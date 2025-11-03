74 Cute Yet Darkly Funny Buni Comics For Anyone Still Feeling The Halloween Spirit

by

Halloween may have just passed, but Ryan Pagelow’s Buni comics are keeping the spooky season alive with autumn- and Halloween-themed strips. Known for mixing adorable characters with darkly funny twists, Pagelow turns pumpkins, falling leaves, and mischievous ghosts into stories full of unexpected twists and laughs.

These seasonal comics are a perfect way to enjoy the magic of autumn a little longer. With his wordless, whimsical style, Pagelow makes each strip easy to enjoy for fans of all ages, proving once again why Buni has captured the hearts of readers around the world.

More info: Instagram | bunicomic.com | Facebook | x.com | patreon.com

#1

74 Cute Yet Darkly Funny Buni Comics For Anyone Still Feeling The Halloween Spirit

Image source: bunicomic

#2

74 Cute Yet Darkly Funny Buni Comics For Anyone Still Feeling The Halloween Spirit

Image source: bunicomic

#3

74 Cute Yet Darkly Funny Buni Comics For Anyone Still Feeling The Halloween Spirit

Image source: bunicomic

#4

74 Cute Yet Darkly Funny Buni Comics For Anyone Still Feeling The Halloween Spirit

Image source: bunicomic

#5

74 Cute Yet Darkly Funny Buni Comics For Anyone Still Feeling The Halloween Spirit

Image source: bunicomic

#6

74 Cute Yet Darkly Funny Buni Comics For Anyone Still Feeling The Halloween Spirit

Image source: bunicomic

#7

74 Cute Yet Darkly Funny Buni Comics For Anyone Still Feeling The Halloween Spirit

Image source: bunicomic

#8

74 Cute Yet Darkly Funny Buni Comics For Anyone Still Feeling The Halloween Spirit

Image source: bunicomic

#9

74 Cute Yet Darkly Funny Buni Comics For Anyone Still Feeling The Halloween Spirit

Image source: bunicomic

#10

74 Cute Yet Darkly Funny Buni Comics For Anyone Still Feeling The Halloween Spirit

Image source: bunicomic

#11

74 Cute Yet Darkly Funny Buni Comics For Anyone Still Feeling The Halloween Spirit

Image source: bunicomic

#12

74 Cute Yet Darkly Funny Buni Comics For Anyone Still Feeling The Halloween Spirit

Image source: bunicomic

#13

74 Cute Yet Darkly Funny Buni Comics For Anyone Still Feeling The Halloween Spirit

Image source: bunicomic

#14

74 Cute Yet Darkly Funny Buni Comics For Anyone Still Feeling The Halloween Spirit

Image source: bunicomic

#15

74 Cute Yet Darkly Funny Buni Comics For Anyone Still Feeling The Halloween Spirit

Image source: bunicomic

#16

74 Cute Yet Darkly Funny Buni Comics For Anyone Still Feeling The Halloween Spirit

Image source: bunicomic

#17

74 Cute Yet Darkly Funny Buni Comics For Anyone Still Feeling The Halloween Spirit

Image source: bunicomic

#18

74 Cute Yet Darkly Funny Buni Comics For Anyone Still Feeling The Halloween Spirit

Image source: bunicomic

#19

74 Cute Yet Darkly Funny Buni Comics For Anyone Still Feeling The Halloween Spirit

Image source: bunicomic

#20

74 Cute Yet Darkly Funny Buni Comics For Anyone Still Feeling The Halloween Spirit

Image source: bunicomic

#21

74 Cute Yet Darkly Funny Buni Comics For Anyone Still Feeling The Halloween Spirit

Image source: bunicomic

#22

74 Cute Yet Darkly Funny Buni Comics For Anyone Still Feeling The Halloween Spirit

