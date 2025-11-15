Artist Adds Twisted Endings To His Seemingly Innocent Comics (40 New Pics)

It’s an experience to read Ben Zaehringer’s comics, as they don’t end as you expect them to. The comic artist’s narratives start in a cliche-like manner, and end in something unfathomably dark, twisted, and, honestly, hilarious. It’s safe to say that Ben is a master of this type of comic genre.
Here’s an unexpected twist about the author’s inspirations that you never suspected. Ben Zaehringer, who goes by the pseudonym of Berkeley Mews, expressed in his previous interview for Bored Panda (which you can see here) that his comics take from things like Disney movies and fond memories from his childhood. But he doesn’t let them stay as such for long, as he then uses his mastery of twisted humor and steers it in a way you’d never expect.
The brilliance of that is that you never see the punchline coming until it hits you. Which is why it’s such great material to brighten your own day with, and his 182k fans on Instagram agree. And that’s where another profound twist arises out of his comics: dark and twisted humor lightens the mood like nothing else. Enjoy!
More info: Instagram | Facebook | berkeleymews.com
