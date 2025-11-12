Woman Overheard The Craziest Conversation Of A Guy Revealing To His Girlfriend His 12-Year-Old Son

Honesty is the cornerstone of every relationship. And it doesn’t matter if the person in question is your SO or your plumber. Your love life and your bath are better off when you don’t keep secrets about your pipes. This guy, however, thought it would be better to wait before telling his girlfriend about his secret child. Casually slipping it in way later proved to be seriously damaging.

“I was sitting at the counter of a busy restaurant/bar when I heard this conversation, [and it] was not a private one,” author Maria Dahvana Headley told Bored Panda. “It was loud, and a bunch of other people heard it right along with me. There was a lot of head-shaking going on as the restaurant listened to this guy blare his imaginary truth.” It captivated her so much, Maria live-tweeted the entire exchange.

“This conversation took place in June of 2017, before the Weinstein revelations, before #MeToo gained traction – and it was a tremendously clear example of everything we’ve been talking about ever since – gaslighting and what it looks like in real time.” Maria claims that was the reason why she put it up. “Not to make fun of this guy, but to show people what it actually looks like when someone gaslights you. We can all read about what gaslighting is, but when it’s happening to you, often you don’t know what’s going on.”

“This is why I talk about things like this in public – I want victims to realize that they are not the ones at fault in scenarios like this one, and to depart these situations when they see the warning signs – lying, refusal to acknowledge wrongdoing, blaming the person they are lying to for judging them.”

So as far as overheard conversations go, this one certainly is among the most interesting ones. Scroll down to read how everything unfolded!

