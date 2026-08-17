Artist Illustrates What Being A Woman Is Like (33 New Pics)

When the Belgian illustrator Prudence Geerts launched Planet Prudence on Instagram in 2016, she simply wanted a place to document her thoughts and experiences, a visual diary where she could process everything from self-doubt and anxiety to the awkward realities of adulthood. What began as a deeply personal project quickly resonated with hundreds of thousands of readers who saw their own insecurities, frustrations, and everyday triumphs reflected in her honest illustrations.
Over the years Geerts has used her platform to explore topics including body image, mental health, trauma, relationships, feminism, and self-worth, always balancing vulnerability with humor. She has often said that her goal isn’t to present a perfect version of life, but to remind people they’re not alone in what they’re feeling. That philosophy has earned her a devoted global community, one built not only on laughter but also on empathy, openness, and the reassuring idea that our imperfections are often the very things that connect us.
Below, we’ve gathered some of her latest comics that find humor, honesty, and comfort in the beautifully messy experience of being a woman.
More info: Instagram | planetprudence.com | youtube.com | patreon.com
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Image source: Planet Prudence
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Image source: Planet Prudence
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Image source: Planet Prudence
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Image source: Planet Prudence
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Image source: Planet Prudence
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Image source: Planet Prudence
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Image source: Planet Prudence
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Image source: Planet Prudence
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Image source: Planet Prudence
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Image source: Planet Prudence
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Image source: Planet Prudence
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Image source: Planet Prudence
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Image source: Planet Prudence
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Image source: Planet Prudence
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Image source: Planet Prudence
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Image source: Planet Prudence
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Image source: Planet Prudence
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Image source: Planet Prudence
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Image source: Planet Prudence
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Image source: Planet Prudence
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Image source: Planet Prudence
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