Image source: bunicomic

#23

74 Cute Yet Darkly Funny Buni Comics For Anyone Still Feeling The Halloween Spirit

Image source: bunicomic

#24

74 Cute Yet Darkly Funny Buni Comics For Anyone Still Feeling The Halloween Spirit

Image source: bunicomic

#25

74 Cute Yet Darkly Funny Buni Comics For Anyone Still Feeling The Halloween Spirit

Image source: bunicomic

#26

74 Cute Yet Darkly Funny Buni Comics For Anyone Still Feeling The Halloween Spirit

Image source: bunicomic

#27

74 Cute Yet Darkly Funny Buni Comics For Anyone Still Feeling The Halloween Spirit

Image source: bunicomic

#28

74 Cute Yet Darkly Funny Buni Comics For Anyone Still Feeling The Halloween Spirit

Image source: bunicomic

#29

74 Cute Yet Darkly Funny Buni Comics For Anyone Still Feeling The Halloween Spirit

Image source: bunicomic

#30

74 Cute Yet Darkly Funny Buni Comics For Anyone Still Feeling The Halloween Spirit

Image source: bunicomic

#31

74 Cute Yet Darkly Funny Buni Comics For Anyone Still Feeling The Halloween Spirit

Image source: bunicomic

#32

74 Cute Yet Darkly Funny Buni Comics For Anyone Still Feeling The Halloween Spirit

Image source: bunicomic

#33

74 Cute Yet Darkly Funny Buni Comics For Anyone Still Feeling The Halloween Spirit

Image source: bunicomic

#34

74 Cute Yet Darkly Funny Buni Comics For Anyone Still Feeling The Halloween Spirit

Image source: bunicomic

#35

74 Cute Yet Darkly Funny Buni Comics For Anyone Still Feeling The Halloween Spirit

Image source: bunicomic

#36

74 Cute Yet Darkly Funny Buni Comics For Anyone Still Feeling The Halloween Spirit

Image source: bunicomic

#37

74 Cute Yet Darkly Funny Buni Comics For Anyone Still Feeling The Halloween Spirit

Image source: bunicomic

#38

74 Cute Yet Darkly Funny Buni Comics For Anyone Still Feeling The Halloween Spirit

Image source: bunicomic

#39

74 Cute Yet Darkly Funny Buni Comics For Anyone Still Feeling The Halloween Spirit

Image source: bunicomic

#40

74 Cute Yet Darkly Funny Buni Comics For Anyone Still Feeling The Halloween Spirit

Image source: bunicomic

#41

74 Cute Yet Darkly Funny Buni Comics For Anyone Still Feeling The Halloween Spirit

Image source: bunicomic

#42

74 Cute Yet Darkly Funny Buni Comics For Anyone Still Feeling The Halloween Spirit

Image source: bunicomic

#43

74 Cute Yet Darkly Funny Buni Comics For Anyone Still Feeling The Halloween Spirit

Image source: bunicomic

#44

74 Cute Yet Darkly Funny Buni Comics For Anyone Still Feeling The Halloween Spirit

Image source: bunicomic

#45

74 Cute Yet Darkly Funny Buni Comics For Anyone Still Feeling The Halloween Spirit

Image source: bunicomic

#46

74 Cute Yet Darkly Funny Buni Comics For Anyone Still Feeling The Halloween Spirit

Image source: bunicomic

#47

74 Cute Yet Darkly Funny Buni Comics For Anyone Still Feeling The Halloween Spirit

Image source: bunicomic

#48

74 Cute Yet Darkly Funny Buni Comics For Anyone Still Feeling The Halloween Spirit

Image source: bunicomic

#49

74 Cute Yet Darkly Funny Buni Comics For Anyone Still Feeling The Halloween Spirit

Image source: bunicomic

#50

74 Cute Yet Darkly Funny Buni Comics For Anyone Still Feeling The Halloween Spirit

Image source: bunicomic

#51

74 Cute Yet Darkly Funny Buni Comics For Anyone Still Feeling The Halloween Spirit

