Botanical Pressed Flower Jewelry That I Make From Real Flowers

My interest in handcrafting original and creative botanical jewelry is founded on my love of the fine arts and the desire to create items that exude beauty.
I use materials that reflect the elements of beauty around us; primarily flowers and flower petals, often offset by fine papers or original digital and hand drawn images. I collect my botanicals from a wide range of places including my home garden and trips abroad.
More info: Etsy | wintergardenstudios.com
