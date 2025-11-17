30 New Comics By “Planet Prudence” Showing What Being A Woman Is Like

Prudence Geerts, known as Planet Prudence, is an illustrator who has captured a substantial following on Instagram, thanks to her vibrant and easily relatable comics. Her girl-problem-focused drawings, filled with humor, cleverness, and a hint of self-mockery, resonate well with her audience of 676,000.

Since debuting her artwork on social media in 2015, Geerts’ creations have been featured in BuzzFeed and various other publications (such as Bored Panda for example), showcasing her unique ability to connect with viewers through her art.

More info: Instagram | planetprudence.com | youtube.com | patreon.com

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

#26

#27

#28

#29

#30

