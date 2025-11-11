Botanical Pressed Flower Jewelry That I Make From Real Flowers

by

My interest in handcrafting original and creative botanical jewelry is founded on my love of the fine arts and the desire to create items that exude beauty.

I use materials that reflect the elements of beauty around us; primarily flowers and flower petals, often offset by fine papers or original digital and hand drawn images. I collect my botanicals from a wide range of places including my home garden and trips abroad.

More info: Etsy | wintergardenstudios.com

#1

Botanical Pressed Flower Jewelry That I Make From Real Flowers

Image source: etsy.com

#2

Botanical Pressed Flower Jewelry That I Make From Real Flowers

Image source: etsy.com

#3

Botanical Pressed Flower Jewelry That I Make From Real Flowers

Image source: etsy.com

#4

Botanical Pressed Flower Jewelry That I Make From Real Flowers

Image source: etsy.com

#5

Botanical Pressed Flower Jewelry That I Make From Real Flowers

Image source: etsy.com

#6

Botanical Pressed Flower Jewelry That I Make From Real Flowers

Image source: etsy.com

#7

Botanical Pressed Flower Jewelry That I Make From Real Flowers

Image source: etsy.com

#8

Botanical Pressed Flower Jewelry That I Make From Real Flowers

Image source: etsy.com

#9

Botanical Pressed Flower Jewelry That I Make From Real Flowers

Image source: etsy.com

#10

Botanical Pressed Flower Jewelry That I Make From Real Flowers

Image source: etsy.com

#11

Botanical Pressed Flower Jewelry That I Make From Real Flowers

Image source: etsy.com

#12

Botanical Pressed Flower Jewelry That I Make From Real Flowers

Image source: etsy.com

#13

Botanical Pressed Flower Jewelry That I Make From Real Flowers

Image source: etsy.com

#14

Botanical Pressed Flower Jewelry That I Make From Real Flowers

Image source: etsy.com

#15

Botanical Pressed Flower Jewelry That I Make From Real Flowers

Image source: etsy.com

#16

Botanical Pressed Flower Jewelry That I Make From Real Flowers

Image source: etsy.com

#17

Botanical Pressed Flower Jewelry That I Make From Real Flowers

Image source: etsy.com

#18

Botanical Pressed Flower Jewelry That I Make From Real Flowers

Image source: etsy.com

#19

Botanical Pressed Flower Jewelry That I Make From Real Flowers

Image source: etsy.com

#20

Botanical Pressed Flower Jewelry That I Make From Real Flowers

Image source: etsy.com

#21

Botanical Pressed Flower Jewelry That I Make From Real Flowers

Image source: etsy.com

#22

Botanical Pressed Flower Jewelry That I Make From Real Flowers

Image source: etsy.com

#23

Botanical Pressed Flower Jewelry That I Make From Real Flowers

Image source: etsy.com

#24

Botanical Pressed Flower Jewelry That I Make From Real Flowers

Image source: etsy.com

#25

Botanical Pressed Flower Jewelry That I Make From Real Flowers

Image source: etsy.com

#26

Botanical Pressed Flower Jewelry That I Make From Real Flowers

Image source: etsy.com

#27

Botanical Pressed Flower Jewelry That I Make From Real Flowers

Image source: etsy.com

#28

Botanical Pressed Flower Jewelry That I Make From Real Flowers

Image source: etsy.com

#29

Botanical Pressed Flower Jewelry That I Make From Real Flowers

Image source: etsy.com

#30

Botanical Pressed Flower Jewelry That I Make From Real Flowers

Image source: etsy.com

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Why Lady Sif Deserves Her Own Solo Series or Movie
3 min read
Jul, 11, 2021
First Impressions from the “Rattled” Season 2 Premiere
3 min read
Jul, 15, 2017
10 Things You Didn’t Know about Shaq Life
3 min read
Apr, 12, 2020
Flashback of the Week: Firefly
3 min read
Jul, 29, 2010
I Draw Portraits Of Anime Girls
3 min read
Nov, 12, 2025
59-Year-Old Dying Chimp Refuses Food, But Then She Recognizes Her Old Caretaker’s Voice
3 min read
Nov, 12, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.