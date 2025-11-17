Instagram Dad Raises Daughters So They Can Recognize And Stay Away From Toxic Men (50 Pics)

by

There’s no excuse for treating women poorly. Unfortunately, the sad reality is that some people think that kind of behavior is ‘normal’ because they’re so used to it. One dad, however, is trying to make a difference by showing what healthy masculinity looks like.

Eric Taylor, @girldad_e, is a girl dad who is raising his daughters in such a way that they can recognize and stay away from ‘dusty sons’ (aka sketchy guys) in the future. They won’t tolerate any disrespectful behavior because her dad set such a good example of healthy masculinity. We’ve collected some of the digital creator’s tips for boys to become better men. Scroll down to check them out.

Bored Panda reached out to Eric and he was kind enough to share his thoughts on healthy masculinity, purpose, and stoicism. He also opened up about himself as a digital creator, husband, and parent. You’ll find our full interview with him as you read on.

More info: Instagram | YouTube | LinkTree | Book | TikTok

#1

Instagram Dad Raises Daughters So They Can Recognize And Stay Away From Toxic Men (50 Pics)

Image source: girldad_e

#2

Instagram Dad Raises Daughters So They Can Recognize And Stay Away From Toxic Men (50 Pics)

Image source: girldad_e

#3

Instagram Dad Raises Daughters So They Can Recognize And Stay Away From Toxic Men (50 Pics)

Image source: girldad_e

#4

Instagram Dad Raises Daughters So They Can Recognize And Stay Away From Toxic Men (50 Pics)

Image source: girldad_e

#5

Instagram Dad Raises Daughters So They Can Recognize And Stay Away From Toxic Men (50 Pics)

Image source: girldad_e

#6

Instagram Dad Raises Daughters So They Can Recognize And Stay Away From Toxic Men (50 Pics)

Image source: girldad_e

#7

Instagram Dad Raises Daughters So They Can Recognize And Stay Away From Toxic Men (50 Pics)

Image source: girldad_e

#8

Instagram Dad Raises Daughters So They Can Recognize And Stay Away From Toxic Men (50 Pics)

Image source: girldad_e

#9

Instagram Dad Raises Daughters So They Can Recognize And Stay Away From Toxic Men (50 Pics)

Image source: girldad_e

#10

Instagram Dad Raises Daughters So They Can Recognize And Stay Away From Toxic Men (50 Pics)

Image source: girldad_e

#11

Instagram Dad Raises Daughters So They Can Recognize And Stay Away From Toxic Men (50 Pics)

Image source: girldad_e

#12

Instagram Dad Raises Daughters So They Can Recognize And Stay Away From Toxic Men (50 Pics)

Image source: girldad_e

#13

Instagram Dad Raises Daughters So They Can Recognize And Stay Away From Toxic Men (50 Pics)

Image source: girldad_e

#14

Instagram Dad Raises Daughters So They Can Recognize And Stay Away From Toxic Men (50 Pics)

Image source: girldad_e

#15

Instagram Dad Raises Daughters So They Can Recognize And Stay Away From Toxic Men (50 Pics)

Image source: girldad_e

#16

Instagram Dad Raises Daughters So They Can Recognize And Stay Away From Toxic Men (50 Pics)

Image source: girldad_e

#17

Instagram Dad Raises Daughters So They Can Recognize And Stay Away From Toxic Men (50 Pics)

Image source: girldad_e

#18

Instagram Dad Raises Daughters So They Can Recognize And Stay Away From Toxic Men (50 Pics)

Image source: girldad_e

#19

Instagram Dad Raises Daughters So They Can Recognize And Stay Away From Toxic Men (50 Pics)

Image source: girldad_e

#20

Instagram Dad Raises Daughters So They Can Recognize And Stay Away From Toxic Men (50 Pics)

Image source: girldad_e

#21

Instagram Dad Raises Daughters So They Can Recognize And Stay Away From Toxic Men (50 Pics)

Image source: girldad_e

#22

Instagram Dad Raises Daughters So They Can Recognize And Stay Away From Toxic Men (50 Pics)

Image source: girldad_e

#23

Instagram Dad Raises Daughters So They Can Recognize And Stay Away From Toxic Men (50 Pics)

Image source: girldad_e

#24

Instagram Dad Raises Daughters So They Can Recognize And Stay Away From Toxic Men (50 Pics)

Image source: girldad_e

#25

Instagram Dad Raises Daughters So They Can Recognize And Stay Away From Toxic Men (50 Pics)

