50 Hilarious Memes That Kind Of Have A Point, As Shared On “Brainy Memes” (New Pics)

Memes are truly an incredible way to see how many points of reference people around the globe have in common. But, let’s face it, humans are curious, clever and often enjoy a challenge, so there is a whole subset of memes designed to tickle your intellect.
The “Brainy Memes” Facebook page gathers posts and content that might give you big brain energy and entertain you at the same time. We got in touch with the page’s admins to learn more. So make yourself comfortable before you scroll through, get some paper to take notes, be sure to upvote your favorites, and share your thoughts in the comments.
More info: Facebook
#1
Image source: Bok Oretta
#2
Image source: Bok Oretta
#3
Image source: Bok Oretta
#4
Image source: BaftaKolkhoses95
#5
Image source: Bok Oretta
#6
Image source: ashallowseafish
#7
Image source: Bok Oretta
#8
Image source: Bok Oretta
#9
Image source: Bok Oretta
#10
Image source: Bok Oretta
#11
Image source: Bok Oretta
#12
Image source: Rudy Levy
#13
Image source: Theresa Elizabeth Soolook
#14
Image source: Rudy Levy
#15
Image source: Bok Oretta
#16
Image source: Bok Oretta
#17
Image source: Bok Oretta
#18
Image source: Bok Oretta
#19
Image source: Bok Oretta
#20
Image source: Bok Oretta
#21
Image source: Bok Oretta
#22
Image source: Bok Oretta
#23
Image source: Bok Oretta
#24
Image source: Bok Oretta
#25
Image source: Bok Oretta
#26
Image source: Bok Oretta
#27
Image source: Bok Oretta
#28
Image source: Bok Oretta
#29
Image source: Bok Oretta
#30
Image source: Bok Oretta
#31
Image source: Bok Oretta
#32
Image source: Bok Oretta
#33
Image source: Bok Oretta
#34
Image source: Bok Oretta
#35
Image source: Bok Oretta
#36
Image source: Bok Oretta
#37
Image source: Bok Oretta
#38
Image source: Bok Oretta
#39
Image source: Bok Oretta
#40
Image source: Bok Oretta
#41
Image source: Bok Oretta
#42
Image source: Bok Oretta
#43
Image source: Bok Oretta
#44
Image source: Bok Oretta
#45
Image source: Bok Oretta
#46
Image source: Bok Oretta
#47
Image source: Bok Oretta
#48
Image source: Bok Oretta
#49
Image source: Bok Oretta
#50
Image source: Bok Oretta
#51
Image source: Bok Oretta
Follow Us