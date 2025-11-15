Artist Adds Twisted Endings To His Seemingly Innocent Comics (40 New Pics)

by

It’s an experience to read Ben Zaehringer’s comics, as they don’t end as you expect them to. The comic artist’s narratives start in a cliche-like manner, and end in something unfathomably dark, twisted, and, honestly, hilarious. It’s safe to say that Ben is a master of this type of comic genre.

Here’s an unexpected twist about the author’s inspirations that you never suspected. Ben Zaehringer, who goes by the pseudonym of Berkeley Mews, expressed in his previous interview for Bored Panda (which you can see here) that his comics take from things like Disney movies and fond memories from his childhood. But he doesn’t let them stay as such for long, as he then uses his mastery of twisted humor and steers it in a way you’d never expect.

The brilliance of that is that you never see the punchline coming until it hits you. Which is why it’s such great material to brighten your own day with, and his 182k fans on Instagram agree. And that’s where another profound twist arises out of his comics: dark and twisted humor lightens the mood like nothing else. Enjoy!

More info: Instagram | Facebook | berkeleymews.com

#1

Artist Adds Twisted Endings To His Seemingly Innocent Comics (40 New Pics)

Image source: berkeleymews

#2

Artist Adds Twisted Endings To His Seemingly Innocent Comics (40 New Pics)

Image source: berkeleymews

#3

Artist Adds Twisted Endings To His Seemingly Innocent Comics (40 New Pics)

Image source: berkeleymews

#4

Artist Adds Twisted Endings To His Seemingly Innocent Comics (40 New Pics)

Image source: berkeleymews

#5

Artist Adds Twisted Endings To His Seemingly Innocent Comics (40 New Pics)

Image source: berkeleymews

#6

Artist Adds Twisted Endings To His Seemingly Innocent Comics (40 New Pics)

Image source: berkeleymews

#7

Artist Adds Twisted Endings To His Seemingly Innocent Comics (40 New Pics)

Image source: berkeleymews

#8

Artist Adds Twisted Endings To His Seemingly Innocent Comics (40 New Pics)

Image source: berkeleymews

#9

Artist Adds Twisted Endings To His Seemingly Innocent Comics (40 New Pics)

Image source: berkeleymews

#10

Artist Adds Twisted Endings To His Seemingly Innocent Comics (40 New Pics)

Image source: berkeleymews

#11

Artist Adds Twisted Endings To His Seemingly Innocent Comics (40 New Pics)

Image source: berkeleymews

#12

Artist Adds Twisted Endings To His Seemingly Innocent Comics (40 New Pics)

Image source: berkeleymews

#13

Artist Adds Twisted Endings To His Seemingly Innocent Comics (40 New Pics)

Image source: berkeleymews

#14

Artist Adds Twisted Endings To His Seemingly Innocent Comics (40 New Pics)

Image source: berkeleymews

#15

Artist Adds Twisted Endings To His Seemingly Innocent Comics (40 New Pics)

Image source: berkeleymews

#16

Artist Adds Twisted Endings To His Seemingly Innocent Comics (40 New Pics)

Image source: berkeleymews

#17

Artist Adds Twisted Endings To His Seemingly Innocent Comics (40 New Pics)

Image source: berkeleymews

#18

Artist Adds Twisted Endings To His Seemingly Innocent Comics (40 New Pics)

Image source: berkeleymews

#19

Artist Adds Twisted Endings To His Seemingly Innocent Comics (40 New Pics)

Image source: berkeleymews

#20

Artist Adds Twisted Endings To His Seemingly Innocent Comics (40 New Pics)

Image source: berkeleymews

#21

Artist Adds Twisted Endings To His Seemingly Innocent Comics (40 New Pics)

Image source: berkeleymews

#22

Artist Adds Twisted Endings To His Seemingly Innocent Comics (40 New Pics)

Image source: berkeleymews

#23

Artist Adds Twisted Endings To His Seemingly Innocent Comics (40 New Pics)

Image source: berkeleymews

#24

Artist Adds Twisted Endings To His Seemingly Innocent Comics (40 New Pics)

Image source: berkeleymews

#25

Artist Adds Twisted Endings To His Seemingly Innocent Comics (40 New Pics)

Image source: berkeleymews

#26

Artist Adds Twisted Endings To His Seemingly Innocent Comics (40 New Pics)

Image source: berkeleymews

#27

Artist Adds Twisted Endings To His Seemingly Innocent Comics (40 New Pics)

Image source: berkeleymews

#28

Artist Adds Twisted Endings To His Seemingly Innocent Comics (40 New Pics)

Image source: berkeleymews

#29

Artist Adds Twisted Endings To His Seemingly Innocent Comics (40 New Pics)

Image source: berkeleymews

#30

Artist Adds Twisted Endings To His Seemingly Innocent Comics (40 New Pics)

Image source: berkeleymews

#31

Artist Adds Twisted Endings To His Seemingly Innocent Comics (40 New Pics)

Image source: berkeleymews

#32

Artist Adds Twisted Endings To His Seemingly Innocent Comics (40 New Pics)

Image source: berkeleymews

#33

Artist Adds Twisted Endings To His Seemingly Innocent Comics (40 New Pics)

Image source: berkeleymews

#34

Artist Adds Twisted Endings To His Seemingly Innocent Comics (40 New Pics)

Image source: berkeleymews

#35

Artist Adds Twisted Endings To His Seemingly Innocent Comics (40 New Pics)

Image source: berkeleymews

#36

Artist Adds Twisted Endings To His Seemingly Innocent Comics (40 New Pics)

Image source: berkeleymews

#37

Artist Adds Twisted Endings To His Seemingly Innocent Comics (40 New Pics)

Image source: berkeleymews

#38

Artist Adds Twisted Endings To His Seemingly Innocent Comics (40 New Pics)

Image source: berkeleymews

#39

Artist Adds Twisted Endings To His Seemingly Innocent Comics (40 New Pics)

Image source: berkeleymews

#40

Artist Adds Twisted Endings To His Seemingly Innocent Comics (40 New Pics)

Image source: berkeleymews

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
“Her Body Isn’t Up For Public Debate”: Meghan Trainor Looks Skinnier Than Ever At Premiere
3 min read
Aug, 29, 2025
John Wick Video Game
Director Albert Hughes to Helm New John Wick TV Show “The Continental”
3 min read
Jul, 23, 2021
The Midnight Club arrived at Netflix on October 7th
“The Midnight Club” Continues Mike Flanagan’s Impressive Run at Netflix
3 min read
Nov, 3, 2022
Killing Eve Season 2 Finale
What’s Next for Killing Eve after Season 2 Finale?
3 min read
May, 30, 2019
Pandas, Post Your Creative Christmas Trees Here!
3 min read
Nov, 12, 2025
Guy Demands To Switch Homes With Brother Just Because He Has A Big Family
3 min read
Nov, 14, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.