Image source: girldad_e

#26

Instagram Dad Raises Daughters So They Can Recognize And Stay Away From Toxic Men (50 Pics)

Image source: girldad_e

#27

Instagram Dad Raises Daughters So They Can Recognize And Stay Away From Toxic Men (50 Pics)

Image source: girldad_e

#28

Instagram Dad Raises Daughters So They Can Recognize And Stay Away From Toxic Men (50 Pics)

Image source: girldad_e

#29

Instagram Dad Raises Daughters So They Can Recognize And Stay Away From Toxic Men (50 Pics)

Image source: girldad_e

#30

Instagram Dad Raises Daughters So They Can Recognize And Stay Away From Toxic Men (50 Pics)

Image source: girldad_e

#31

Instagram Dad Raises Daughters So They Can Recognize And Stay Away From Toxic Men (50 Pics)

Image source: girldad_e

#32

Instagram Dad Raises Daughters So They Can Recognize And Stay Away From Toxic Men (50 Pics)

Image source: girldad_e

#33

Instagram Dad Raises Daughters So They Can Recognize And Stay Away From Toxic Men (50 Pics)

Image source: girldad_e

#34

Instagram Dad Raises Daughters So They Can Recognize And Stay Away From Toxic Men (50 Pics)

Image source: girldad_e

#35

Instagram Dad Raises Daughters So They Can Recognize And Stay Away From Toxic Men (50 Pics)

Image source: girldad_e

#36

Instagram Dad Raises Daughters So They Can Recognize And Stay Away From Toxic Men (50 Pics)

Image source: girldad_e

#37

Instagram Dad Raises Daughters So They Can Recognize And Stay Away From Toxic Men (50 Pics)

Image source: girldad_e

#38

Instagram Dad Raises Daughters So They Can Recognize And Stay Away From Toxic Men (50 Pics)

Image source: girldad_e

#39

Instagram Dad Raises Daughters So They Can Recognize And Stay Away From Toxic Men (50 Pics)

Image source: girldad_e

#40

Instagram Dad Raises Daughters So They Can Recognize And Stay Away From Toxic Men (50 Pics)

Image source: girldad_e

#41

Instagram Dad Raises Daughters So They Can Recognize And Stay Away From Toxic Men (50 Pics)

Image source: girldad_e

#42

Instagram Dad Raises Daughters So They Can Recognize And Stay Away From Toxic Men (50 Pics)

Image source: girldad_e

#43

Instagram Dad Raises Daughters So They Can Recognize And Stay Away From Toxic Men (50 Pics)

Image source: girldad_e

#44

Instagram Dad Raises Daughters So They Can Recognize And Stay Away From Toxic Men (50 Pics)

Image source: girldad_e

#45

Instagram Dad Raises Daughters So They Can Recognize And Stay Away From Toxic Men (50 Pics)

Image source: girldad_e

#46

Instagram Dad Raises Daughters So They Can Recognize And Stay Away From Toxic Men (50 Pics)

Image source: girldad_e

#47

Instagram Dad Raises Daughters So They Can Recognize And Stay Away From Toxic Men (50 Pics)

Image source: girldad_e

#48

Instagram Dad Raises Daughters So They Can Recognize And Stay Away From Toxic Men (50 Pics)

Image source: girldad_e

#49

Instagram Dad Raises Daughters So They Can Recognize And Stay Away From Toxic Men (50 Pics)

Image source: girldad_e

#50

Instagram Dad Raises Daughters So They Can Recognize And Stay Away From Toxic Men (50 Pics)

Image source: girldad_e

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
32 Of The Funniest Internet-Famous Cat Pics Get Illustrated By Catwheezie (New Pics)
3 min read
Nov, 16, 2025
A Chance to Know about the Late Iconic Andy Griffith
3 min read
Oct, 14, 2022
“I’m Upset That They Couldn’t Explain That Decision”: Guy Is Livid After Learning Vet Did A Surprise Tooth Extraction During His Pup’s Neutering
3 min read
Nov, 16, 2025
I Was Lucky To Be In The Right Place At The Right Time To Photograph This
3 min read
Nov, 12, 2025
Hey Pandas, What Is The Worst Heart-Break You Have Ever Had? (Closed)
3 min read
Nov, 15, 2025
I ‘Tattooed’ My Wall During Lockdown For 113 Days And Here Is The Result
3 min read
Nov, 15, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.