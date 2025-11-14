Artist Takes Characters From Pop Culture And Switches Their Gender (24 Pics)

Canadian artist and illustrator Sakimi Chan created an exciting series of gender-bend pieces of famous characters. In this series, the 29-year-old artist, also known as Sakisakimi, takes characters from pop culture and flips their gender and the results are fantastic. Many of these gender-switched characters look even more attractive than before!
#1 Pocahontas
Image source: sakimi.chan
#2 Hades
Image source: sakimi.chan
#3 Cruella De Vil
Image source: sakimi.chan
#4 Elsa
Image source: sakimi.chan
#5 Esmeralda
Image source: sakimi.chan
#6 Maleficent
Image source: sakimi.chan
#7 Ursula
Image source: sakimi.chan
#8 Phillip And Aurora
Image source: sakimi.chan
#9 Elsa And Jack Frost
Image source: sakimi.chan
#10 Wizard Howl And Sophie Hatter
Image source: sakimi.chan
#11 Joker
Image source: sakimi.chan
#12 Ariel
Image source: sakimi.chan
#13 Snow White
Image source: sakimi.chan
#14 Jack Skellington And Sally
Image source: sakimi.chan
#15 Jessica Rabbit
Image source: sakimi.chan
#16 Ariel
Image source: sakimi.chan
#17 Princess Mononoke
Image source: sakimi.chan
#18 Alice And Cheshire Cat
Image source: sakimi.chan
#19 Beauty And The Beast
Image source: sakimi.chan
#20 Jack Frost
Image source: sakimi.chan
#21 Elsa And Anna
Image source: sakimi.chan
#22 Elsa
Image source: sakimi.chan
#23 Jinx
Image source: sakimi.chan
#24 Superman
Image source: sakimi.chan