Image source: bunicomic

#52

74 Cute Yet Darkly Funny Buni Comics For Anyone Still Feeling The Halloween Spirit

Image source: bunicomic

#53

74 Cute Yet Darkly Funny Buni Comics For Anyone Still Feeling The Halloween Spirit

Image source: bunicomic

#54

74 Cute Yet Darkly Funny Buni Comics For Anyone Still Feeling The Halloween Spirit

Image source: bunicomic

#55

74 Cute Yet Darkly Funny Buni Comics For Anyone Still Feeling The Halloween Spirit

Image source: bunicomic

#56

74 Cute Yet Darkly Funny Buni Comics For Anyone Still Feeling The Halloween Spirit

Image source: bunicomic

#57

74 Cute Yet Darkly Funny Buni Comics For Anyone Still Feeling The Halloween Spirit

Image source: bunicomic

#58

74 Cute Yet Darkly Funny Buni Comics For Anyone Still Feeling The Halloween Spirit

Image source: bunicomic

#59

74 Cute Yet Darkly Funny Buni Comics For Anyone Still Feeling The Halloween Spirit

Image source: bunicomic

#60

74 Cute Yet Darkly Funny Buni Comics For Anyone Still Feeling The Halloween Spirit

Image source: bunicomic

#61

74 Cute Yet Darkly Funny Buni Comics For Anyone Still Feeling The Halloween Spirit

Image source: bunicomic

#62

74 Cute Yet Darkly Funny Buni Comics For Anyone Still Feeling The Halloween Spirit

Image source: bunicomic

#63

74 Cute Yet Darkly Funny Buni Comics For Anyone Still Feeling The Halloween Spirit

Image source: bunicomic

#64

74 Cute Yet Darkly Funny Buni Comics For Anyone Still Feeling The Halloween Spirit

Image source: bunicomic

#65

74 Cute Yet Darkly Funny Buni Comics For Anyone Still Feeling The Halloween Spirit

Image source: bunicomic

#66

74 Cute Yet Darkly Funny Buni Comics For Anyone Still Feeling The Halloween Spirit

Image source: bunicomic

#67

74 Cute Yet Darkly Funny Buni Comics For Anyone Still Feeling The Halloween Spirit

Image source: bunicomic

#68

74 Cute Yet Darkly Funny Buni Comics For Anyone Still Feeling The Halloween Spirit

Image source: bunicomic

#69

74 Cute Yet Darkly Funny Buni Comics For Anyone Still Feeling The Halloween Spirit

Image source: bunicomic

#70

74 Cute Yet Darkly Funny Buni Comics For Anyone Still Feeling The Halloween Spirit

Image source: bunicomic

#71

74 Cute Yet Darkly Funny Buni Comics For Anyone Still Feeling The Halloween Spirit

Image source: bunicomic

#72

74 Cute Yet Darkly Funny Buni Comics For Anyone Still Feeling The Halloween Spirit

Image source: bunicomic

#73

74 Cute Yet Darkly Funny Buni Comics For Anyone Still Feeling The Halloween Spirit

Image source: bunicomic

#74

74 Cute Yet Darkly Funny Buni Comics For Anyone Still Feeling The Halloween Spirit

Image source: bunicomic

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Outrage Erupts After UK Health Guidance Lists “Benefits” Of Marrying Your Cousin
3 min read
Oct, 2, 2025
30 Pictures That Show How Women Changed Everything During WWI
3 min read
Aug, 8, 2025
Days of Our Lives’ Joe Mascolo Making Final Appearance as Stefano
3 min read
Feb, 9, 2017
Leonardo DiCaprio’s One Regret: Missing Out on Boogie Nights
3 min read
Oct, 20, 2017
Midnight, Texas cast
ATX Television Festival features Midnight, Texas
3 min read
May, 31, 2017
Incredible Edible America: Five Things You Need to Know
3 min read
Jun, 7, 2017
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.