: Doggo Memes
#7
Image source: dog_rates
#8
Image source: wordlikes
#9
Image source: Doggo Memes
#10
Image source: Doggo Memes
#11
Image source: Doggo Memes
#12
Image source: Doggo Memes
#13
Image source: Doggo Memes
#14
Image source: Doggo Memes
#15
Image source: Doggo Memes, instagram.com
#16
Image source: Doggo Memes
#17
Image source: funkycharles72
#18
Image source: Doggo Memes
#19
Image source: Doggo Memes
#20
Image source: Doggo Memes
#21
Image source: Doggo Memes
#22
Image source: Doggo Memes
#23
Image source: Doggo Memes
#24
Image source: Doggo Memes
#25
Image source: Doggo Memes
#26
Image source: Doggo Memes
#27
Image source: Doggo Memes
#28
Image source: Doggo Memes
#29
Image source: Doggo Memes
#30
Image source: Doggo Memes
#31
Image source: Doggo Memes
#32
Image source: Doggo Memes
#33
Image source: Doggo Memes
#34
Image source: Doggo Memes
#35
Image source: Doggo Memes
#36
Image source: Doggo Memes
#37
Image source: Doggo Memes
#38
Image source: Doggo Memes
#39
Image source: Doggo Memes
#40
Image source: Doggo Memes
#41
Image source: Doggo Memes
#42
Image source: Doggo Memes
#43
Image source: Doggo Memes
#44
Image source: Doggo Memes
#45
Image source: Doggo Memes
#46
Image source: Doggo Memes
#47
Image source: Doggo Memes
#48
Image source: Doggo Memes
#49
Image source: svershbow
#50
Image source: Doggo Memes
