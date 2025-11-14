Artist Takes Characters From Pop Culture And Switches Their Gender (24 Pics)

Canadian artist and illustrator Sakimi Chan created an exciting series of gender-bend pieces of famous characters. In this series, the 29-year-old artist, also known as Sakisakimi, takes characters from pop culture and flips their gender and the results are fantastic. Many of these gender-switched characters look even more attractive than before!

#1 Pocahontas

Image source: sakimi.chan

#2 Hades

Image source: sakimi.chan

#3 Cruella De Vil

Image source: sakimi.chan

#4 Elsa

Image source: sakimi.chan

#5 Esmeralda

Image source: sakimi.chan

#6 Maleficent

Image source: sakimi.chan

#7 Ursula

Image source: sakimi.chan

#8 Phillip And Aurora

Image source: sakimi.chan

#9 Elsa And Jack Frost

Image source: sakimi.chan

#10 Wizard Howl And Sophie Hatter

Image source: sakimi.chan

#11 Joker

Image source: sakimi.chan

#12 Ariel

Image source: sakimi.chan

#13 Snow White

Image source: sakimi.chan

#14 Jack Skellington And Sally

Image source: sakimi.chan

#15 Jessica Rabbit

Image source: sakimi.chan

#16 Ariel

Image source: sakimi.chan

#17 Princess Mononoke

Image source: sakimi.chan

#18 Alice And Cheshire Cat

Image source: sakimi.chan

#19 Beauty And The Beast

Image source: sakimi.chan

#20 Jack Frost

Image source: sakimi.chan

#21 Elsa And Anna

Image source: sakimi.chan

#22 Elsa

Image source: sakimi.chan

#23 Jinx

Image source: sakimi.chan

#24 Superman

Image source: sakimi.chan

